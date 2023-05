Un vent de croissance souffle sur l'Agence C4 Communications et OBNL360 qui fête son 20e anniversaire!

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Depuis plus de 20 ans, C4 Communications et sa division OBNL360 donnent une voix aux organisations et entrepreneurs qui souhaitent démontrer leur impact social. Après avoir remis ces célébrations à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie, c'est jeudi dernier que l'équipe a enfin pu fêter son 20e anniversaire! Pour l'occasion, l'Agence ne s'est pas contentée d'un simple cocktail, elle a organisé un véritable rassemblement où se sont côtoyés convives, clients et partenaires lors d'une demi-journée de conférences exclusives et gratuites offertes par ses experts.

Sous le thème Évoluer et se transformer - Les défis modernes des gestionnaires d'OBNL, la formule proposait aux dirigeants-es d'OBNL, présidents-es de conseil d'administration ainsi qu'aux responsables des communications d'assister à trois conférences afin de discuter des liens entre le leadership et le cycle de vie des organisations, des avantages de la planification des communications pour le développement des organisations ainsi que de la gouvernance. La journée s'est clôturée par un panel de discussion intitulé : Comment réfléchir et travailler avec son conseil d'administration : entretiens sur la gouvernance des organisations, en compagnie d'Isabelle Julien, Directrice générale du Centre Se Reconstruire et de Natalie Pouliot, Directrice générale de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre, et animé par Laurent Morisset, Fondateur et Président de C4 Communications/OBNL360.

Fondée en 2002 par Laurent Morisset, C4 Communications a évolué en offrant une gamme variée de services-conseils en communication, de la stratégie au design graphique en passant par les relations publiques, les solutions numériques ou l'organisation d'événements.

Aujourd'hui, l'Agence C4 Communications/OBNL360 compte une équipe d'experts multidisciplinaires qui s'est agrandie au cours des 20 dernières années et qui ne cesse de croître. Laurent Morisset, habité par la fibre entrepreneuriale dès son jeune âge, souhaitait bâtir son entreprise. « Après 20 ans et même si ça n'a pas été toujours facile, je suis heureux et fier de l'Agence que j'ai fondée, une agence avec une mission noble qui dessert une clientèle aux intentions tout aussi respectables. Et pour moi, ça fait toute une différence. », explique-t-il.

« Je suis très fière d'avoir été choisie par Laurent pour diriger l'Agence qu'il a fondée et menée seul pendant plus de 15 ans. Gérer une agence de communications et relations publiques ce n'est pas de tout repos, mais c'est stimulant! C'est une grosse responsabilité, qui comporte autant de défis internes qu'externes, et ça me fait encore vibrer après plus de 20 ans de pratique. Je crois que nous sommes sortis plus forts de la pandémie et nous avons assurément le vent dans les voiles. » a ajouté Julie Bourbonnière, vice-présidente et directrice générale chez C4 Communications et OBNL360.

Au fil du temps, l'Agence a contribué au rayonnement de centaines d'organisations issues de tous les secteurs, conçu des marques attrayantes, déployé de nombreuses campagnes à succès et mis en ligne des sites internet performants. En 2012, l'Agence compte de plus en plus de clients provenant d'OBNL et d'associations et choisit de créer la division OBNL360, un guichet unique de services qui répond à tous les besoins des organismes à but non lucratif et des associations. Un positionnement tout à fait naturel puisque la clientèle, dont les besoins en stratégie (réflexion stratégique et plan d'action) et en communication ne cessaient de croître, cherchait des services-conseils de type 360 degrés, personnalisés, flexibles et pertinents.

