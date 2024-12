Un vent de changement chez Brio PAE

DRUMMONDVILLE, QC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Brio PAE, leader en santé organisationnelle et psychologique, annonce une transformation stratégique majeure pour renforcer sa mission et répondre aux besoins croissants des entreprises canadiennes. Cette évolution marque un tournant important qui vise à innover, recentrer nos activités et bonifier notre offre de services.

Une nouvelle orientation pour un impact accru

Après une réflexion approfondie, les associées de Brio RH ont pris la décision de cesser les opérations de cette division afin de consacrer toutes leurs énergies à Brio PAE. Ce repositionnement stratégique permettra d'offrir des services encore plus pertinents et de maximiser l'impact en matière de santé psychologique et organisationnelle au sein des entreprises.

Un environnement moderne grâce à des investissements significatifs

Dans le cadre de cette transformation, Brio investit plus de 100 000 $ dans l'agrandissement de ses locaux à Drummondville. Ce projet inclut :

Un espace numérique à la fine pointe de la technologie

Une nouvelle salle de conférence modulable et interactive

Des bureaux additionnels pour mieux servir notre clientèle

Ces installations modernes visent à créer un environnement adapté aux besoins de nos clients, professionnels, partenaires et employés.

Une identité réinventée et des outils de pointe

Brio prévoit dévoiler une toute nouvelle image de marque en 2025, affirmant sa position de partenaire incontournable en santé organisationnelle et psychologique. Un investissement important sera également consacré à la création d'un site web innovant intégrant des solutions numériques actuelles. Ce nouvel outil proposera une navigation simplifiée et une expérience utilisateur enrichie, facilitant l'accès à nos services.

Renforcement de l'équipe et diversification des services

Ces initiatives permettent de consolider les 17 emplois et de soutenir notre expansion. En 2025, Brio PAE continuera d'offrir une vaste gamme de services, notamment :

Programmes d'aide aux employés (PAE et PAEF) ;

Interventions critiques et post-traumatiques ;

Conciliation et médiation / gestion de conflits ;

Évaluations psychométriques et de potentiel ;

Enquêtes de climat organisationnel ;

Coaching de gestion ;

Reclassement et soutien de fin d'emploi ;

Formations, ateliers et conférences.

De nouveaux services seront également introduits pour aider les employeurs à respecter leurs obligations légales en prévention des risques psychosociaux.

Nouvelles collaborations stratégiques

Dans une optique de transition harmonieuse et de diversification de l'offre, Brio a établi deux collaborations stratégiques majeures :

Avec Mallette , une firme réputée au Québec, pour accompagner nos clients en diagnostic organisationnel, recrutement, rémunération et équité salariale.

Avec Emplois Compétences, pour soutenir les organisations dans leurs besoins en recrutement partout au Québec, que ce soit via des stratégies marketing ou des services de chasse de tête adaptés.

Brio, prêt à écrire une nouvelle page

Avec ces transformations audacieuses, Brio PAE se positionne plus que jamais comme un acteur clé de la santé organisationnelle et psychologique. Nos investissements, partenariats et innovations témoignent de notre engagement envers nos clients et partenaires, tout en répondant aux défis de demain.

SOURCE Brio PAE

Pour plus d'informations, consultez notre page À propos ou contactez notre équipe : Téléphone : 1 888 799-0303, Courriel : [email protected], Site web : www.briopae.com