Un vélo fantôme trouve sa place dans les collections du Musée de la civilisation

QUÉBEC, le 2 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'émotion et de respect que le Musée de la civilisation intègre à ses collections le vélo fantôme installé à l'endroit même où Mathilde Blais a perdu la vie en 2014, à Montréal. Cet objet commémoratif a été retiré puisque le regroupement Vélo fantôme, à l'origine de ce mouvement citoyen, a obtenu gain de cause. L'aménagement urbain sous le viaduc de la rue des Carrières et sur une bonne partie de la rue Saint-Denis a été modifié de manière à garantir la sécurité des milliers de cyclistes qui y circulent quotidiennement. C'est la mère de la jeune femme, Mme Geneviève Laborde, accompagnée des deux co-fondatrices de Vélo fantôme, Mmes Gabrielle Anctil et Hélène Lefranc, qui ont remis le vélo blanc au président-directeur général de l'institution muséale nationale, Stéphan La Roche, à la suite d'une cérémonie fort émouvante.