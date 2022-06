Les centres commerciaux du quai et la fondation First Initiative présentent conjointement l'exposition éphémère des dinosaures robotisés

HONG KONG, 10 juin 2022 /CNW/ - Libérez le fanatique de dinosaures en vous à Hong Kong! La fondation First Initiative s'est jointe au ministère des Loisirs et services culturels pour présenter une exposition à grande échelle intitulée « The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight - Dinosaur Revelation ». L'exposition dont le lancement est prévu en juillet 2022 mettra en vedette des spécimens originaux des fossiles les plus emblématiques. De plus, les centres commerciaux du quai travaillent avec la fondation First Initiative dans le cadre de l'exposition éphémère des dinosaures robotisés . Elle présente deux dinosaures robotisés de grandeur nature, le tyrannosaure et le stégosaure, dans les principaux commerces de détail de Harbour City et de Times Square, respectivement. Puisqu'il s'agit de la première exposition extérieure à grande échelle de Hong Kong après la cinquième vague de COVID-19, le public est invité à prendre des photos gratuitement avec les fascinantes créatures et à participer à une série d'activités sur le thème des dinosaures. En arrière-plan, ils pourront voir la vue emblématique de Hong Kong, soit le port de Victoria de Tsim Sha Tsui et la ville animée de Causeway Bay.