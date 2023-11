GASPÉ, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La firme d'architecture navale Navanex, située à Gaspé, lance son plus récent navire multipêche. En effet, le quatrième grand navire de l'entreprise, bâti au Chantier Naval Forillon, sera livré au printemps 2024, après deux ans de conception, de construction et de finalisation. Ce navire se veut la référence en pêche pour les bateaux modernes de moins de 24 mètres dans le golfe du Saint-Laurent et de l'Atlantique. Sa grande versatilité lui permettra de pêcher toute l'année, tant le crabe des neiges au printemps, que le sébaste en automne et en hiver.

En janvier 2023, deux ingénieurs de Navanex prenaient place à bord du navire de leur conception l'Executioner (2016). Dans ce voyage d'une dizaine de jours, les deux spécialistes navals étaient devenus pêcheurs au sein de l'équipage dans le but de comprendre exactement la vie à bord et de valider certains éléments de leur conception.

À la suite de cette étude de terrain, plusieurs améliorations avaient pu être identifiées. Parmi elles, la nécessité d'améliorer la sécurité et l'ergonomie des opérations sur le pont de pêche, de revoir l'optimisation du rendement énergétique - afin de diminuer la consommation de carburant et de réduire les émissions de CO2- et finalement, l'importance de s'attarder à certaines options à l'égard de la transformation du produit pour assurer une qualité supérieure lors du débarquement.

La conception de ce nouveau chalutier, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, reflètera donc ces éléments. Selon l'équipe Navanex, ce nouveau navire sera bien au-delà de ce qui est actuellement proposé par la concurrence.

Tout d'abord, la forme de la coque, et de son bulbe d'étrave, a été raffinée afin de réduire la résistance à l'écoulement et un nouveau système d'ailerons stabilisateurs encastré a été ajouté. Puis, une analyse d'écoulement des fluides CFD «Computational fluid dynamics» a été réalisée afin de confirmer le gain d'efficacité. De plus, un système d'eau de ballastage est désormais inclus; il permet de configurer l'assiette du navire selon les différentes conditions de pêche.

Afin de répondre aux normes environnementales et énergétiques, l'équipe de Navanex a équipé le navire d'un moteur de propulsion Yanmar muni d'un système de traitement des gaz à échappement NOx - Propulsion IMO III. On a également ajouté un système de partage de puissance « load sharing ». Cette technologie, conçue par l'équipe du Chantier Naval Forillon permet l'intégration de petites génératrices répondant plus efficacement aux besoins énergétiques du navire.

Afin d'optimiser le processus de pêche et de répondre aux exigences du marché d'exportation, la chaîne de traitement du produit passe désormais par l'arrosage du poisson, le tri sans contact et le glaçage fait par un système de génération de glace liquide «Slurry Ice». Le cargo du navire permet l'entreposage de plus de 200 bacs isothermes de 660 litres, maintenus dans une cale réfrigérée à -15°C. Grâce à ces améliorations, le sébaste peut préserver sa couleur rouge vif tout au long du processus.

Finalement, divers aspects en vue d'améliorer la santé et la sécurité à bord ont été repensés. Notamment, l'ergonomie du pont de travail, la circulation à bord et la visibilité à partir du poste de contrôle, où on a sensiblement réduit les angles morts.

Ce nouveau navire dernier-cri sera livré à son propriétaire, la Pêcherie Turbide, au printemps 2024. Ce modèle optimisé pourra également être revendu et construit par d'autres chantiers navals. Spécifiquement conçu pour la reprise du marché de la pêche au sébaste dans le golfe et l'Atlantique, Navanex est très fière de ce chalutier puissant, stable, sécuritaire, fiable et durable. L'entreprise le considère d'ailleurs comme le meilleur grand navire de moins de 24 mètres à voir le jour jusqu'à présent.

Afin d'en apprendre plus, les professionnels de l'industrie pourront rencontrer l'équipe de Navanex qui sera présente au kiosque du Chantier Naval Forillon du Salon North Atlantic Fish & Workboat Show qui se tiendra à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, les 17 et 18 novembre prochain.

https://navanex.ca/conceptions/

Renseignements: Source : Dominique Andrieux, Audace Marketing, [email protected]; Information : Hubert Simard, Gestionnaire de projet, 418 368-6040, poste 209, [email protected]; navanex.ca