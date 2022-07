Un toit pour elles (utpELLES) sélectionné dans le cadre d'un appel à projet de la Société d'habitation du Québec

MONTRÉAL, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Un toit pour elles (utpELLES) annonce qu'une nouvelle étape a été franchie avec succès dans le développement du projet de logements spécifiques pour les femmes victimes d'exploitation sexuelle. Le projet a été sélectionné par la société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du premier appel à projet du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). Parallèlement, en attendant les prochaines étapes dans le cadre de ce programme, utpELLES est en train d'aménager des logements d'urgence.

Selon la coordonnatrice de projet Bailaou Diallo : « Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, les femmes victimes d'exploitation sexuelle sont encore plus durement touchées. Un toit pour elles vise à les soutenir autant dans l'urgence qu'à long terme en matière d'hébergement. »

Un toit pour Elles a pour objectif d'offrir une réponse adaptée aux besoins d'hébergement et de logement des femmes actives dans l'industrie du sexe, incluant celles étant engagées dans des démarches de sortie de la prostitution. Il s'agit d'un projet de construction hybride (logements transitoires et hébergement d'urgence) avec soutien communautaire pour accompagner ces femmes dans leur processus de reconstruction individuelle et sociale. Il est possible d'appuyer cette initiative en envoyant des dons à partir du site de l'organisme : https://www.untoitpourellesquebec.org/

SOURCE Un toit pour elles

Renseignements: Bailaou Diallo, [email protected], 514 903 3553