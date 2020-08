Visa Canada encourage les Canadiens à partager leurs recommandations à #MySmallBizReco pour mettre en valeur les petites entreprises et présente une gamme d'outils pour les soutenir



TORONTO, le 4 août 2020 /CNW/ - Alors que les impacts de la COVID-19 continuent de poser des défis aux petites et moyennes entreprises (PME) à travers le Canada, Visa (NYSE: V) a publié son étude Retour aux affaires qui révèle qu'un tiers (33 %) des petites entreprises canadiennes estiment que leurs communautés locales ne soutiennent pas leur entreprise pendant cette période difficile1. Dans un effort pour permettre aux communautés locales de retourner aux affaires dans le sillage de la pandémie, Visa Canada braque ses projecteurs sur les petites entreprises par le biais de sa campagne #MySmallBizReco et par l'introduction de nouveaux programmes et solutions destinés à permettre aux PME d'accroître leur efficacité et leurs ventes en acceptant les paiements numériques et par l'expansion des affaires en ligne.

« L'économie canadienne ne se redressera pas tant que les petites entreprises ne se seront pas redressées », a déclaré Stacey Madge, directrice nationale et présidente de Visa Canada. « Les petites entreprises sont au cœur des communautés locales, et elles ont fait preuve d'une formidable résilience depuis le début de la COVID-19. Bien que la voie à suivre reste incertaine, nous nous concentrons aujourd'hui sur la création d'outils simples et efficaces qui permettront de soutenir l'activation numérique afin d'aider les propriétaires de petites entreprises non seulement à survivre, mais aussi à prospérer. »

Dans les bons comme dans les moments difficiles, ce sont les petites entreprises qui alimentent l'économie canadienne. Elles représentent plus de la moitié de l'emploi global et sont parmi les plus touchées par la pandémie2. Alors que (77 %) des PME canadiennes sont optimistes quant à l'avenir, leurs deux principales préoccupations après la pandémie de COVID-19 sont de ne pas pouvoir compter sur les mêmes revenus qu'avant la COVID-19 (52 %) et de ne pas être en mesure d'attirer de nouveaux clients (38 %)3. Pourtant, face à cet optimisme, les PME canadiennes estiment qu'il leur faudra en moyenne 10 mois avant que leur entreprise ne redevienne pleinement opérationnelle, la plus longue période de rétablissement de tous les pays étudiés4.

Dans le cadre de l'engagement continu de Visa Canada à défendre les PME partout au Canada, #MySmallBizReco est une initiative nationale qui encourage les consommateurs à recommander les endroits où ils aiment faire du magasinage, qu'il s'agisse de leurs communautés locales ou d'un « joyau caché » qu'ils ont découvert en ligne. Un groupe diversifié d'influenceurs et de célébrités encouragera les consommateurs à soutenir et à recommander leurs petites entreprises préférées partout au Canada. Selon les recherches de Visa, les trois principales raisons pour lesquelles les Canadiens achètent localement sont de soutenir l'économie locale (59 %), la proximité/commodité (48 %) et un meilleur service client (26 %)5.

Dans le cadre des efforts continus pour soutenir les PME, Visa Canada se concentre sur quatre domaines clés pour promouvoir le commerce numérique et soutenir la croissance économique, avec des plans pour continuer à faire évoluer l'offre de produits et de services à mesure que les besoins des entrepreneurs canadiens continuent d'évoluer. Ces domaines comprennent :

Promouvoir les marchands locaux : Le projet Visa Retour aux affaires est un outil en ligne qui aide les consommateurs à identifier les entreprises qui sont ouvertes à la suite de la pandémie ou de tout autre événement qui pourrait entraîner la fermeture de magasins.

Le est un outil en ligne qui aide les consommateurs à identifier les entreprises qui sont ouvertes à la suite de la pandémie ou de tout autre événement qui pourrait entraîner la fermeture de magasins. Autonomiser les entreprises axées sur le numérique : Le Centre pour les petites entreprises de Visa lancé récemment offre un accès en ligne localisé et centralisé à des informations sur la façon de démarrer, gérer et développer une petite entreprise axée sur le numérique. Le Centre propose des solutions et des conseils sur la création d'un site Web, la vente en ligne, l'acceptation des paiements et la promotion des entreprises en ligne. Visa s'est également associée à Shopify, Wix et WordPress.com, ainsi qu'à la plateforme de paiements pour petites entreprises de Visa, Authorize.Net, afin de proposer des offres et des ressources pédagogiques sur le financement, les dépenses, la création d'un site Web de commerce électronique, etc.

Le lancé récemment offre un accès en ligne localisé et centralisé à des informations sur la façon de démarrer, gérer et développer une petite entreprise axée sur le numérique. Le Centre propose des solutions et des conseils sur la création d'un site Web, la vente en ligne, l'acceptation des paiements et la promotion des entreprises en ligne. Visa s'est également associée à Shopify, Wix et WordPress.com, ainsi qu'à la plateforme de paiements pour petites entreprises de Visa, Authorize.Net, afin de proposer des offres et des ressources pédagogiques sur le financement, les dépenses, la création d'un site Web de commerce électronique, etc. Soutenir la croissance de l'entreprise grâce au marketing : En tant que partenaire de Google, Kliken offre aux titulaires de carte Visa un crédit pour l'achat de publicités sur Google d'une valeur pouvant aller jusqu'à 150 $ 6 . Les propriétaires d'entreprise qui cherchent à atteindre rapidement et facilement des clients en ligne et à générer des produits des ventes peuvent profiter de cette offre et permettre à leurs entreprises de s'afficher sur l'écran des clients pendant leur processus de recherche.

En tant que partenaire de Google, Kliken offre aux titulaires de carte Visa un crédit pour l'achat de . Les propriétaires d'entreprise qui cherchent à atteindre rapidement et facilement des clients en ligne et à générer des produits des ventes peuvent profiter de cette offre et permettre à leurs entreprises de s'afficher sur l'écran des clients pendant leur processus de recherche. Encourager les paiements numériques : Des changements importants dans le comportement des consommateurs sont survenus, y compris le besoin primordial d'une expérience sans contact au point de vente.

Depuis le début de la COVID-19, plus des deux tiers des Canadiens (76 %)7 ont ralenti ou complètement arrêté leur utilisation de l'argent comptant lors des paiements. La majorité des Canadiens estiment également que l'utilisation d'un mode de paiement sans contact est l'une des mesures de sécurité les plus importantes à suivre pour les magasins (54 %)8 et deux consommateurs canadiens sur cinq (40 %)9 disent qu'ils ne feraient pas leurs achats dans un magasin qui n'offre que des modes de paiement nécessitant un contact avec un caissier ou avec des appareils de paiement partagés. Le déploiement de la technologie de paiement sans contact est essentiel pour permettre un commerce plus rapide et plus sécurisé. Visa travaille avec divers partenaires pour augmenter le nombre d'endroits où les consommateurs peuvent utiliser leur carte sans contact ou leur téléphone cellulaire. Cela survient après l'augmentation de 100 $ à 250 $ de la limite des transactions sans contact autorisées par Visa Canada.

Visa s'est engagée à aider les PME à se rétablir. En tant qu'entreprise qui permet les paiements numériques dans plus de 61 millions de commerces à travers le monde, la priorité de Visa est d'aider les petites entreprises à prospérer. L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'engagement mondial de la Visa Foundation pour fournir 210 millions de dollars en financement de secours dans le cadre de la COVID-19 pour répondre aux besoins à long terme des petites et microentreprises au cours des cinq prochaines années en activant numériquement 50 millions d'entreprises afin d'assurer une reprise énergique dans les communautés du monde entier.

