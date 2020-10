TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Nul doute possible, les Canadiens sont nombreux à ressentir l'impact financier de la COVID-19, qui a des répercussions considérables sur leurs revenus, leurs stratégies d'épargne et leurs plans de retraite. Selon une nouvelle étude nationale commandée par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), le tiers des répondants estiment que leur niveau de stress concernant la gestion de l'argent a augmenté en raison de la pandémie.

Novembre étant le Mois de la littératie financière, CPA Canada vient de publier son Étude 2020 sur la littératie financière au Canada, un examen approfondi des attitudes et des impressions de la population par rapport aux finances personnelles. Les résultats illustrent les nouvelles réalités financières qu'entraîne pour les Canadiens cette période inédite.

« Inquiets de l'incertitude ambiante, les Canadiens changent leur façon de voir et de gérer leurs finances à cause de la pandémie, constate Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. Dans ce contexte, il devient d'autant plus important de proposer aux particuliers et aux familles des ressources et des outils qui leur permettront de se renseigner pour prendre des décisions judicieuses concernant leur argent. »

Voici quelques-unes des principales constatations rattachées à la pandémie :

31 % des répondants ont vu leur revenu diminuer en raison de la COVID-19.

30 % ont réduit le montant de leur épargne.

21 % de ceux qui n'ont pas encore pris leur retraite prévoient maintenant la prendre plus tard.

55 % dépensent moins à cause de la pandémie.

À noter, 46 % estiment toutefois que leur situation financière est sensiblement la même qu'il y a un an.

77 % ne reçoivent aucune prestation du gouvernement fédéral liée à la COVID-19.

« De nombreuses personnes vivent une période difficile. Il n'est jamais trop tard pour prêter attention à ses finances et pour aller chercher des informations qui permettent de prendre des décisions éclairées, ajoute Mme Thompson. En agissant dès aujourd'hui, vous préparerez un meilleur avenir financier. »

Pour consulter les ressources en littératie financière de CPA Canada : cpacanada.ca/litteratiefinanciere.

Méthodologie

L'Étude 2020 de CPA Canada sur la littératie financière au Canada a été réalisée entre le 4 et le 16 septembre 2020 au moyen d'un questionnaire Web auprès d'un échantillon aléatoire de 2 008 Canadiens de 18 ans ou plus faisant partie du panel de la maison de sondage. Vous trouverez un document d'information sur l'Étude à : cpacanada.ca/etudelitteratiefinanciere2020.

