Un territoire pour nourrir le Québec - Québec lance la deuxième étape de la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles

QUÉBEC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance la deuxième étape de la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles - Agir pour nourrir le Québec de demain. Elle s'échelonnera sur 45 jours et portera sur les activités agricoles.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le deuxième fascicule, disponible sur le site de la consultation, brosse un portrait de la situation concernant les activités agricoles au Québec et contient des pistes de réflexion ainsi que des questions pour alimenter le dialogue. Il traite principalement :

du développement des activités agricoles et des communautés rurales;

de l'encadrement réglementaire qui peut influencer ces activités;

d'éléments qui influenceront la pratique de l'agriculture à l'avenir.

Cette étape se conclura avec la tenue, cet automne, d'un webinaire qui réunira les principaux intervenants des milieux agricole, municipal, environnemental et universitaire, et qui permettra d'approfondir certains sujets déterminants.

Citations :

« Je suis heureux de constater que la première phase de consultation a suscité beaucoup d'intérêt. Plus de 1 000 personnes ont répondu au premier sondage en ligne et une centaine de commentaires et de mémoires ont été reçus. L'avenir du secteur agricole nous concerne tous et toutes, et il faut réfléchir collectivement au développement d'un environnement de qualité pour ceux et celles qui nous nourrissent. J'invite les citoyennes et les citoyens à participer à cette grande consultation et à nous suggérer des moyens d'assurer le dynamisme des activités agricoles. Les terres agricoles constituent une partie importante de notre garde-manger et de celui des générations futures. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le lancement de la deuxième phase de consultation démontre que notre gouvernement est à l'écoute des préoccupations de l'ensemble de la population. En publiant la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire et son plan de mise en œuvre, notre gouvernement a entrepris la modernisation du cadre et des pratiques en aménagement du territoire, notamment afin de protéger les terres agricoles de meilleure qualité et de maintenir un environnement propice au développement des activités agricoles. L'agriculture, sous toutes ses formes, contribue à la vitalité et à la mise en valeur du territoire. Nous voulons que toutes les communautés soient fières d'habiter des milieux de vie complets, de qualité et conviviaux. Des milieux qui répondent à leur réalité ainsi qu'à leurs besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

La prochaine étape de la consultation débutera en novembre et portera sur la propriété des terres agricoles.

Rappelons qu'une tournée régionale aura lieu à l'hiver 2024 pour recueillir les préoccupations, les commentaires et les propositions des acteurs agricoles, municipaux et environnementaux. De plus, la production d'un rapport synthèse est planifiée en mars 2024 en prévision d'une journée d'échanges qui visera à dégager des consensus sur les orientations à privilégier par le gouvernement.

Cette consultation nationale vise à moderniser le régime de protection du territoire agricole et à favoriser la mise en valeur du territoire par les activités agricoles. Elle s'inscrit dans l'objectif 5 du plan de mise en œuvre de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire ─ Mieux habiter et bâtir notre territoire du gouvernement du Québec, et répond à l'action spécifique 5.1 qui est de consulter sur la protection et la mise en valeur du territoire agricole.

du gouvernement du Québec, et répond à l'action spécifique 5.1 qui est de consulter sur la protection et la mise en valeur du territoire agricole. Doté d'une enveloppe de 360,4 millions de dollars pour la période 2023-2027, le plan de mise en œuvre permettra, en modernisant les pratiques et les outils en architecture et en aménagement du territoire, d'offrir des milieux de vie encore plus complets, conviviaux et durables à tous les Québécois et Québécoises. Fruit de la collaboration de 23 ministères et organismes, il guidera l'action collective et favorisera la mise en place d'une démarche cohérente et coordonnée des nombreux acteurs concernés.

Quarante-cinq ans après l'adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978), cette nouvelle discussion nationale se veut rassembleuse, respectueuse des acquis du Québec, cohérente avec les autres chantiers du gouvernement, mais également lucide sur l'état actuel des choses.

Lien connexe :

Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://ca.linkedin.com/company/ministere-agriculture-pecheries-alimentation-quebec

https://www.youtube.com/channel/UCl9sW7bep-RcECV8y6JiicQ

Sources : Information : Sophie J. Barma Relations médias Attachée de presse Direction des communications Cabinet du ministre de l'Agriculture, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation des Pêcheries et de et ministre responsable de la région l'Alimentation du Centre-du-Québec Tél. : 418 380-2100, poste 3512 Cell. : 581 993-5016 www.mapaq.gouv.qc.ca [email protected]





Élodie Masson

Attachée de presse

Cabinet de la ministre

des Affaires municipales

367 990-8017

[email protected]



SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation