Un taux de transmission de la COVID-19 de zéro recensé en boutiques : les détaillants mode du Québec s'unissent pour dire merci

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - En plein cœur de la période du magasinage des Fêtes, 25 grands détaillants de l'industrie de la mode québécoise, représentant 42 bannières dont les sièges sociaux sont tous établis au Québec, unissent leurs voix pour exprimer leur gratitude envers le travail exceptionnel et rigoureux de leurs équipes ainsi que la confiance et la solidarité de leurs clients. Grâce à eux, le taux de transmission de la COVID-19 chez ces détaillants s'établit aujourd'hui à 0,00001% en magasins, confirmant ainsi que le commerce de détail n'est pas un vecteur significatif dans la propagation de la maladie à coronavirus.

C'est avec beaucoup de fierté que les chefs d'entreprise de ces grandes bannières tiennent à reconnaître et à saluer l'incroyable collaboration des consommateurs québécois et l'implication colossale de leurs employés. Leur respect des mesures sanitaires mises en place par la santé publique et nécessaires à la sécurité de tous ont contribué à protéger plus de de 19,200 emplois en permettant à 1,807 points de vente répartis à travers le Canada de rester opérationnels depuis la réouverture des commerces à la fin du printemps dernier.

"Les chiffres ne mentent pas. Par exemple, depuis le début de la pandémie, ces entreprises ont accueilli ensemble des dizaines de millions de visiteurs en magasins. Malgré ce nombre important de clients, elles recensent seulement 9 déclarations de cas de transmission en milieu de travail, preuve que les mesures strictes mises en place sont respectées et portent fruit," explique Debbie Zakaib, directrice générale de mmode, la Grappe métropolitaine de la mode.

En cette importante période d'achalandage pour les détaillants mode du Québec, ces entreprises du secteur tiennent à remercier leurs équipes pour le travail accompli cette année et à réaffirmer leur engagement à maintenir des règles sécuritaires rigoureuses dans les points de vente dans les semaines à venir.

25 grands détaillants représentant 42 bannières cosignataires

- David Bensadoun (ALDO, CALL IT SPRING et GLOBO)

- Sophie Boulanger (BONLOOK)

- Patric C. Elfassy (MACKAGE et SOIA & KYO)

- Matt D'Andrea (COLORI)

- Norman Décarie (SAIL et SPORTIUM)

- Mark Dervishian (ARDENE)

- Louis Dessureault (MARIE CLAIRE, CLAIRE FRANCE, SAN FRANCISCO, GRENIER, ÉMOTIONS)

- Jeff Fixman (CAZZA PETITE et ZACKS)

- Lili et Gilles Fortin (TRISTAN)

- Linda Goulet (PANDA)

- Kim Labrecque (MIA BIJOUX)

- Nick Labrecque (BISOU)

- Walter Lamothe (BENTLEY et EVEX)

- François Lapierre et Norman Lutfy (CLAUDEL LINGERIE, LILIANNE LINGERIE, BODY & BEACH et MOMENTS INTIMES)

- Andrew Lutfy et Elizabeth Edmiston (DYNAMITE et GARAGE)

- Pierre-Olivier Mercier (WLKN)

- Jeremy Oldland (HATLEY)

- Monte Perlman (MANTEAUX MANTEAUX et COATS CO.)

- Lambros Piscopos (RUDSAK)

- François Roberge (LA VIE EN ROSE et BIKINI VILLAGE)

- Vita (Vicky) Scalia (L'INTERVALLE)

- Jean-François Sigouin (SHAN)

- Jean-François Transon (NERO BIANCO et CLUB C)

- Sylvain Véronneau (AUBAINERIE)

- Ari Zucker (CHANGE LINGERIE)

Citations des détaillants

"Nous sommes des dizaines de détaillants du Québec et derrière chaque entreprise se cachent des équipes extraordinaires et dévouées qui vous donnent le meilleur d'elles-mêmes pour vous satisfaire. Chez la Vie en Rose et Bikini Village, depuis la réouverture de nos magasins, nous avons eu 9 624 000 clients et seulement 37 cas de COVID-19 depuis 7 mois, dont seulement 1 cas de transmission en en milieu de travail. La santé et la sécurité de nos employées et clientes sont notre priorité."

François Roberge, PDG, BOUTIQUE LA VIE EN ROSE INC.

"Il est important pour moi de me rallier aux côtés de détaillants québécois sur ce sujet, car je suis convaincu que nous pouvons continuer à opérer de façon sécuritaire pour nos associés et nos clients pendant une période aussi critique pour le commerce au détail », déclare David Bensadoun, PDG du Groupe ALDO. « Nous sommes tous d'accord qu'il est fondamental d'avoir des règles strictes à suivre dans nos magasins, et les mesures sanitaires mises en place ont été bien respectées jusqu'à présent, nous permettant de préserver des emplois et de supporter l'économie locale."

David Bensadoun - PDG, GROUPE ALDO

"Nous reconnaissons et remercions le travail exceptionnel, au cours des 40 dernières semaines de cette pandémie mondiale, de nos dévoués et courageux travailleurs de première ligne, et nous les encourageons à maintenir ce niveau d'excellence durant les deux semaines chargées à venir."

Andrew Lutfy - Propriétaire et Président du conseil exécutif, GROUPE DYNAMITE

"Bonlook offre, depuis la réouverture des commerces en juin, un service sur RDV avec des mesures d'hygiène très strictes qui nous permettent d'assurer la sécurité de nos clients en tout temps. Nous sommes confiants que malgré la hausse des chiffres rapportés par le gouvernement, nous pouvons continuer à opérer de façon sécuritaire dans l'intérêt de notre clientèle et de nos 400 employés."

Sophie Boulanger - PDG et cofondatrice, BON LOOK

"Je suis particulièrement fier de toute l'équipe Aubainerie, tant au siège social que dans nos magasins, qui ont su protéger nos employés et notre clientèle en établissant des standards très élevés en matière de mesures sanitaires. Tous ensemble, nous avons réussi à faire en sorte que nos milieux de travail demeurent sains et sécuritaires. D'ici la période des Fêtes et pour débuter 2021 avec confiance, poursuivons nos efforts afin de continuer à servir notre clientèle en toute sécurité."

Sylvain Véronneau - Président et Chef de la direction, AUBAINERIE

"Je ne peux exprimer la fierté et la gratitude que je ressens envers notre équipe. Tout le monde a agi de façon responsable tout en travaillant fort dans ces circonstances difficiles. À travers cela, vous avez su gérer la situation pour garder chacun de nous et de nos clients en toute sécurité. Merci. Vous êtes de vrais héros."

Monte Perlman - Vice-président, MANTEAUX MANTEAUX

"Rien n'a jamais été plus important que la santé et la sécurité de nos employés et, tout au long de l'année, nous avons tout mis en œuvre pour leur assurer un avenir solide. Nous avons offert à nos employés partout à travers le Canada un environnement de travail sécuritaire afin qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils aiment et permettre à nos clients de magasiner sans crainte."

Walter Lamothe - Président et Chef de la direction, BENTLEY & CIE LTÉE

À propos de mmode ( mmode.ca )

Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs de l'industrie de la mode québécoise en agissant comme la principale plateforme d'échange et de collaboration de l'écosystème. La Grappe mmode a aussi pour mandat de créer des synergies d'affaires et d'innovation ainsi que de contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de ce secteur. Mmode remercie ses bailleurs de fonds publics : la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.

L'industrie de la mode au Québec

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 G$ CA en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois et représente 3 % du PIB de la province.

