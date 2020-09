Un taux de diplomation record de 88,8 % pour le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys qui se hisse au premier rang au Québec

« Ce résultat reflète les efforts et l'expertise des enseignantes, des enseignants, des membres du personnel de nos établissements, des Ressources éducatives et de tous les services administratifs qui soutiennent les équipes-écoles. Je tiens à féliciter tous les diplômés qui peuvent être fiers de leur accomplissement et profite de l'occasion pour remercier les parents pour leur importante contribution », déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

Un taux de réussite aussi impressionnant est attribuable aux nombreuses initiatives développées par les passionnées et passionnés de l'éducation du CSSMB qui accompagnent les élèves durant tout leur parcours scolaire. « Nos équipes du secteur des jeunes se dévouent pour la réussite de chaque élève et c'est avec enthousiasme que nous continuons de guider ceux et celles qui optent pour un parcours en formation professionnelle ou qui poursuivent leurs études dans l'un de nos centres d'éducation des adultes. Notre priorité demeure la réussite de tous nos élèves », mentionne Paul St-Onge, directeur général adjoint et responsable du secteur des adultes.

Une ambition à portée de main

Avec un taux de diplomation et de qualification de 88,8 %, le CSSMB est à quelques pas de sa cible à atteindre d'ici 2022. « Les stratégies et les actions que nous mettons en place donnent d'excellents résultats. Nous sommes en voie de surpasser notre objectif ambitieux de 89 % plus tôt que prévu », ajoute M. Bertrand.

Des résultats impressionnants chez les garçons

Le taux de diplomation et de qualification se situe à 85,6 % chez les garçons, soit au premier rang du réseau provincial (73,4 %). Quant aux filles, elles continuent de briller avec un taux de 92,4 %, le résultat le plus élevé des centres de services francophones.

Données comparatives

Taux de diplomation et de qualification CSSMB Réseau public provincial Écart (points) Global 88,8 % 78,4 % + 10,4 Chez les garçons 85,6 % 73.4 % + 12,2 Chez les filles 92,4 % 86,4 % + 6

Le succès du CSSMB

La détermination des élèves, de même que la compétence, la passion et le dévouement des différentes équipes demeurent la clé du succès du CSSMB.

Les approches collaboratives basées sur l'engagement et la mobilisation, les pratiques pédagogiques issues des résultats de la recherche et une ambition commune permettent au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys d'atteindre de nouveaux sommets chaque année.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 500 employés dédiés à la réussite de 75 000 élèves issus de près de 200 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

