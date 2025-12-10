Un succès retentissant : plus de 300 000 prêts d'équipements gratuits depuis son lancement

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Depuis son lancement, l'initiative circonflexe - Prêt-pour-bouger surpasse les attentes avec plus de 300 000 prêts d'équipements sportifs, récréatifs et adaptés gratuits. Cette initiative propulsée par le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS) et déployée partout au Québec par les URLS confirme l'engouement des Québécois et des Québécoises pour l'accès gratuit à l'activité sportive et récréative. La mission de circonflexe - Prêt-pour-bouger est claire : faire bouger la population québécoise en offrant une solution concrète, soit l'accès gratuit à des équipements, pour tous et toutes à travers le Québec.

Une croissance soutenue portée par une demande constante

Le nombre de prêts a doublé en six mois, démontrant que circonflexe - Prêt-pour-bouger répond à un besoin dans toutes les régions du Québec. Avec près de 2 000 comptes clients créés sur la plateforme en ligne depuis mars 2025, l'initiative transforme véritablement l'accessibilité aux sports et aux loisirs.

« Nous sommes fiers des résultats obtenus depuis le lancement de circonflexe - Prêt-pour-bouger. Plus de 300 000 prêts, c'est la preuve que cette initiative unique au Canada répond à un besoin réel et révolutionne notre rapport à l'activité physique. C'est grâce à la force des 17 URLS, à l'engagement de plus de 915 partenaires et au soutien du gouvernement du Québec que nous atteignons un tel succès », déclare Steeve Ager, directeur général du Réseau des URLS.

Une initiative en pleine expansion

Aujourd'hui, circonflexe -Prêt-pour-bouger compte 679 points de service répartis à travers la province, dont 108 offrant des équipements adaptés, permettant ainsi de rejoindre également les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Cette couverture territoriale est rendue possible grâce à l'engagement de 915 partenaires mobilisés partout au Québec.

Actifs toute l'année, les points de services adaptent leur offre selon les saisons et les particularités de chaque milieu : raquettes et skis de fond l'hiver, vélos et équipements nautiques l'été, l'inventaire variant d'un point à l'autre.

Une vision ambitieuse pour 2026

Forts de ce succès, le Réseau des URLS et les URLS visent maintenant la barre du million de prêts d'équipements d'ici l'été 2026. Cette projection audacieuse s'appuie sur le développement de 210 points de service en cours et l'ajout continu de nouveaux emplacements à travers les régions du Québec.

« circonflexe - Prêt-pour-bouger, c'est beaucoup plus que du prêt d'équipement; c'est un mouvement collectif qui redéfinit l'accessibilité à l'activité physique et aux loisirs. Nous sommes déterminés à poursuivre cette croissance pour que chaque Québécoise et Québécois, peu importe où il habite, puisse bouger », affirme Steeve Ager.

À propos de circonflexe - Prêt-pour-bouger

circonflexe - Prêt-pour-bouger est un projet québécois qui vise à rendre disponible, gratuitement, du prêt d'équipement sportif et récréatif, pour tous et toutes, à travers le Québec. circonflexe veut augmenter les occasions de bouger pour tous les Québécois et Québécoises, tout en réduisant les freins à la pratique d'activités physiques.

