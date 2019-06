Un succès inégalé pour la 13e édition du Festival Eurêka!

Près de 142 000 visiteurs ont pris la direction du Vieux-Port de Montréal pour participer à la grande fête des sciences!

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'île du savoir se réjouit du succès fracassant de la 13e édition du Festival Eurêka! qui avait lieu au Vieux-Port de Montréal les 7, 8 et 9 juin derniers. Près de 142 000 amateurs de science, jeunes et moins jeunes, ont participé au Festival, une augmentation de 34 % par rapport à 2018. Ceux-ci ont profité de plus d'une centaine d'activités interactives gratuites, de rencontres inspirantes et de démonstrations inédites sur le thème de la mobilité et des transports du futur.

Moyens de transport innovants et durables, rovers spatiaux, exosquelettes, hyperloop, réacteurs solaires et vélos de bois… Une fois de plus, le Festival Eurêka! a propulsé les passionnés de science au pays de la découverte scientifique et de l'innovation. Petits et grands curieux y ont questionné la mobilité et ont pu entrevoir l'avenir de nos transports tout en s'amusant.

« Plus que jamais, le Festival Eurêka! a su relever le défi ardu de marier l'actualité scientifique au jeu et au plaisir. Nous sommes fiers de contribuer au rayonnement de savoirs qui constituent une véritable richesse universelle, et d'inspirer une relève éclairée. Et entre vous et moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter! Les idées fourmillent déjà pour la prochaine édition et notre rêve d'une fête des sciences à l'année pourrait bien se concrétiser d'ici peu ».

Monsieur Yves Mauffette, président de L'île du savoir

« Avec treize ans d'efforts soutenus et d'amour pour les sciences et technologies, Eurêka! s'est taillé une place unique dans le paysage festivalier de Montréal. Il permet à monsieur et madame Tout-le-Monde de rencontrer des experts en chair et en os et, surtout, de s'approprier les grands enjeux scientifiques et sociaux de notre temps tout en s'amusant! C'est ça, l'ADN du Festival Eurêka!».

Monsieur Richard Deschamps, vice-président de L'île du savoir

« En tant que partenaire de mise en œuvre, le Centre des sciences de Montréal se réjouit du succès de la 13e édition du Festival. Comme c'est devenu une tradition chaque été depuis plus d'une décennie, le Vieux-Port de Montréal a accueilli avec enthousiasme une quantité impressionnante de festivaliers tout au long de la fin de semaine. Avec un site enchanteur et une équipe chevronnée pour contribuer à son rayonnement, le festival peut viser encore plus haut pour l'édition 2020! »

Madame Isabel Dansereau, directrice générale de la Société du Vieux-Port de Montréal

« Une foule d'idées et de projets scientifiques ont émergé de cette nouvelle édition d'Eurêka!, lesquels, j'espère, serviront de bougie d'allumage au développement et à la mise en œuvre d'initiatives durables et innovantes visant à rendre nos déplacements actifs et collectifs plus agréables et sécuritaires dans notre métropole. Je remercie l'équipe d'Eurêka! pour le choix de son thème qui s'inscrit parmi les priorités de l'Administration municipale. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants :

141 506 visiteurs dont plus de 4 000 élèves

45 collaborateurs

23 ateliers pratiques de création et d'expérimentation

24 conférences et spectacles interactifs présentés par des chercheurs et acteurs du milieu de la technologie et de la culture scientifique

700 spectateurs venus acclamer le retour de la soirée Génial! de Télé-Québec

de Télé-Québec 11 animations de rue/déambulations

6 zones thématiques : Ingéniosité, Nature, Mobilité, Techno, Humain et Air et espace

L'organisation tient à remercier les bénévoles qui ont grandement contribué à faire de cette 13e édition un succès, ainsi que tous les festivaliers qui ont pris part à la fête.

Rappelons que L'île du savoir, l'organisme porteur du Festival Eurêka!, réalise cet événement avec son fidèle partenaire le Centre des sciences de Montréal. Le Festival bénéficie également de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : Rio Tinto, collaborateur principal de cette 13e édition et commanditaire de la Zone Ingéniosité; Ubisoft, partenaire de la Zone Techno par le biais de son programme Ubisoft Éducation; Desjardins, partenaire de la Zone Nature; le Réseau express métropolitain (REM), partenaire de la Zone Mobilité et présentateur du concours Rêver avec le REM; les Fonds de recherche du Québec, partenaire de la Zone Humain et présentateur du concours Science en classe!; Télé-Québec, partenaire média du Festival; et IVADO, commanditaire de la scène centrale.

Eurêka! est rendu possible grâce au précieux soutien de la Ville de Montréal, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, du ministère des Transports, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du ministère du Tourisme. Grâce à leur appui, L'île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important événement de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique de chez nous.

Eurêka! remercie également ses nombreux commanditaires associés : Tourisme Montréal, CAE, Concertation Montréal, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique, Polytechnique Montréal, Université McGill, Université Concordia, Université de Montréal, Université du Québec, Université du Québec à Montréal, Université Laval, Université de Sherbrooke, Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), GIRO et Éco Tours Montréal. Enfin, le projet est réalisé avec le soutien financier de Merck Canada Inc., de la Fondation familiale Trottier et du Fonds Ernest Solvay géré par la Fondation Roi Baudouin (Belgique).

Fort de ce succès, le Festival Eurêka! vous donne rendez-vous au Vieux-Port de Montréal en juin 2020, pour sa 14e édition.

