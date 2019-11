Un succès incroyable pour la première édition de la Soirée de Prestige de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La toute première Soirée de Prestige dégustation mets fins et whiskys de la Fondation du Cégep, a accueilli une centaine de convives à la Corporation du Fort St-Jean le jeudi 24 octobre dernier.

Toutes les personnes invitées étaient vêtues de leurs plus beaux atours pour l'occasion. Une ambiance feutrée créée par un talentueux trio de jazz les accueillait à leur arrivée. Des bulles et de délicieuses bouchées étaient également servies. La dégustation, animée par Éric Latour et dirigée par Jean-François Pilon, a su mettre en valeur l'originalité du whisky, ce spiritueux en accords gastronomiques. Le sympathique conférencier a réussi, de façon éducative et ludique, à susciter l'engouement, le rire et l'intérêt chez les personnes participantes. Fins connaisseurs et amateurs ont adoré découvrir le whisky : malt élégant et complexe.

L'enthousiasme de la communauté d'affaires de la région, l'engagement des nombreux partenaires ainsi que le don in extremis de deux généreux donateurs anonymes a permis à la Fondation d'amasser un profit de 20 000 $!

La Fondation est ravie de cette réussite et se prépare déjà pour une seconde édition en octobre 2020.

Monsieur Samuel Benny, président de la Fondation, a tenu à remercier chaleureusement le partenaire majeur et président d'honneur de l'événement, monsieur Steve Hétu, directeur général de la Corporation du Fort St-Jean, pour son engagement ainsi que les autres partenaires et le comité organisateur :

Événementiels : Lareau - Courtiers d'assurances

Barsi Production | Vidéo et multimédia Machinerie Isotop

Rémy Boily | Photographe Gowling WLG

Benny & Co. Chantal Denis | Cadre conseil

Cidrerie Michel Jodoin

Rappelons que les fonds amassés lors de cette soirée permettront notamment de soutenir les deux projets porteurs de la campagne annuelle 2019-2020, soit la remise de bourses et le soutien aux équipes sportives.

Soutenir la Fondation du Cégep, c'est contribuer au maintien de la bonne santé financière de notre région, car les personnes diplômées du Cégep sont notre relève, nos citoyennes et citoyens de demain!

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Fondation au 450 347-5301, poste 2103.

