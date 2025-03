Un succès électrisant pour le 2e Congrès de l'Association des transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ)

SAINT-HYACINTHE, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le 25 février dernier s'est tenu le 2e Congrès de l'Association des transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ) au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, sous le thème Mon transport collectif branché, c'est mon affaire !

Les invités furent accueillis par le président de l'ATCRQ, M. André Lavoie, dans une salle soigneusement aménagée, où rien n'avait été laissé au hasard. Des salons d'échange et de recharge offraient un espace propice aux discussions, tandis qu'une scène aux couleurs vives, inspirée par l'image de marque de l'événement, donnait le ton à cette journée tournée vers l'innovation et l'avenir du transport collectif rural.

Cet événement a rassemblé un large éventail d'acteurs clés de la mobilité durable et du transport collectif en région. Grâce à une participation dynamique, les représentants de la majorité des régions ciblées du Québec ont pris part aux échanges, en présentiel ou par vidéoconférence.

L'ATCRQ avait préparé un programme ambitieux, offrant aux participants l'occasion d'assister à des conférences portant sur les grandes tendances en transport collectif : électrification, systèmes de transport intelligents, énergies alternatives et mobilité durable. Les intervenants, experts reconnus dans leur domaine, ont partagé leur savoir et répondu aux nombreuses questions des participants.

Un événement rendu possible grâce à la participation de Québec

La tenue de cet événement a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, qui joue un rôle clé dans le développement de solutions de transport adaptées aux réalités régionales.

Des intervenants de renom

Parmi les intervenants qui ont pris la parole figuraient notamment :

Geneviève Guilbault , vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec (en vidéoconférence)

, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec (en vidéoconférence) Jean-Pierre Croteau , directeur par intérim - Direction Intelligence de marché, Hydro-Québec (en vidéoconférence)

, directeur par intérim - Direction Intelligence de marché, (en vidéoconférence) André Lavoie , président, ATCRQ , et directeur du service de l'urbanisme, Ville de Nicolet

, président, , et directeur du service de l'urbanisme, Romain Gayet , directeur, Filière véhicules zéro émission, Propulsion Québec

, directeur, Filière véhicules zéro émission, Mathieu Nadon , directeur régional des ventes, Novabus

, directeur régional des ventes, Jonathan Beaulieu , vice-président et cofondateur, Letenda

, vice-président et cofondateur, Patrick Vallerand , directeur, Attrix Énergies

, directeur, Sophie Leblanc , cheffe d'équipe, Développement des affaires, Blaise Transit

, cheffe d'équipe, Développement des affaires, Côme de Tarlé , responsable du développement du marché québécois, Padam Mobility

, responsable du développement du marché québécois, Pauline Delobel , responsable du développement - Canada , Matawan

, responsable du développement - , Yves Hennekens , consultant expert-conseil, YMC

, consultant expert-conseil, Mark Lasanowski , coordonnateur aux opérations, RÉGÎM

, coordonnateur aux opérations, Alexandre Lampron , directeur, Stratégie et développement, Hydrogène Québec

, directeur, Stratégie et développement, Valérie Bellerose, vice-présidente et trésorière, ATCRQ, et directrice générale, Transports collectifs MRC de Maskinongé

Vers un avenir plus vert pour la mobilité régionale

Cet événement a permis de consolider les efforts visant à rendre le transport collectif en milieu rural plus accessible, intelligent et durable. Les échanges enrichissants entre experts et acteurs régionaux ont jeté les bases de nouvelles initiatives qui façonneront l'avenir de la mobilité au Québec.

C'est Mme Valérie Bellerose, vice-présidente de l'ATCRQ, qui est venue présenter le nouveau guide 2025, un document rassemblant des informations pertinentes pour soutenir les acteurs du milieu dans l'organisation et le développement de leurs services.

Les documents présentés ainsi que les vidéos des conférences seront accessibles sur le site ATCRQ.ca d'ici quelques jours.

L'ATCRQ remercie chaleureusement tous les participants, conférenciers et partenaires ayant contribué à la réussite de ce congrès et donne déjà rendez-vous à l'ensemble du secteur pour une prochaine édition.

SOURCE ASSOCIATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS RURAUX DU QUEBEC

Pour toute demande d'information, veuillez contacter : M. Christian Fréchette, Agence Tapage, [email protected]