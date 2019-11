Un stationnement d'avant-garde pour réduire la quantité de plastique envoyée aux sites d'enfouissement

Plus de six millions de sacs en plastique à usage unique réutilisés pour asphalter le nouveau stationnement du magasin Sobeys de Timberlea et encourager la réduction et la réutilisation des déchets plastiques

STELLARTON, NS, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Sobeys inc. a ouvert un tout nouveau magasin à Timberlea, en Nouvelle-Écosse. Clients et membres de la communauté locale étaient invités aux célébrations entourant l'ouverture officielle, qui comprenaient le dévoilement du nouvel espace de stationnement, l'un des premiers au Canada à être asphaltés à l'aide de plastiques déjà utilisés et qui auraient autrement été enfouis localement. La quantité de plastique utilisée équivaut à plus de six millions de sacs d'épicerie en plastique. Cette approche novatrice de réduction et de réutilisation s'inscrit dans notre engagement à retirer les sacs en plastique de tous les magasins Sobeys d'ici la fin de janvier 2020. Cette initiative de premier plan dans l'industrie réduira de 225 millions la quantité de sacs en plastique en circulation chaque année dans les 255 magasins Sobeys au Canada.

Plus de six millions de sacs en plastique à usage unique réutilisés pour asphalter le nouveau stationnement du magasin Sobeys de Timberlea (Groupe CNW/Sobeys Inc.)

Le nouveau magasin sera exploité par Troy Goulden, directeur de magasin et membre de longue date de la communauté de Timberlea. Son équipe est ravie d'ouvrir ce nouveau commerce dans une communauté en pleine croissance.

« Mon équipe et moi sommes fiers d'offrir un tout nouveau magasin Sobeys à notre communauté locale, exprime M. Goulden. Nous invitons nos nouveaux voisins et les familles du coin à visiter le magasin et à découvrir notre offre de service incroyable, comme une pharmacie en magasin, des comptoirs à salades et pâtes, des sushis préparés en magasin et un vaste assortiment de délicieux repas cuisinés sur place pour les familles occupées. Nous tenons à notre communauté et la comptons parmi nos alliés, et c'est pourquoi nous encourageons nos clients à poser des gestes pour le bien-être de notre planète en utilisant des sacs réutilisables lorsqu'ils viennent magasiner chez nous. »

Au cours des quatre derniers mois, Sobeys inc. et Crombie REIT, promoteur et gestionnaire immobilier pour le magasin de Timberlea, ont collaboré avec Goodwood Plastics pour faire des recherches et mettre au point le nouveau mélange d'asphalte qui a servi à construire le stationnement. Goodwood Plastics est une petite entreprise locale du comté de Colchester qui se consacre à trouver des solutions intelligentes pour recycler les matières plastiques.

Ce n'est pas la première fois que Sobeys collabore avec cette entreprise, qui a aussi fourni le bois synthétique en plastique recyclé ayant servi à créer la table de pique-nique suprême de Sobeys, installée le mois dernier dans le secteur riverain d'Halifax. Pour construire la table, 60 000 sacs en plastique à usage unique ont été détournés des sites d'enfouissement locaux. De plus, le nouveau magasin Sobeys de Timberlea est doté d'un banc de pique-nique fait à partir du bois synthétique de Goodwood Plastic.

« Nous sommes fiers des racines néo-écossaises de notre entreprise, et c'est pourquoi nous sommes particulièrement ravis d'élargir notre réseau de magasins dans notre province natale tout en trouvant des façons uniques d'innover localement et de favoriser le développement durable, déclare Vittoria Varalli, vice-présidente du développement durable chez Sobeys inc. Le stationnement et le banc de pique-nique en plastique réutilisé sont une autre façon pour nous de faire notre part et d'intégrer les concepts de développement durable et d'innovation à nos activités. Un projet comme celui-ci incarne les changements que nous souhaitons tous apporter : réduire les plastiques à usage unique, et réutiliser et recycler davantage les déchets de plastique. »

Les festivités entourant la grande ouverture se poursuivront tout au long de la semaine avec des offres, des promotions, des cadeaux publicitaires, des échantillons de nourriture et des démonstrations en magasin. Pour célébrer l'ouverture, le magasin de Timberlea a également fait un don de 2 500 $ à Feed Nova Scotia afin de venir en aide aux communautés locales.

À PROPOS DE SOBEYS

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau de plus de 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Farm Boy, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient environ 123 000 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter le site www.sobeyscorporate.com.

À PROPOS DE CROMBIE REIT

Crombie Real Estate Investment Trust (« Crombie ») est un fonds commun de placement immobilier non constitué en société, institué en vertu des lois de la province de l'Ontario et régi par celles-ci. Crombie est l'un des principaux propriétaires d'immeubles commerciaux au pays. Sa stratégie consiste à posséder, à exploiter et à bâtir un portefeuille de centres commerciaux spécialisés en épiceries et en pharmacies, de magasins autonomes et d'immeubles à usage mixte, situés majoritairement dans les plus importants marchés urbains et suburbains du Canada. Pour en savoir plus sur Crombie, consultez le site www.crombie.ca.

