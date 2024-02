Un spectacle d'humour contre le profilage racial à l'occasion du Mois de l'histoire des noir•es

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - À l'occasion du Mois de l'histoire des noir•es, la Clinique juridique de Saint-Michel organise un spectacle-bénéfice à l'Olympia le 24 février 2024 à 19h30. Le spectacle d'humour Profil comique sera animé par Erich Preach et accueillera les humoristes Eddy King, Douaa Kachache, Garihanna Jean-Louis et Richardson Zéphir.

Les billets vendus financeront directement la mission de la Clinique juridique de Saint-Michel, qui œuvre contre le profilage racial en offrant de l'accompagnement et des formations et en menant divers projets de sensibilisation. « Assister au spectacle Profil comique est un moyen concret de lutter contre le profilage racial, en plus d'y être pour le plaisir et de s'esclaffer en présence d'humoristes incroyables ! », affirme Fernando Belton, directeur général de la Clinique juridique de Saint-Michel.

La particularité du spectacle est que le lineup est composé entièrement de personnes susceptibles de vivre du profilage racial. « Nous tenons à mettre de l'avant la parole des premières personnes concernées, explique Fernando Belton. Le Mois de l'histoire des noir•es est l'occasion idéale pour regrouper une poignée d'humoristes de talents qui façonnent la diversité culturelle dans le paysage humoristique québécois ». La Clinique juridique de Saint-Michel organise ce spectacle d'humour dans un objectif de sensibilisation. « Comme le rire est universel et transcende les barrières sociales et culturelles, l'humour nous paraît être le meilleur outil pour aborder un enjeu aussi sensible que le profilage racial », ajoute le directeur général.

Pour souligner le Mois de l'histoire des noir•es et poursuivre son objectif de sensibilisation, la Clinique juridique de Saint-Michel diffusera en rafale du 1er au 24 février 2024 des vidéos-témoignage sur son compte Instagram et sa page Facebook. Chaque vidéo présentera le témoignage d'un citoyen ou d'une citoyenne ayant vécu une situation de profilage racial. « Cette démarche vise à rendre visible la parole des victimes pour alimenter la discussion autour du profilage racial et mettre en lumière son impact sur les communautés qui le subissent », conclut M. Belton.

