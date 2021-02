Le Fonds d'aide et de relance régionale élargi offre désormais 20 000 dollars supplémentaires aux petites entreprises admissibles nécessitant une assistance financière continue.

EDMONTON, AB, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient les petites entreprises et protège les emplois depuis le début de la pandémie, et continuera de le faire aussi longtemps qu'il le faudra. Depuis son lancement le 13 mai 2020, le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) a protégé plus de 33 500 emplois dans l'Ouest canadien en fournissant près de 427 millions de dollars pour soutenir plus de 7 400 entreprises et organisations, dont près de 45 p. 100 se trouvent dans des régions rurales et 30 p. 100 appartiennent à des femmes.