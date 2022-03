Un soutien mieux ciblé pour les événements et les projets touristiques de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis

QUÉBEC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer des modifications aux règles et modalités d'application du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR) qui entreront en vigueur le 1er avril. Ce nouveau cadre permet au programme de répondre davantage aux besoins de sa clientèle et de stimuler les initiatives sur le territoire régional en temps de relance.

Les principales modifications touchent notamment les organismes admissibles et le cumul de l'aide gouvernementale.

En effet, les organismes à but lucratif dont les initiatives sont de nature touristique ou événementielle seront désormais admissibles au PAAR. Les nouvelles mesures bonifient le cumul de l'aide gouvernementale accordée aux projets réalisés à Québec et à Lévis, ainsi qu'à ceux issus d'organisations autochtones. Les critères d'analyse ont été revus afin de favoriser les propositions qui sont en phase avec le développement durable.

Citation :

« Il est fondamental pour votre gouvernement d'être à l'écoute des besoins de nos citoyens. C'est pour cette raison que de tels programmes de financement existent et que nous les adaptons au fur et à mesure que le contexte évolue. Ces changements augmenteront les retombées positives du PAAR et contribueront à donner vie à des initiatives qui, plus que jamais, favoriseront l'attractivité, la vitalité des communautés et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Résultats du PAAR 2021-2022 : au cours d'une année exceptionnelle marquée par la pandémie qui a affecté l'ensemble des activités économiques de la région, particulièrement celles issues du milieu des festivals et événements, le Secrétariat à la Capitale-Nationale a toutefois soutenu 200 initiatives grâce au PAAR, pour un montant totalisant 10,2 M$.

Rappelons qu'en mars 2021, un assouplissement des règles avait été adopté afin d'aider les promoteurs à traverser la pandémie et, qu'en mai 2021, le territoire de la ville de Lévis était intégré au programme.

L'enveloppe annuelle consacrée au PAAR demeure la même, soit 10,2 M$.

Ce nouveau cadre normatif prendra fin le 31 mars 2025.

