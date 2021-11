Les dernières données font état d'une augmentation de l'anxiété de séparation alors que les propriétaires d'animaux retournent au bureau

TORONTO, le 23 nov. 2021 /CNW/ - ROYAL CANINMD, un leader mondial de produits nutritionnels et de santé sur mesure pour chiens et chats, a publié aujourd'hui une étude révélant comment les propriétaires d'animaux de compagnie se sentent à l'idée de retourner au bureau. Étant donné que 54 % des répondants québécois affirment que leur animal de compagnie leur a apporté un soutien émotionnel pendant la pandémie et que 63 % des propriétaires de chiens décrivent leur chien comme leur meilleur ami, il n'est pas surprenant que près d'un tiers (29 %) des propriétaires d'animaux de compagnie au Québec affirment qu'ils seraient plus disposés à retourner au bureau si leur animal pouvait les accompagner.

Cependant, même si de nombreuses organisations commencent à mettre en œuvre des modèles hybrides, le retour au travail n'est pas chose simple. L'avenir du travail s'accompagne de nouvelles routines, et l'établissement d'une routine est la clé du succès lorsqu'il s'agit de réduire l'anxiété de l'animal et de son propriétaire.

« Pour de nombreux animaux de compagnie, en particulier ceux qui ont été adoptés pendant la pandémie, être toujours avec leur maître est tout ce qu'ils ont connu. Alors que nous retournons travailler au bureau au cours des prochains mois, et que nous explorons l'idée d'un modèle de travail hybride, nous devons créer les conditions dans lesquelles nos animaux de compagnie continueront à s'épanouir », a affirmé Arnaud Christ, directeur des affaires corporatives et scientifiques chez Royal Canin Canada. « Chez Royal Canin, nous croyons que les animaux de compagnie rendent notre monde meilleur et qu'il est de notre responsabilité de faire du monde un endroit meilleur pour les animaux de compagnie. Grâce à quelques principes de base, nous pouvons faciliter leur transition afin qu'ils adoptent positivement une nouvelle normalité ».

Au cours de la dernière année, le nombre de propriétaires d'animaux de compagnie a grimpé en flèche. En effet, près de trois propriétaires d'animaux de compagnie sur dix au Québec ont adopté un nouvel animal, et 56 % des propriétaires d'animaux de compagnie québécois affirment que leur animal les aide à se libérer du stress et des soucis. Les propriétaires d'animaux de compagnie savent très bien que de nombreux facteurs peuvent perturber la routine d'un animal, par exemple : le changement d'heure, un déménagement ou même une visite à l'extérieur de la maison. Dans le but de soutenir et d'informer les Canadiens alors qu'ils font face à l'augmentation de l'anxiété due à la séparation que le retour au travail peut entraîner pour les employés et les animaux, Royal Canin souhaite fournir aux propriétaires d'animaux des conseils sur la meilleure façon de faire la transition grâce aux principes de la routine.

Le soutien apporté par les animaux de compagnie va bien au-delà de la pandémie de COVID-19, puisque de nombreux propriétaires d'animaux déclarent que leurs animaux les aident à gérer leur stress au travail ou à l'école. Le fait de laisser les animaux domestiques à la maison signifie une séparation physique, et 37 % des répondants affirment qu'ils peuvent mieux gérer leur niveau de stress au travail ou à l'école avec leur animal près d'eux. Alors que de plus en plus d'entreprises accueillent à nouveau leurs employés sur les lieux de travail, les propriétaires d'animaux s'inquiètent, à juste titre, de la façon dont leur nouvelle routine de travail affectera leur santé mentale ainsi que le bien-être de leurs petits compagnons poilus.

Bien qu'un changement de routine puisse être difficile pour les animaux et leurs propriétaires, s'assurer que les animaux sont à l'aise seuls avant que le propriétaire ne parte au bureau est une partie essentielle de l'établissement d'une routine saine. La Dre Colleen Wilson, vétérinaire canadienne spécialiste du comportement animal et diplômée de l'American College of Veterinary Behaviorists (ACVB), partage des conseils et des astuces pour aider les propriétaires à assurer la transition de leur animal :

« Lorsque les propriétaires apprennent à leur animal à créer une association positive avec leurs départs, ils forment ainsi une association positive sur le plan émotionnel quant à leur absence. Comme les humains, les animaux aiment la routine. Une routine pour les départs indique à l'animal que le départ de son maître n'est pas un problème. Nous voulons que nos animaux sachent qu'ils peuvent faire face à l'absence de leur maître et le fait de commencer lentement cette nouvelle association constitue une base solide pour la réussite », a déclaré Dre Colleen Wilson, diplômée de l'ACVB.

Comment mettre en place une transition réussie vers le retour au travail pour votre animal de compagnie :

Avant de retourner au travail, il faut vérifier si votre animal souffre d'anxiété de séparation et, si oui, à quel degré. Si vous déterminez que votre animal est anxieux lorsqu'il est seul, vous pouvez établir une routine et utiliser les stratégies suivantes pour aider à réduire l'anxiété liée au moment du départ. Cela contribue à rendre toute transition de retour au bureau, qu'il s'agisse d'un modèle hybride ou à temps plein, plus agréable pour tous.

Conseil no 1 : Pour confirmer que votre animal souffre d'anxiété de séparation, enregistrez-le en vidéo ou en audio lorsqu'il est seul à la maison. Ce dispositif peut être placé n'importe où, là où vous pouvez entendre ou voir votre animal.

Conseil no 2 : Si vous avez remarqué des comportements liés à l'anxiété tels que la salivation excessive, des sons, des comportements destructeurs et/ou qu'il fait ses besoins uniquement lorsqu'il est seul, il est temps d'aider votre animal à se sentir mieux seul en commençant un « entraînement à l'indépendance ». Commencez par déterminer quelle gâterie ou quel jouet interactif amène votre animal à concentrer son attention pendant environ 15 à 20 minutes.

Conseil no 3 : Une fois cet apprentissage établi, vous pouvez commencer à vous déplacer dans la pièce, en surveillant votre chien pour vous assurer qu'il reste concentré sur sa gâterie ou sa nourriture. Petit à petit, en progressant lentement, vous pouvez quitter la pièce pendant quelques secondes, puis quelques minutes, pendant que votre animal se sent bien et qu'il est concentré sur sa gâterie ou son jouet.

Conseil no 4 : Au cours de ce processus de conditionnement pour « se sentir bien en votre absence », vous devez toujours revenir vers votre animal alors qu'il est concentré sur sa nourriture ou sa gâterie. Comme votre animal éprouve un état émotionnel positif en votre absence, vous envoyez le message suivant : « Ne t'inquiète pas, je vais revenir », ce qui rend les allées et venues moins pénibles. Cela contribue à une transition saine pour le retour au travail, à temps plein ou partiel, car la routine du départ envoie toujours le même message.

Conseil no 5 : Tenter d'enseigner l'autonomie à un rythme plus rapide (par exemple, marcher jusqu'à la boîte aux lettres voisine ou faire une course rapide), sans vous assurer que votre animal est détendu et se sent bien en votre absence, peut entraîner une « sensibilisation ». Cela signifie que votre animal est facilement amené à se sentir anxieux dès que vous partez. Si l'apprentissage vers l'autonomie échoue, il faut alors consulter votre vétérinaire ou un vétérinaire comportementaliste pour discuter d'autres options de traitement.

