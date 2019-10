Un sondage révèle que près de 9 employés sur 10 vont travailler lorsqu'ils sont malades

Plus d'un quart des professionnels se rendent toujours au bureau lorsqu'ils présentent des symptômes du rhume ou de la grippe.

TORONTO, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Les employés se rendraient-ils malades entre eux? Selon un nouveau sondage mené par Accountemps, 89 % des professionnels canadiens ont admis s'être rendus au moins quelques fois au bureau alors qu'ils présentaient des symptômes du rhume ou de la grippe. De ces professionnels, 27 % se rendent toujours au bureau même lorsqu'ils se sentent mal.

Plus de la moitié (54 %) des professionnels qui se rendent au bureau lorsqu'ils ont le rhume ou la grippe le font parce qu'ils ont trop de travail à accomplir, et 33 % ne veulent pas utiliser une journée de congé de maladie.

« Les travailleurs s'inquiètent souvent de prendre du retard en utilisant une journée de congé de maladie, mais cette façon de penser pourrait faire plus de mal que de bien », indique Koula Vasilopoulos, présidente de district pour Accountemps, une entreprise de Robert Half. « Un milieu de travail sain est un milieu de travail plus heureux et, au bout du compte, plus productif. Prendre le temps de rester à la maison pour vous rétablir n'est pas bénéfique seulement pour votre bien-être; vous montrez du respect à vos collègues, à la qualité de votre travail et au succès global de votre équipe. »

« C'est aux gestionnaires à donner l'exemple en évitant de se rendre au bureau lorsqu'ils ne se sentent pas bien et en s'assurant que leurs équipes font de même, ajoute Mme Vasilopoulos. Favorisez la communication afin de mieux reconnaître quand les employés sont malades et offrez des solutions pour gérer les journées de congé de maladie - comme offrir aux employés de travailler de la maison ou procurer une aide temporaire - afin que les employés se sentent soutenus et encouragés dans leur rétablissement. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Accountemps et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de 510 employés de bureau au Canada âgés de 18 ans ou plus.

