Un sondage révèle que les Canadiens sont plus enclins à se tourner vers les achats en ligne pour magasiner en toute tranquillité et économiser du temps

Pourtant, 7 personnes sur 10 craignent que les colis livrés à leur domicile ne soient volés.

MISSISSAUGA, ON, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Quarante pour cent des Canadiens se disent plus enclins à faire leurs emplettes des Fêtes en ligne cette année que l'an dernier. Cette décision serait motivée par trois principales raisons, à savoir le gain de temps (62 %), le meilleur choix et la meilleure disponibilité des stocks (59 %) et la possibilité de magasiner paisiblement loin de la cohue (35 %).

Ces résultats proviennent du Sondage annuel d'opinion publique sur le magasinage en ligne de FedEx, une enquête menée par le Logit Group pour le compte de FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp. (NYSE : FDX). Ce sondage examine les facteurs de motivation, les comportements et les tendances entourant le magasinage des Fêtes cette année.

L'enquête a également permis de déterminer où se trouvent les internautes lorsqu'ils magasinent en ligne ; fait amusant, 16 % des Canadiens interrogés admettent qu'ils font des achats en ligne pour passer le temps lorsqu'ils rendent visite à leurs beaux-parents.

« On assiste sans contredit à un important gain de popularité du commerce en ligne au Canada et dans le reste du monde. Les Canadiens font plus que jamais leurs emplettes en ligne plutôt qu'en magasin. Les données indiquent en effet qu'ils sont 56 % plus enclins à acheter en ligne qu'il y a seulement 5 ans, a déclaré Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. Les résultats de l'enquête révèlent également à quel point les Canadiens recherchent le côté pratique lorsqu'ils font leurs achats des Fêtes. FedEx s'engage à rendre le magasinage des Fêtes aussi simple que possible en leur offrant un meilleur contrôle sur leurs livraisons pendant cette période, que ce soit grâce à ses services de cueillette et de dépôt chez des détaillants reconnus ou grâce à la personnalisation de la date de livraison à domicile. »

Cependant, avec l'augmentation des achats en ligne, les gens s'inquiètent du vol de colis. Parmi les personnes interrogées, 68 % se disent préoccupées par le vol de colis et 29 % ont déjà été victimes d'un vol.

Par ailleurs, le sondage révèle que les Canadiens ne ménagent aucun effort pour faire une surprise à leurs proches. En effet, 32 % des membres de la génération Z ont déclaré avoir déjà dissimulé un colis à leurs parents. En ce qui concerne les autres générations, 22 % des milléniaux reconnaissent avoir caché un colis à leur tendre moitié, soit plus que la moyenne nationale, qui s'établit à 14 %.

L'enquête révèle en outre que :

Plus de 1 Canadien sur 5 (22 %) de la génération Z évite de faire des achats en ligne de crainte de dépenser trop. C'est trois fois plus que le nombre de baby-boomers (7 %) qui ont la même préoccupation.

Les acheteurs en magasin indiquent qu'ils sont plus enclins à faire leurs achats à la dernière minute ; c'est particulièrement le cas des consommateurs des provinces de l'Atlantique, qui admettent, dans une proportion de 25 %, terminer leurs achats en magasin la veille des Fêtes. En comparaison, ce pourcentage s'élève à 14 % dans les provinces de l'Ouest et à 14 % en Ontario .

. Au Québec, 5 % des consommateurs en ligne ont tendance à terminer leurs achats après les Fêtes, contre 9 % des acheteurs en magasin.

« Devant la popularité du commerce en ligne, l'une des plus belles occasions d'affaires qui s'offrent au secteur national et international du transport et de la logistique est de bien gérer la croissance du volume de colis en assurant la livraison sûre et rapide des envois, a ajouté Lisa Lisson. Les Fêtes sont le moment de l'année où les détaillants en ligne canadiens ont le plus besoin de nous. Nous sommes prêts. »

Pour plus de renseignements sur le sondage ou les services de livraison de FedEx Canada pendant la période des Fêtes, visitez le www.fedex.com/fr-ca/holidays.

À propos du sondage

Ce sondage en ligne a été réalisé entre le 20 et le 25 septembre 2019 par Edelman, en collaboration avec le Logit Group, pour le compte de FedEx. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 500 Canadiens et Canadiennes de 18 ans ou plus inscrits à un forum en ligne. Les résultats du sondage complet présentent une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) offre à ses clients et aux entreprises du monde entier un large éventail de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises. La compagnie, qui a des revenus annuels de 70 milliards de dollars, fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses sociétés en exploitation gérées en collaboration, qui font face à la concurrence de façon collective sous le nom bien connu de FedEx. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige des 450 000 membres de son équipe qu'ils restent absolument et totalement concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. Pour en savoir plus sur la manière dont FedEx fait le lien entre les gens et les possibilités à travers le monde, visitez about.fedex.com.

SOURCE FedEx Express Canada

Renseignements: James Anderson, Spécialiste principal des communications, Relations publiques et communications d'entreprise, 905 212-5372, jcanderson@fedex.com