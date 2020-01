Un sondage révèle les tendances de recherche d'emplois au Canada pour 2020

La promotion d'un portfolio en ligne ou d'un site Web personnel est la meilleure façon pour les candidats de se tailler une longueur d'avance sur leurs concurrents, selon une étude d'Accountemps.

L'utilisation de dessins humoristiques et de couleurs excessives sur les documents de candidature n'est pas du tout prisée par les employeurs.

La plupart des cadres supérieurs accordent beaucoup d'importance aux lettres d'accompagnement.

TORONTO, le 8 janv. 2020 /CNW/ - Comment les professionnels peuvent-ils se démarquer de la concurrence et obtenir un emploi cette année? Selon un nouveau sondage de la firme de recrutement mondiale Accountemps, les cadres supérieurs au Canada sont particulièrement impressionnés lorsque les candidats donnent accès à un portfolio en ligne ou à un site Web personnel (43 %), soulignent leurs réalisations dans une infographie (39 %) et ajoutent des renseignements personnels sans lien avec le poste (p. ex., passe-temps) dans leur curriculum vitae (39 %). Les tactiques qui nuisent le plus aux chances des travailleurs comprennent l'utilisation de dessins humoristiques comme les Bitmojis ou les caricatures (42 %) et le recours aux polices et aux arrière-plans colorés (23 %) sur les documents de candidature.

« Étant donné que les compétences recherchées et les tendances en milieu de travail continuent d'évoluer, la façon dont les chercheurs d'emploi peuvent faire valoir leur expertise et se présenter aux employeurs change également, a déclaré Koula Vasilopoulos, présidente de district pour Accountemps. Bien que le professionnalisme sur un curriculum vitae demeure primordial, de nombreux gestionnaires d'embauche sont attirés par des candidatures qui démontrent la passion des candidats pour leur travail et leurs intérêts personnels, et qui expliquent clairement pourquoi ils sont la bonne personne pour le poste. »

Le sondage révèle également que les professionnels ne devraient pas oublier d'écrire des lettres de motivation : 60 % des cadres supérieurs ont dit qu'il est très utile de recevoir ces documents. En outre, près de deux répondants sur cinq (37 %) ont déclaré que le réseautage dans les médias sociaux avec des employés de l'entreprise d'intérêt peut faire pencher la balance en faveur d'un candidat.

Mme Vasilopoulos a ajouté : « Que vous cherchiez ou non un nouvel emploi, tenez à jour vos compétences, votre liste de réalisations professionnelles et votre curriculum vitae. Vous serez heureux d'être prêt si la bonne occasion de carrière se présente. »

Vous trouverez d'autres conseils sur la recherche d'emploi sur le blogue de Robert Half.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Accountemps et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage comprend des réponses de 600 gestionnaires principaux dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus au Canada.

Accountemps

Accountemps, une entreprise de Robert Half, est le premier et le plus important service de recrutement de personnel temporaire dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de la tenue de livres dans le monde. L'entreprise compte plus de 300 emplacements répartis à travers le monde. D'autres ressources, y compris des services de recherche d'emploi et le blogue de l'entreprise, sont accessibles à roberthalf.ca/accountemps.

SOURCE Accountemps

Renseignements: Natasha Ferraro, 647 956-5575, [email protected]