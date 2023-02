MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW/ - En janvier 2023, LEARN a engagé le Réseau canadien de l'apprentissage virtuel pour mener une évaluation indépendante auprès des parents des élèves du programme de tutorat en ligne. Les parents ont répondu au sondage de dix questions et les résultats ont été utilisés pour généraliser les données sur l'efficacité des services et leur capacité à favoriser la réussite de l'apprentissage, la motivation et la confiance des élèves. Dans le cadre du processus d'évaluation, CANeLearn a sollicité les commentaires des parents dont les enfants étaient inscrits au programme au cours de l'année afin de savoir si le tutorat en ligne de LEARN répondait aux besoins de leur enfant et comment le programme pouvait être amélioré.

Depuis 2016, LEARN propose un programme de tutorat en ligne après les heures de cours, ce qui les rend accessibles à tous les élèves de la province et en fait un service véritablement équitable. Depuis sa création, la demande a augmenté d'année en année, et plus de 35 000 séances de tutorat ont été offertes l'année dernière. Selon les prévisions, on s'attend à une demande de près de 50 000 séances cette année. Bien que le service ait démontré sa popularité et qu'il y ait une forte demande de la part de la communauté, LEARN a récemment été informé par le ministère de l'Éducation que le financement reçu dans le cadre de l'Entente Canada-Québec ne suffirait pas à répondre à la demande de cette année. Contre toute logique, il sera même réduit, de sorte que seules 31 000 séances seront financées. Ce sondage indépendant a démontré de manière concluante, et à l'aide de résultats quantifiables, que les séances de tutorat particulier de 30 minutes dispensées par des enseignants certifiés ont une influence importante sur plusieurs facteurs essentiels liés à la réussite scolaire et à la rétention des élèves. L'annonce que les séances de tutorat prévues ne seront pas financées aura un impact direct sur l'expérience d'apprentissage globale et la réussite des enfants au Québec.

Les résultats du sondage ont révélé que le programme de tutorat en ligne a eu un effet positif global et a augmenté la confiance en soi, la motivation, la réussite scolaire et l'estime de soi des enfants y participant. Le sondage a également démontré que les parents continueraient à utiliser le programme pour leurs enfants à l'avenir.

À PROPOS DU SONDAGE :

Les quatre principaux résultats du sondage sont les suivants :

85 % des parents ont déclaré que leur enfant était plus confiant.

85 % ont déclaré que leur enfant était motivé à apprendre après le programme de tutorat.

80 % ont constaté une amélioration directe des notes ou des résultats aux tests.

Plus de 97 % des parents ayant répondu à l'enquête ont indiqué qu'ils recommanderaient le programme LEARN à d'autres parents.

QUELQUES EXEMPLES DE COMMENTAIRES RECUEILLIS LORS DU SONDAGE (plus de 400 commentaires ont été recueillis) :

Les effets positifs du programme :

Notre fille a commencé l'année dernière à l'école secondaire en échouant à ses examens de mathématiques et a terminé l'année avec le prix de l'élève s'étant le plus améliorée grâce à son tuteur. :)

J'utilise ce programme depuis maintenant plus de trois ans. Mes enfants ont eu plusieurs tuteurs au cours de toutes ces années et je n'ai eu qu'une seule expérience négative. Les tuteurs ont été incroyables et très utiles au fil des ans.

Tous mes enfants apprécient leurs séances de tutorat en ligne et les attendent avec impatience. Ils semblent plus concentrés sur leur participation. Mon fils fait ses devoirs chaque fois.

Les parents ont particulièrement salué la capacité du programme à offrir du tutorat en français qui a aidé leur enfant :

La confiance et l'intérêt de mon enfant pour le français ont augmenté. Des enseignants ont dit qu'elle était devenue plus confiante et plus compétente en français.

Mes enfants sont arrivés au Canada il y a à peine trois mois [et nous] avons eu des moments difficiles, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer à l'école, mais c'est avec fierté que je constate que les compétences linguistiques de mes enfants s'améliorent progressivement en allant à l'école, en suivant des cours et en bénéficiant du tutorat de LEARN.

Les séances de tutorat ont permis de régulariser la pratique du français en dehors des cours. C'est génial, car nous sommes une famille anglophone et mon fils n'a pas toujours l'occasion de pratiquer son français en dehors de l'école.

La facilité d'utilisation de la technologie par les enfants :

La génération actuelle est très à l'aise avec la technologie et avec notre nouvelle réalité. Ma fille s'est bien adaptée à l'utilisation en ligne. C'est également moins stressant pour la famille, car il n'est pas nécessaire de se dépêcher pour arriver à l'heure chez le tuteur.

Je trouve cela plus pratique, car les séances peuvent avoir lieu à la maison, ce qui peut également atténuer les problèmes liés à l'anxiété et au manque de confiance.

Pour lire les résultats complets du sondage sur LEARN réalisé auprès des parents, veuillez consulter : https://canelearn.net/fr/accueil/recherches/projets/

Voici le lien direct vers le rapport publié en français: https://canelearn.net/wp-content/uploads/2023/02/LEARN-Online-Tutoring-Program-Study_FR.pdf

À propos de l'organisation : LEARN (Leading English Education and Resource Network) est un organisme éducatif à but non lucratif dont le mandat est de servir la communauté anglophone du Québec. Pour ce faire, LEARN offre gratuitement un large éventail de ressources et de services aux éducateurs, aux élèves, aux parents et aux membres de la communauté anglophone du Québec. Ces services et ces ressources comprennent des outils et du contenu pédagogiques pour le primaire et le secondaire, un programme de perfectionnement professionnel, du soutien communautaire, scolaire et parental, ainsi qu'une gamme complète de services en ligne (tutorat en ligne LEARN, apprentissage mixte en ligne, des cours d'été et autres) par le biais du campus virtuel LEARN. LEARN est le seul organisme dont les représentants, issus des secteurs public et privé, sont exclusivement anglophones et se consacrent à l'enseignement de la maternelle à la 11e année. Tous ses efforts contribuent à la rétention des élèves, à la réussite scolaire et à la création de communautés anglophones fortes.

LEARN offre un service de tutorat en ligne sans frais pour soutenir les élèves du primaire et du secondaire (de la deuxième à la onzième année) de la communauté anglophone du Québec. Nos tuteurs en ligne sont des enseignants québécois pleinement qualifiés et possédant de l'expérience dans le tutorat, la révision et la consolidation. Les familles peuvent faire une demande de rendez-vous pour le tutorat LEARN à l'adresse https://www.learnquebec.ca/fr/information-about-online-tutoring.

