OTTAWA, ON, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Les enseignantes et enseignants du Canada ont parlé! Ils nous ont fait connaître leurs points de vue dans un sondage national qui montre non seulement que l'apprentissage à distance ne permet pas une éducation de qualité, mais aussi qu'il alimente les craintes d'iniquité et de problèmes de santé mentale grandissants.

Le sondage de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) sur la pandémie a permis d'explorer les répercussions de la fermeture des établissements scolaires et de la transition d'urgence à l'apprentissage à distance et en ligne sur le personnel enseignant et les élèves dans chacune des provinces et chacun des territoires. Les réponses, recueillies de presque 18 000 enseignantes et enseignants d'un océan à l'autre, montrent de quelle manière les solutions actuelles pourraient miner la santé, la sécurité et l'apprentissage.

« Nous avons des élèves vulnérables qui vivent à la maison des choses difficiles, peut-on lire parmi les réponses des répondantes et répondants. Pour certains, l'école est l'endroit où ils se sentent en sécurité et avec lequel ils ont les liens d'attachement qui renforcent ce sentiment de sécurité. »

Une enseignante a indiqué qu'elle s'« inquiète du bien-être des élèves qui ne se connectent jamais ou rarement ». Un enseignant, lui, a affirmé que « le modèle actuel creuse l'écart entre les nantis et les autres ».

Le rapport n'est offert qu'en anglais pour le moment. La version française arrivera dans les prochains jours.

Dans leurs réponses aux questions ouvertes et fermées, les enseignantes et enseignants ont révélé ce que sont vraiment devenus l'enseignement et l'apprentissage depuis la fermeture des écoles en mars 2020. Les résultats montrent clairement que l'apprentissage à distance et en ligne entraîne une baisse de la qualité de l'éducation, mais aussi qu'il exacerbe les iniquités existantes et pose d'autres difficultés au personnel enseignant, aux élèves et aux familles.

Résultats notables

Au total, 74 % se sont dits inquiets de la santé mentale et du bien-être de leurs élèves.

Une forte proportion, 73 %, ont dit avoir des inquiétudes au sujet de ce qu'ils doivent procurer à leurs élèves pour que leur apprentissage en ligne soit fructueux.

En tout, 44 % se sont dits inquiets pour leur santé mentale et leur bien-être.

Parmi les enseignantes et enseignants qui ont répondu aux questions ouvertes :

92 % ont signalé que le manque d'accès à la technologie et au matériel d'apprentissage constituait un obstacle à une éducation publique équitable de qualité.

89 % se sont dits inquiets de la santé émotionnelle des élèves. Ils indiquent que les élèves sont isolés et que les contacts avec leurs camarades et l'école leur font défaut. Les enseignantes et enseignants se sont aussi dits préoccupés par l'allure que prendra le retour à l'école après une période de détachement.

99 % se sont dits inquiets du retour à l'école, leur anxiété venait du fait qu'ils n'en connaissaient pas les plans. Ils ont aussi pointé du doigt le fait que les directives des ministères de l'Éducation changaient continuellement, qu'ils n'avaient pas le temps de s'adapter et ne recevaient pas de soutien pour le faire, et que tout cela avait des conséquences pour leur santé mentale et leur bien-être.

Ce sondage, réalisé avec l'appui de nos 18 organisations membres entre le 1er et le 18 juin, en français et en anglais, visait à dresser un portrait de l'éducation pendant la pandémie, à partir des expériences vécues par les membres de la profession enseignante et de leurs observations.

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante. Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement, la CTF/FCE représente plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada.

SOURCE Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE)

Renseignements: Contact avec les médias : Andrew King, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, [email protected], Cellulaire : 819-213-7847

Liens connexes

http://www.ctf-fce.ca