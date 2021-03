L'isolement social et l'accroissement des activités en ligne cités au nombre des causes possibles de vulnérabilité

Lors du sondage mené en 2021, 56 % des répondants canadiens ont dit craindre faire l'objet d'une fraude financière

Une grande majorité d'entre eux (84 %) croient que l'isolement social accroît la vulnérabilité aux fraudes

Comme plus des trois quarts (78 %) des répondants disent avoir été ciblés par des fraudeurs l'an dernier, les Canadiens prennent des mesures pour se protéger

MONTRÉAL, le 4 mars 2021 /CNW/ - Selon un sondage mené cette année par la TD à l'occasion du Mois de la prévention de la fraude, plus de la moitié des Canadiens sondés se sentent vulnérables à la fraude financière. Au chapitre des facteurs qui accroissent le risque d'être ciblé par les fraudeurs, les répondants pointent l'isolement social et les comportements en ligne, qui selon eux peuvent être propices au partage de renseignements convoités.

Le sondage mené en 2021 a révélé que 56 % des Canadiens croient qu'ils pourraient faire l'objet d'une cible pour les fraudeurs financiers. Selon les répondants, parmi les facteurs qui contribuent à ce sentiment de vulnérabilité à la fraude, on compte la solitude ou l'isolement social (84 %), l'accroissement de l'activité en ligne comme le magasinage (82 %) et les difficultés financières ou la perte de son emploi (80 %).

« La perception qu'ont les Canadiens de la raison et de la façon dont ils pourraient être vulnérables aux yeux des fraudeurs témoigne des changements qu'a apportés la pandémie dans notre vie personnelle et professionnelle, explique Tammy McKinnon, chef, Crimes financiers et Gestion des fraudes à la TD. Certes, l'isolement et la solitude peuvent jouer un rôle. Ce qui n'empêche pas un nombre grandissant de Canadiens de prendre conscience qu'ils passent plus de temps en ligne : ils doivent donc faire attention aux renseignements qu'ils transmettent à autrui et prendre des mesures pour se protéger. »

Les femmes sondées ont plus tendance à voir la solitude et l'isolement social comme des facteurs susceptibles de vulnérabilité à la fraude (90 %) tandis que 78 % des hommes abondent dans le même sens. Chez les membres de la génération X, cette perception est partagée par 89 % d'entre eux, dans une proportion de 15 % supérieure aux résultats obtenus par les membres de la génération Z (74 %) et de 10 % supérieure à ceux obtenus par les millénariaux (79 %).

Lorsqu'on leur a demandé de nommer d'autres éléments qui pourraient contribuer à un sentiment de vulnérabilité à la fraude, 89 % des répondants ont affirmé croire que le fait d'être généralement trop confiant est un comportement qui pourrait s'avérer risqué pour les Canadiens. Le fait de partager trop d'information sur les médias sociaux a été souligné comme un risque potentiel par 88 % des répondants, tandis que 81 % d'entre eux ont indiqué que le simple fait d'être trop occupé pour reconnaître les signes d'une escroquerie rend les Canadiens plus vulnérables aux tentatives de fraude.

Types de fraude et mesures d'autoprotection prises par les Canadiens

Le sondage révèle qu'une majorité de Canadiens (78 %) signalent avoir été ciblés par au moins une forme de tentative de fraude au cours de l'année qui vient de s'écouler : ceci comprend les tentatives ayant été repérées et évitées. Au cours de la dernière année, les Canadiens sondés ont été plus susceptibles d'être joints par les fraudeurs par téléphone (53 %); 36 % des répondants ont évoqué tout particulièrement la fraude liée à l'Agence du revenu du Canada. Les arnaques par hameçonnage ou par courriel ont ciblé 47 % des répondants, alors que des messages textes frauduleux ont été reçus par 40 % des répondants.

Le Centre antifraude du Canada signale qu'au cours des 30 premiers jours de 2021, les pertes financières des Canadiens liées aux fraudes se sont élevées à plus de 10 millions de dollars - une augmentation de 42 % par rapport à la même période l'an dernier - avec plus de 3 300 personnes qui ont rapporté avoir été victimes de fraude.

Les Canadiens prennent des mesures pour se prémunir contre la fraude. Selon le sondage :

79 % des répondants ne transmettraient pas de renseignements personnels à une personne qui prétend les appeler de l'entreprise de carte de crédit, de la banque ou de l'Agence du revenu du Canada ;

; 74 % ne cliqueraient jamais sur un lien dans un courriel qui ne comporte aucun élément qui leur est familier;

72 % n'enverraient jamais d'argent à une personne qu'ils rencontrent en ligne;

60 % déchiquettent leurs documents avant de les jeter;

57 % portent attention aux nouvelles véhiculées par les médias et par leur banque pour continuer de rester bien informés.

« Même si les fraudeurs continuent de s'adapter à notre nouvelle réalité, il n'en demeure pas moins encourageant de constater que la majorité des Canadiens font appel à plus d'une tactique pour se protéger, indique Tammy McKinnon. Les conséquences d'une fraude peuvent s'avérer dévastatrices. Il est donc crucial de ne jamais relâcher sa vigilance et de continuer à s'informer au sujet des escroqueries les plus courantes pour éviter d'être à son tour victime d'une fraude. »

Voici des trucs et astuces de la TD à l'intention des Canadiens qui veulent savoir comment mieux se protéger, et mieux protéger leurs proches, contre la fraude :

En matière de finances, soyez prudent et vérifiez l'authenticité de la demande - Si vous recevez un appel d'une personne qui prétend être d'un organisme gouvernemental ou d'une institution financière et qui vous demande des renseignements confidentiels, il pourrait s'agir d'une tentative de fraude. Prenez le temps de faire vos recherches et de valider la véracité de cet appel initial : appelez au numéro figurant au dos de votre carte de débit ou consultez le site Web de l'organisme gouvernemental pour trouver une véritable personne-ressource.

- Si vous recevez un appel d'une personne qui prétend être d'un organisme gouvernemental ou d'une institution financière et qui vous demande des renseignements confidentiels, il pourrait s'agir d'une tentative de fraude. Prenez le temps de faire vos recherches et de valider la véracité de cet appel initial : appelez au numéro figurant au dos de votre carte de débit ou consultez le site Web de l'organisme gouvernemental pour trouver une véritable personne-ressource. Discutez de fraude avec votre famille et vos amis - Protégez les gens qui vous sont chers en leur parlant des escroqueries les plus courantes. Par exemple, celles où l'on simule une situation d'urgence pour convaincre des grands-parents d'envoyer des fonds à leur « petit-enfant » en détresse dans un autre pays.

- Protégez les gens qui vous sont chers en leur parlant des escroqueries les plus courantes. Par exemple, celles où l'on simule une situation d'urgence pour convaincre des grands-parents d'envoyer des fonds à leur « petit-enfant » en détresse dans un autre pays. Prêtez attention aux alertes de fraude qu'on vous envoie - En vous abonnant à des services gratuits comme Alertes de fraude TD, vous recevrez des messages textes qui vous alerteront si une activité suspecte est décelée dans vos comptes bancaires personnels.

- En vous abonnant à des services gratuits comme Alertes de fraude TD, vous recevrez des messages textes qui vous alerteront si une activité suspecte est décelée dans vos comptes bancaires personnels. Protégez votre NIP et vos mots de passe - Personne d'autre que vous ne devrait connaître vos mots de passe et votre NIP, pas même les membres de votre famille. Votre banque ne vous demanderait jamais ces renseignements. Ne donnez jamais vos renseignements personnels confidentiels à quiconque, que ce soit en personne, au téléphone ou en ligne.

- Personne d'autre que vous ne devrait connaître vos mots de passe et votre NIP, pas même les membres de votre famille. Votre banque ne vous demanderait jamais ces renseignements. Ne donnez jamais vos renseignements personnels confidentiels à quiconque, que ce soit en personne, au téléphone ou en ligne. Consultez régulièrement vos relevés, vos comptes en ligne et vos applications bancaires - Vous pourrez ainsi détecter d'éventuelles opérations frauduleuses plus rapidement. Les applications de gestion des dépenses peuvent se révéler utiles. C'est notamment le cas de l'appli Dépense TD, qui envoie des avis d'opération d'achat en temps réel, une fonction qui vous permet de reconnaître rapidement une opération frauduleuse.

À propos du sondage TD sur la fraude

Le Groupe Banque TD a demandé à Ipsos de réaliser un sondage national en ligne auprès de 1 001 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Les réponses ont été recueillies entre le 19 et le 22 février 2021. Les répondants de la génération Z ont entre 18 et 23 ans; les millénariaux ont entre 24 et 39 ans; et les répondants de la génération X ont entre 40 et 55 ans.

