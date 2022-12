Les problèmes de sécurité alimentaire et les préoccupations quant à savoir s'ils disposeront d'un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins fondamentaux sont au cœur des préoccupations de nombreux Canadiens.

TORONTO, le 12 déc. 2022 /CNW/ - À l'approche de la période des Fêtes, un nouveau sondage de l'Armée du Salut révèle qu'un nombre croissant de Canadiens sont de plus en plus pessimistes quant à l'avenir de leurs finances et à leur capacité de subvenir à leurs besoins fondamentaux, comme la nourriture et le logement.

L'Armée du salut aide les familles éprouvant des difficultés financières (Groupe CNW/The Salvation Army)

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, de l'instabilité économique et de l'augmentation du coût de la vie, le tiers (33 %) des répondants ont déclaré être pessimistes quant à l'avenir de leurs finances personnelles, soit une augmentation de 10 points de pourcentage par rapport à une enquête semblable menée en 2021. Un quart (25 %) des répondants ont déclaré être très préoccupés par le fait d'avoir un revenu suffisant pour couvrir leurs besoins fondamentaux.

Ce qui est alarmant, c'est que plus de la moitié des Canadiens interrogés (52 %) ont indiqué avoir été confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire au cours de la dernière année, une tendance qui correspond aux observations du personnel de l'Armée du Salut dans les banques alimentaires et les refuges partout au pays.

Parmi ceux qui ont eu recours à une banque alimentaire au cours de la dernière année, 59 % y avaient recours pour la première fois.

« Un nombre sans cesse croissant de familles demandent notre aide pour la première fois, a déclaré le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications de l'Armée du Salut du Canada. Compte tenu de la menace d'une récession, nous prévoyons que ce nombre continuera d'augmenter. Maintenant plus que jamais, nous sommes là pour les gens qui ont besoin de nous. »

En ce qui concerne l'avenir, 47 % des répondants ont déclaré qu'ils s'attendent à faire face à des problèmes de sécurité alimentaire, 10 % à des défis sur le plan de la sécurité du logement et 33 % à des défis en raison de ressources financières limitées.

« Les résultats de ce sondage confirment ce que nous avons constaté au cours des 12 derniers mois, a déclaré John Murray. « Le nombre de Canadiens qui font face à d'importantes difficultés augmente, et ceux qui sont touchés ne sont plus seulement les plus vulnérables de la société : il peut s'agir d'amis, de voisins ou de membres de votre famille. Nous demandons aux Canadiens d'envisager de consacrer une partie de leur budget pour la période des Fêtes à un organisme de bienfaisance comme l'Armée du Salut. »

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. Elle procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 communautés canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les personnes qui sont en réadaptation en lien avec la consommation de substance, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment des cours sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre communauté.

