TORONTO, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Le temps des Fêtes approche à grands pas, et un vent d'optimisme souffle sur la population canadienne. En effet, selon le Sondage sur les dépenses des Fêtes de CPA Canada, édition 2021, davantage de Canadiens et de Canadiennes (45 %) entrevoient cette période avec enthousiasme comparativement à l'an passé (33 %). Le pessimisme est par ailleurs moins répandu : de 27 % en 2020, la proportion d'esprits chagrins est passée à 14 % cette année.

Cela dit, les dépenses du temps des Fêtes devraient être légèrement en baisse : en moyenne, les personnes sondées prévoient de dépenser 555 $ en cadeaux, soit une légère baisse par rapport à la moyenne de 588 $ enregistrée en 2020 et à celle de 583 $, en 2019. Les dépenses liées aux déplacements ou aux voyages ainsi que les dépenses prévues pour des activités de divertissement pendant les Fêtes devraient également rester modestes. Ainsi, 38 % des répondants s'attendent à dépenser moins de 200 $ pour les déplacements du temps des Fêtes, soit le même pourcentage qu'en 2020; soulignons que 31 % ne feront aucune dépense de ce genre. Bien peu de dépenses folles aussi, côté divertissements : 48 % projettent de dépenser moins de 200 $ pour festoyer avec leurs proches, soit un pourcentage semblable à l'an passé (45 %), et 12 % n'entendent pas dépenser quoi que ce soit à ce chapitre.

De retour dans les magasins ayant pignon sur rue

Le sondage montre que les Canadiens ont bien l'intention d'arpenter de nouveau les aires commerciales pour l'achat de cadeaux, au vu de l'assouplissement des restrictions et de la hausse du taux de vaccination. Parmi ceux qui se feront pères Noël, 35 % entendent réaliser la majeure partie de leurs emplettes en magasin, cette année. C'est là une augmentation par rapport à l'an dernier (30 %), bien qu'il s'agisse d'un pourcentage en deçà de celui des années prépandémie (45 % en 2019). À l'inverse, environ le quart (26 %) des répondants entendent faire surtout du lèche-vitrines virtuel, cette année, comparativement au tiers (33 %), en 2020.

« Ceux et celles qui ont envie de faire les boutiques en personne feraient bien de s'y prendre tôt », recommande Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « La pandémie a engendré des problèmes d'approvisionnement qui pourraient avoir des répercussions sur la disponibilité de certains biens. Pour vous procurer les produits voulus au meilleur prix possible, c'est une bonne idée de faire comme les 21 % de répondants à notre sondage qui disent commencer (et terminer) tôt à faire leurs achats pour les Fêtes. Et je me permettrai d'insister sur ce conseil pour les 9 % qui disent s'y prendre habituellement à la dernière minute. »

Incidences de la pandémie sur l'épargne et les dépenses liées aux Fêtes

Cette année, 17 % des Canadiens disent qu'ils dépenseront plus en raison des incidences de la pandémie, tandis que 22 % prévoient de dépenser moins. Par ailleurs, en comparaison avec les années antérieures, 34 % des personnes sondées ont déclaré que le contexte actuel avait eu pour effet de faciliter l'épargne en prévision des Fêtes, tandis que 30 % pensent le contraire.

Conseils de planification financière pour des Fêtes sans stress

Fixez-vous un budget et respectez-le : Selon le sondage, 48 % des Canadiens se fixent habituellement un budget pour l'achat de cadeaux des Fêtes. Cette année, seulement 12 % pensent qu'ils dépasseront leur budget. En notant et en suivant ses dépenses, il est plus facile de savoir quand freiner son enthousiasme, pour ne pas accentuer inutilement le stress financier du temps des Fêtes.

Selon le sondage, 48 % des Canadiens se fixent habituellement un budget pour l'achat de cadeaux des Fêtes. Cette année, seulement 12 % pensent qu'ils dépasseront leur budget. En notant et en suivant ses dépenses, il est plus facile de savoir quand freiner son enthousiasme, pour ne pas accentuer inutilement le stress financier du temps des Fêtes. Donnez de votre temps ou de vos talents : Vous avez l'âme d'un lutin créatif? Nombreux sont les Canadiens comme vous. En effet, 43 % des personnes sondées projettent de donner en cadeau quelque chose de moins traditionnel. Qu'il s'agisse d'un article fait maison (20 %), d'un cadeau retransmis par souci environnemental (10 %) ou d'une promesse de service utile à l'autre (9 %), l'occasion est idéale pour faire preuve d'idées aussi brillantes que les lumières du sapin!

Vous avez l'âme d'un lutin créatif? Nombreux sont les Canadiens comme vous. En effet, 43 % des personnes sondées projettent de donner en cadeau quelque chose de moins traditionnel. Qu'il s'agisse d'un article fait maison (20 %), d'un cadeau retransmis par souci environnemental (10 %) ou d'une promesse de service utile à l'autre (9 %), l'occasion est idéale pour faire preuve d'idées aussi brillantes que les lumières du sapin! Profitez judicieusement des soldes : Plus de la moitié des Canadiens (57 %) entendent bien profiter des soldes typiques du temps des Fêtes pour l'achat de cadeaux : Vendredi fou, en ligne (36 %); Cyberlundi, en ligne (26 %); Vendredi fou, en magasin (23 %), et soldes de l'Après-Noël (17 %, tant en ligne qu'en magasin).

Plus de la moitié des Canadiens (57 %) entendent bien profiter des soldes typiques du temps des Fêtes pour l'achat de cadeaux : Vendredi fou, en ligne (36 %); Cyberlundi, en ligne (26 %); Vendredi fou, en magasin (23 %), et soldes de l'Après-Noël (17 %, tant en ligne qu'en magasin). Prévoyez le coup longtemps d'avance : Les Fêtes peuvent mettre à rude épreuve des finances déjà serrées. Au lieu de vous emballer et de le regretter, faites comme les 37 % de Canadiens qui épargnent tout au long de l'année en prévision de l'achat de cadeaux. Toute stratégie axée sur des dépenses saisonnières facilite grandement les choses.

Les Fêtes peuvent mettre à rude épreuve des finances déjà serrées. Au lieu de vous emballer et de le regretter, faites comme les 37 % de Canadiens qui épargnent tout au long de l'année en prévision de l'achat de cadeaux. Toute stratégie axée sur des dépenses saisonnières facilite grandement les choses. Remboursez vos dettes : Enfin, le sondage montre que le remboursement des dettes sera une priorité pour bon nombre de gens, en 2022 (priorité élevée pour 27 % des répondants et priorité moyenne pour 22 %). Cela dit, un plus fort pourcentage des répondants (34 %) ne s'attend pas à avoir de dettes à rembourser l'an prochain. Un plan financier associé à un budget annuel réaliste vous procurera la tranquillité d'esprit pendant les Fêtes, ainsi que pour l'année qui vient.

Enfin, le sondage montre que le remboursement des dettes sera une priorité pour bon nombre de gens, en 2022 (priorité élevée pour 27 % des répondants et priorité moyenne pour 22 %). Cela dit, un plus fort pourcentage des répondants (34 %) ne s'attend pas à avoir de dettes à rembourser l'an prochain. Un plan financier associé à un budget annuel réaliste vous procurera la tranquillité d'esprit pendant les Fêtes, ainsi que pour l'année qui vient. Tirez parti du Programme de littératie financière de CPA Canada : Dans le cadre de notre programme d'éducation financière, des comptables professionnels agréés donnent gratuitement, à titre bénévole, des formations objectives sur diverses notions financières. Divers outils et ressources vous sont également proposés. Nos ateliers en mode virtuel portent sur des sujets aussi variés que la gestion des dettes, la planification successorale et les stratégies fiscales efficaces. Vous pourrez en apprendre davantage en tapant cpacanada.ca/litteratiefinanciere.

« N'attendez pas au jour de l'An pour prendre la résolution d'améliorer votre situation financière, conseille Mme Thompson. Plus tôt vous commencerez à prendre vos finances en main, plus tôt vous réaliserez les bienfaits de décisions judicieuses. »

Pour en savoir plus sur les habitudes et les intentions de dépenses des Canadiennes et des Canadiens pour les Fêtes, consultez notre document d'information au cpacanada.ca/depensesdesfetes.

Méthodologie

Le Sondage de CPA Canada sur les dépenses des Fêtes, édition 2021, a été réalisé par NielsenIQ au moyen d'un questionnaire en ligne entre le 22 septembre et le 12 octobre 2021. L'échantillon aléatoire, représentatif de la population canadienne, était composé de 2 014 résidents du Canada âgés de 18 ans ou plus faisant partie du panel en ligne de la maison de sondage.

À propos des CPA du Canada

Le titre de comptable professionnel agréé (CPA) est utilisé par plus de 220 000 comptables professionnels dans le monde. Les CPA canadiens sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion, leur leadership, leur grand professionnalisme et leur intégrité. Ils occupent des postes de haut niveau, au Canada comme à l'étranger, et travaillent dans tous les secteurs d'activité : cabinets comptables, entreprises, administrations publiques, organismes sans but lucratif, milieu universitaire. cpacanada.ca

