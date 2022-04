Un sol québécois plus vert - Québec annonce un projet de 52 M$ pour la plantation d'arbres

QUÉBEC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'un projet de 52 millions de dollars du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le Québec verra s'enraciner dans son sol quelque 12,4 millions de plants issus de pépinières d'ici, avec pour objectif le reboisement de sites ayant subi des perturbations naturelles et de sites improductifs.

C'est le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à cette initiative, près de 7,6 millions de plants grandiront en forêt publique et un peu plus de 4,8 millions en forêt privée. Le volet relatif à la forêt publique vise principalement la remise en production des forêts après un feu.

Pour sa part, celui relatif à la forêt privée concerne essentiellement les peuplements touchés par l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette : un projet grandement attendu par les propriétaires de forêts privées et les intervenants régionaux qui souhaitaient voir leur budget pour les travaux sylvicoles augmenter. Cette aide supplémentaire vient combler les besoins exprimés et assure un suivi des travaux prévus.

Il s'agit d'un investissement de 26 millions de dollars du gouvernement du Québec. Le projet du MFFP bénéficiera également d'un financement de Ressources naturelles Canada à hauteur d'un maximum de 26 millions de dollars.

Citation :

« Bien que plus de 80 % de la forêt se régénère par elle-même, les projets de reboisement représentent autant de petits coups de pouce à Dame Nature là où des perturbations naturelles sont venues interférer avec la régénération naturelle. Un reboisement efficace et des travaux sylvicoles appropriés sont synonymes d'un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures, notamment parce qu'il permet d'augmenter la séquestration du carbone et, donc, de contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques. Voilà ce qui donne toute son importance à l'annonce d'aujourd'hui. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le financement octroyé par Ressources naturelles Canada provient du volet hâtif du Programme deux milliards d'arbres et correspond à 50 % des coûts du projet du MFFP.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications

et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et

ministre responsable de la région de

l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251 Information :

Relations avec les médias

Ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs