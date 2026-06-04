CHARLEVOIX, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - À quelques jours du lancement des festivités, le Festival Pour un Instant dévoile une création profondément humaine et enracinée dans le territoire charlevoisien à Cap-à-l'Aigle à La Malbaie : Entre fleuve et montagnes, un slam original porté par la voix et la sensibilité d'Angélique, fondatrice et présidente du Festival Pour un Instant.

Un slam vibrant pour faire rayonner La Malbaie, la chanson francophone et l’âme du Festival Pour un Instant (Groupe CNW/Le Festival Pour un instant)

Écrite et portée comme une déclaration d'amour à la chanson francophone, à La Malbaie et à toute une communauté qui choisit de faire vivre la culture autrement, ce projet artistique devient un véritable cri du cœur pour mettre en lumière l'Est de Charlevoixle temps de l'instant qui vibre en français, en poésie et en musique.

Artiste à ses heures, Angélique signe les paroles du slam empruntant la musique de Du vent dans nos voiles, chanson thème 2025 du Festival coécrite avec Geneviève Jodoin. Cette relecture musicale propose une atmosphère folk. Plus intime, organique et lumineuse, cette version revisite l'œuvre avec authenticité et émotion.

Les arrangements musicaux, la trame sonore et l'interprétation vocale sont entièrement réalisés par Angélique, dans une approche artisanale et habitée qui reflète l'identité du Festival Pour un Instant : proximité, vérité et beauté du vivant.

Le mixage a été assuré au Studio Moody par Yvon Bouchard, donnant à l'ensemble une texture à la fois chaleureuse, cinématographique et profondément actuelle.

À travers ce slam, le Festival souhaite rappeler que la chanson francophone demeure un puissant vecteur de rassemblement, de mémoire et d'émotion. Dans une époque où tout va vite, Entre fleuve et montagnes invite à ralentir, à écouter et à ressentir.

Le Festival Pour un Instant prendra vie du 5 au 7 juin 2026 au cœur de La Malbaie avec une programmation mettant en lumière la chanson francophone, les rencontres humaines et l'expérience culturelle immersive propre à Charlevoix.

Consultez la programmation 2026.

Écoutez le slam original ici

Le slam sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès le 5 juin 2026, date de lancement des festivités !

SOURCE Le Festival Pour un instant

Source et informations : Angélique Boulet, Cofondatrice et présidente, Festival Pour un Instant, (514) 506-8197, [email protected]