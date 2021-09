Un silence qui résonne

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Ils étaient plus de 600 cyclistes à enfourcher leur vélo, hier, afin de prendre part à l'une des 10 initiatives régionales organisées sous la bannière québécoise du Tour du Silence (Ride of Silence), un événement annuel à l'échelle mondiale visant à honorer la mémoire des défunts cyclistes et à réitérer l'importance du respect mutuel entre usagers de la route.

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) se réjouit du respect des mesures sanitaires et de la participation observée hier, et cela, en dépit du contexte actuel. L'engouement marqué pour le vélo des dernières années, qui s'est encore plus accéléré en 2020 et 2021, ne doit pas être un synonyme de plus grande mortalité sur les routes. C'est grâce au travail concerté de tous les acteurs du milieu, et à la participation des organisateurs locaux, que les messages du Tour du Silence ont pu résonner haut et fort hier soir.

« La FQSC se réjouit de voir que tous les acteurs concernés par la sécurité routière et le partage de la route ont répondu présents hier soir : la présence du ministre des Transports, M. François Bonnardel, du président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, M. Robert Poëti, d'élus locaux ou encore de nombreux cyclistes sont autant de preuves que le dossier de la sécurité à vélo est un enjeu crucial pour toutes les parties prenantes. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien d'autant d'acteurs, et, bien que le Tour du Silence n'ait pas été présent dans toute la province en 2021 contrairement à son habitude, nous sommes convaincus que le message est passé tout de même. »

Louis Barbeau, directeur général de la FQSC

Indispensables collaborateurs

La réussite d'un tel événement nécessite l'implication de plusieurs acteurs, dont la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la Sureté du Québec (SQ), les municipalités et leurs corps policiers, de même que les organisateurs, leurs partenaires et leurs bénévoles. À tous, nous vous sommes extrêmement reconnaissants et vous remercions au nom de la grande famille cycliste.

D'anciens porte-paroles ont joint leur voix en 2021

Outre Yvan Martineau, le porte-parole des deux plus récentes éditions de l'événement, plusieurs autres invités de marque se sont joints à une semaine de sensibilisation de la sécurité à vélo plus tôt en mai dernier. Le chef d'antenne de TVA, Pierre Bruneau, l'humoriste et acteur, Emmanuel Bilodeau, l'humoriste Maxim Martin ainsi que le cofondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie, ont tous partagé des messages de sensibilisation en lien avec la sécurité du vélo durant cette semaine de sensibilisation. Une série de cinq vidéos a été partagée sur les différents canaux de communication pour sensibiliser les adeptes de vélo, mais aussi tous les autres usagers de la route.

Répartition de la participation et météo à travers la province

Ville Édition Participation Météo Baie-Comeau 15ème 15 10°C, vent fort Bromont 8ème 80 14°C, vent fort Dolbeau-Mistassini 7ème 20 9°C, vent fort Gatineau 5ème 55 17°C, vent fort Lévis 6ème 155 13°C, vent fort Québec 11ème 75 13°C, vent fort Saint-Jean-sur-Richelieu 12ème 50 17°C, vent fort Sherbrooke 18ème 40 17°C, bruine, vent fort Suroît 2ème 50 15°C, vent fort Sorel-Tracy 2ème 60 15°C, vent fort

Des rafales allant de 30 à 45 km/h ont été enregistrées sur la plupart des Tours du Silence à travers la province.

De nombreux invités de marque étaient présents sur les différents Tours du Silence :

Baie-Comeau : Alain Poirier , président de la Corporation Véloroute des baleines;

: , président de la Corporation Véloroute des baleines; Bromont : Yvan Martineau , porte-parole provincial du Tour du Silence;

: , porte-parole provincial du Tour du Silence; Dolbeau-Mistassini : Michel Chiasson , président de la Véloroute des Bleuets;

: , président de la Véloroute des Bleuets; Gatineau : Daniel Champagne , conseiller District du Versant - Ville de Gatineau et Daniel Varin , président d'Action vélo Outaouais;

: , conseiller District du Versant - et , président d'Action vélo Outaouais; Québec : François Bonnardel, ministre des Transports, Robert Poëti, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec et Francis Bachand , cycliste accidenté en 2020;

: François Bonnardel, ministre des Transports, Robert Poëti, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec et , cycliste accidenté en 2020; Lévis : Gilles Lehouillier , maire de Lévis;

: , maire de Lévis; Saint-Jean-sur-Richelieu : Michel Boucher , père de Tristan Boucher décédé dans un accident de vélo en 2012;

: , père de décédé dans un accident de vélo en 2012; Sherbrooke : Élizabeth Brière, députée fédérale comté de Sherbrooke, Marc Denault conseiller municipal et président du comité de mobilité durable, Sylvain Roy , responsable de la patrouille à vélo de Destination Sherbrooke ( Ville de Sherbrooke );

: Élizabeth Brière, députée fédérale comté de Sherbrooke, conseiller municipal et président du comité de mobilité durable, , responsable de la patrouille à vélo de Destination Sherbrooke ( ); Sorel-Tracy : Pierre Dauphinais , président du Réseau cyclable la Sauvagine, Jean Desrochers , porte-parole local;

: , président du Réseau cyclable la Sauvagine, , porte-parole local; Suroît : Roxanne Poissant , conseillère municipale - Ville de Beauharnois .

La SAAQ, un partenaire de premier plan

La SAAQ a soutenu de nouveau le Tour du Silence afin de poursuivre les efforts de sensibilisation à la sécurité à vélo et au partage de la route auprès de la population. La contribution financière de la SAAQ a permis à la FQSC de bonifier la promotion du Tour du Silence et de mieux soutenir les organisations locales qui ont déployé l'événement dans les régions du Québec.

