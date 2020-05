Un signal fort en cette période de crise pour les entreprises touristiques autochtones au Québec

WENDAKE, QC, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Tourisme Autochtone Québec (TAQ) applaudit les résultats de la première phase de financement du Fonds de relance de développement pour les entreprises touristiques canadiennes de l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC) dans le cadre de la COVID-19. Précisément au Québec, cette première phase aura permis à 29 entreprises exportables de bénéficier d'une aide substantielle de maximum 25 000 $ chacun pour passer cette crise mondiale sans précédent. Au total, ce leadership remarquable de l'association canadienne aura supporté près de 100 entreprises partout au pays pour un total de 1,850 million de dollars.

Particulièrement depuis 10 ans, le tourisme autochtone au Québec a connu une croissance considérable en termes de visiteurs, mais particulièrement concernant l'explosion du nombre d'entreprises touristiques exportables de qualité faisant de notre province, un des chefs de file au pays. Cette croissance remarquable n'est pas étrangère au fait que le Québec a pris un virage important en développement de l'offre en investissant dans l'accompagnement de ses entreprises membres afin qu'elles deviennent davantage prêtes à recevoir les clientèles des marchés internationaux.

Cette période noire que nous traversons mutuellement depuis les dernières semaines a sombré l'industrie touristique dans un épais brouillard empreint d'inquiétudes et d'incertitudes. La mobilisation sans précédent des organisations et acteurs clés dont celle de l'ATAC laisse présager un avenir certain pour nos entreprises. À titre de membre fondateur de l'ATAC, TAQ ne peut que constater son énorme contribution à cette lueur d'espoir pour notre industrie par sa proactivité, son dévouement et sa mobilisation. Depuis sa création, l'ATAC a su donner à notre industrie une crédibilité auprès des acteurs stratégiques nationaux, internationaux et gouvernementaux. En tant que chapitre du Québec, nous ne pouvons que saluer le leadership de Keith Henry et son équipe qui travaillent ardemment à nous offrir une vision concertée, des actions mobilisatrices et salvatrices et une visibilité sans précédent.

C'est un excellent départ pour la relance de notre industrie et le support à nos entreprises. Bien qu'il s'agisse d'un geste fort pour notre industrie et que 29 entreprises touristiques autochtones au Québec reçoivent cette aide ponctuelle, rappelons que plus de 60 autres entreprises dynamiques de la province n'ont pu recevoir un tel appui dans cette première phase. C'est donc avec énergie et conviction que nous demandons au gouvernement fédéral et aux ministres concernés de poser les gestes supplémentaires demandés par l'ATAC pour qu'une deuxième et une troisième phase puissent permettre aux leaders autochtones d'être supportés et de passer au travers de cette crise sans trop de pertes. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction certes, mais non pas d'une finalité., soutient Dave Laveau, directeur général de TAQ.

Pour consulter les premiers candidats sélectionnés lors de la phase 1, cliquez ici.

Évidemment, de tels processus occasionnent nombre de déceptions. Bien que nous comprenions l'amertume des entreprises n'ayant pas été retenues au Québec comme ailleurs, nous tenons tout de même à encenser la méthodologie et la rigueur qu'ont fait preuve l'ATAC dans l'analyse de ce nouveau programme novateur. Nous sommes assurés que seront réalisées les deuxième et troisième phases de cette aide financière pour que le maximum d'entreprises soit supporté, peu importe leur niveau de développement.

En ce sens, TAQ annoncera dans les prochains jours, de nouveaux programmes spécifiques au Québec pour mieux outiller les entreprises touristiques autochtones dans ce passage pandémique obligé. L'annonce de ces nouvelles mesures aura lieu dans le cadre d'une conférence virtuelle de type Zoom avec deux ministres clés reliées à notre mission au Québec, Mme Caroline Proulx du ministère du Tourisme et Mme Sylvie d'Amours du Secrétariat aux affaires autochtones. La conférence aura lieu ce jeudi 21 mai de 13 h à 14 h.

À propos de Tourisme Autochtone Québec

TAQ est l'association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme comme porte-parole officiel du tourisme autochtone et par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador comme interlocuteur privilégié de notre secteur. Vouée à la commercialisation des expériences et produits touristiques autochtones, notre mission est également d'offrir aux entrepreneurs autochtones du Québec impliqués dans l'industrie touristique, un organisme de représentation qui défend leurs intérêts, stimule leur développement et leur offre une gamme de produits et de services favorisant le développement des entreprises, l'amélioration des pratiques d'affaires et leur positionnement sur les marchés touristiques. Avec bientôt 30 ans d'existence, Tourisme Autochtone Québec est la plus vieille association touristique provinciale du pays.

Au Québec toujours, le nombre d'entreprises touristiques autochtones a doublé depuis le début des années 2000 atteignant près de 225 entreprises. Rappelons qu'annuellement, le Québec autochtone partage sa culture avec 1,2 million de visiteurs et crée près de 4200 emplois tout en totalisant des retombées économiques de l'ordre de 169 M$.

SOURCE Tourisme Autochtone Québec

Renseignements: Patricia Auclair, gestionnaire des opérations, 418 254-5067, [email protected]

Liens connexes

https://www.tourismeautochtone.com/