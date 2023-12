PARIS, le 27 déc. 2023 /CNW/ - Paris Rhône, la célèbre marque d'appareils électroménagers fondée en 1915, s'apprête à apporter joie et gaieté en cette période des Fêtes avec son héritage d'innovation. À l'approche de Noël et du Nouvel An, la marque reflète un siècle de réalisations remarquables et se réjouit d'un avenir rempli d'appareils ménagers intelligents de pointe.

Prenez un moment pour vous plonger dans la remarquable histoire du développement de Paris Rhône au cours du siècle passé.

Une entreprise qui révolutionne le nettoyage domestique depuis 1925 : En 1925, la sous-marque Aspiron de Paris Rhône lance le premier aspirateur au monde, avec des motifs accrocheurs inspirés des graffitis.

En 1925, la sous-marque Aspiron de Paris Rhône lance le premier aspirateur au monde, avec des motifs accrocheurs inspirés des graffitis. Pionnier de la mobilité électrique en 1941 : En 1941, Paris Rhône introduit le tricycle électrique VPR, qui révolutionne le transport personnel avec sa conception unique et son siège pour deux personnes. Le VPR atteint une vitesse maximale de 19 mi/h et permet de parcourir jusqu'à 40 miles, mettant en valeur l'esprit d'innovation de Paris Rhône. Le modèle suivant, Baby-Rhône II, a été lancé l'année suivante.

En 1941, Paris Rhône introduit le tricycle électrique VPR, qui révolutionne le transport personnel avec sa conception unique et son siège pour deux personnes. Le VPR atteint une vitesse maximale de 19 mi/h et permet de parcourir jusqu'à 40 miles, mettant en valeur l'esprit d'innovation de Paris Rhône. Le modèle suivant, Baby-Rhône II, a été lancé l'année suivante. Édification d'une réputation d'excellence en 1952 : En 1952, Paris Rhône construit un bâtiment de 2 étages s'étendant sur 5 000 m2 pour présenter ses appareils ménagers. Parmi les nouveaux produits figurent des aspirateurs, des cireuses et des moulins à café. Réputés pour préserver les saveurs classiques, les moulins à café de l'entreprise ont été très appréciés des amateurs de café.

En 1952, Paris Rhône construit un bâtiment de 2 étages s'étendant sur 5 000 m2 pour présenter ses appareils ménagers. Parmi les nouveaux produits figurent des aspirateurs, des cireuses et des moulins à café. Réputés pour préserver les saveurs classiques, les moulins à café de l'entreprise ont été très appréciés des amateurs de café. Faire place à l'innovation culinaire en 1970 : En 1970, Paris Rhône se développe dans le domaine des appareils de cuisine, avec des couteaux électriques et un lave-vaisselle en édition limitée. Les clients sont captivés par leur conception irréprochable et leur performance supérieure.

Une marque mondiale au 21e siècle

À l'aube de la nouvelle ère, Paris Rhône lance une stratégie de mondialisation de sa marque au 21e siècle. L'attachement de Paris Rhône à la qualité et à l'innovation a propulsé sa croissance, en en faisant une marque d'appareils ménagers très recherchée en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. À compter de 2023, l'entreprise améliore encore sa gamme de produits en introduisant des appareils ménagers intelligents compatibles avec le Wi-Fi. Les clients apprécient la commodité ainsi que la connectivité transparente et fluide offerte par les appareils ménagers intelligents dotés du Wi-Fi de Paris Rhône. Découvrez la facilité de commander à distance vos appareils ménagers, de promouvoir l'efficacité énergétique et d'exploiter la puissance des commandes vocales.

Innovation, patrimoine et expansion mondiale

Aujourd'hui, Paris Rhône est fière de proposer ses produits dans plus de 30 pays à travers le monde et est devenue l'une des marques d'électroménagers les plus prometteuses. En alliant son riche patrimoine parisien à un siècle d'expertise en matière d'innovation significative et de design de pointe, Paris Rhône s'apprête à présenter des appareils électroménagers intelligents exceptionnels aux utilisateurs du monde entier par le biais de ses trois sous-marques : Aspiron, Sympa et Evatronic. Dans les années 1920, Aspiron est rapidement devenue l'une des marques d'aspirateurs les plus connues. S'inspirant de ce succès, Sympa a choisi de mettre l'accent sur les produits d'éclairage intelligents, avec pour mission de créer des solutions d'éclairage intelligentes et efficaces sur le plan énergétique. Par ailleurs, Evatronic s'est clairement engagée à offrir des appareils ménagers novateurs, professionnels et conviviaux aux consommateurs du monde entier.

Alors que le monde attend avec impatience l'arrivée de la période des Fêtes, Paris Rhône reste engagée à enrichir la vie avec ses produits visionnaires et célèbre un siècle d'excellence. Voici des produits que Paris Rhône nous réserve pour Noël.

Friteuse à air chaud 5.3 AF014 Paris Rhône

Surveillez sans effort la progression de la cuisson grâce à la fenêtre de visualisation et à la lumière intérieure. Savourez des repas plus sains et un nettoyage sans tracas grâce au panier fini avec un revêtement antiadhésif en céramique. Profitez d'un chauffage efficace, sans besoin de préchauffage ni d'utilisation d'huile. Explorez une vaste gamme d'options de cuisson préréglées et de réglages grâce aux 8 fonctions faciles. Gardez l'esprit serein grâce à la protection de sécurité et à l'arrêt automatique dès le retrait du panier, le tout certifié pour votre sécurité.

Fenêtre de visualisation et éclairage intérieur : Suivi facile de la progression de la cuisson.

Suivi facile de la progression de la cuisson. Panier fini avec un revêtement antiadhésif enduit de céramique : assure une cuisson plus saine et un nettoyage sans effort.

assure une cuisson plus saine et un nettoyage sans effort. Pas de préchauffage et sans huile : Chauffage efficace et économies d'huile.

Chauffage efficace et économies d'huile. 8 fonctions faciles : Options de cuisson prédéfinies et réglages ajustables.

Options de cuisson prédéfinies et réglages ajustables. Protection de sécurité : Arrêt automatique dès que le panier est retiré. Certifié sans danger.

Aspirateur léger ASPIRON® sans sac CA006

Améliorez votre quotidien grâce à notre produit doté d'une filtration en trois étapes, d'une succion puissante, d'outils polyvalents, d'un long câble d'alimentation et d'un collecteur de poussière lavable sans sac pour un nettoyage pratique et un mode de vie plus sain. Préparez-vous à profiter d'une maison impeccable pendant les Fêtes.

Filtration en 3 étapes : Doté d'un système révolutionnaire de filtration cyclonique centrale, d'un filtre d'entrée HEPA-H10 lavable et d'un filtre de sortie, l'aspirateur assure une qualité d'air impeccable tout en capturant les plus petites particules de poussière.

Doté d'un système révolutionnaire de filtration cyclonique centrale, d'un filtre d'entrée HEPA-H10 lavable et d'un filtre de sortie, l'aspirateur assure une qualité d'air impeccable tout en capturant les plus petites particules de poussière. Puissance d'aspiration de plus de 455 AW/24 Kpa avec 5 outils polyvalents : L'aspirateur s'attaque sans effort à tous les types de salissures grâce à ses cinq outils polyvalents. Des tapis aux planchers durs, et des meubles aux rideaux, toutes les surfaces peuvent être nettoyées.

L'aspirateur s'attaque sans effort à tous les types de salissures grâce à ses cinq outils polyvalents. Des tapis aux planchers durs, et des meubles aux rideaux, toutes les surfaces peuvent être nettoyées. Long câble d'alimentation de 20 pieds avec rétraction automatique du câble : Son long câble d'alimentation de 20 pieds assure un nettoyage impeccable dans tous les recoins, tandis que la fonction de rétraction automatique du câble ajoute de la commodité à votre routine de nettoyage.

Son long câble d'alimentation de 20 pieds assure un nettoyage impeccable dans tous les recoins, tandis que la fonction de rétraction automatique du câble ajoute de la commodité à votre routine de nettoyage. Collecteur de poussière lavable sans sac de 3,5 L : Économisez temps et argent. Un nettoyage plus facile et plus efficace que jamais.

Mousseur à lait Paris Rhône MF010 4 en 1

Découvrez l'élégance de Paris avec l'extraordinaire mousseur à lait électrique Paris Rhône, inspiré de la forme iconique de la tour Eiffel. En plus de décorer votre cuisine, cet appareil visuellement enchanteur offre une conception ergonomique, assurant une prise confortable. Parfaitement programmé pour la période des Fêtes, il constitue un choix de cadeau judicieux.

Multifonction 4 en 1 : Imaginez savourer chaque matin une tasse de café parfaite avec une mousse si crémeuse et si lisse que votre pause-café ordinaire deviendra un moment délectable. Le mousseur à lait 4 en 1 vous permet de chauffer le lait à la perfection ou de le fouetter pour obtenir une mousse chaude et dense, une mousse chaude et aérée ou même une mousse froide, selon votre choix.

Imaginez savourer chaque matin une tasse de café parfaite avec une mousse si crémeuse et si lisse que votre pause-café ordinaire deviendra un moment délectable. Le mousseur à lait 4 en 1 vous permet de chauffer le lait à la perfection ou de le fouetter pour obtenir une mousse chaude et dense, une mousse chaude et aérée ou même une mousse froide, selon votre choix. Commande à bouton unique et fonctionnement silencieux : Profitez d'une simplicité exquise grâce à sa commande à bouton unique et à son fonctionnement silencieux. Passez d'un mode à l'autre sans effort, et en seulement 2 minutes, savourez une mousse de lait parfumée, le tout sans bruit intempestif. Les indicateurs DEL vous guident dans chaque fonction, assurant une expérience harmonieuse et agréable.

Profitez d'une simplicité exquise grâce à sa commande à bouton unique et à son fonctionnement silencieux. Passez d'un mode à l'autre sans effort, et en seulement 2 minutes, savourez une mousse de lait parfumée, le tout sans bruit intempestif. Les indicateurs DEL vous guident dans chaque fonction, assurant une expérience harmonieuse et agréable. Rincez pour nettoyer : Le nettoyage n'a jamais été aussi facile. Le mousseur à lait électrique Paris Rhône est doté d'un revêtement intérieur antiadhésif de qualité alimentaire, ce qui le rend facile à nettoyer. Rincez-le simplement à l'eau courante et essuyez-le avec un chiffon doux, garantissant le respect de votre santé et de l'hygiène.

Le nettoyage n'a jamais été aussi facile. Le mousseur à lait électrique Paris Rhône est doté d'un revêtement intérieur antiadhésif de qualité alimentaire, ce qui le rend facile à nettoyer. Rincez-le simplement à l'eau courante et essuyez-le avec un chiffon doux, garantissant le respect de votre santé et de l'hygiène. Arrêt automatique et fiabilité extrême : Gardez l'esprit serein en sachant que le mousseur à lait électrique Paris Rhône est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique et que son revêtement certifié ETL vous assure une sécurité et une fiabilité inégalées. Vous pouvez être certain que votre lait ou votre mousse seront chaque fois à la température idéale.

Radiateur portable d'appoint HE002 Paris Rhône à connexion Wi-Fi

Profitez d'une chaleur rapide grâce à un chauffage rapide, soyez en sécurité grâce à la protection contre la surchauffe et le renversement, économisez sur vos factures d'énergie grâce au mode ÉCO, savourez la tranquillité et le calme grâce au fonctionnement sans bruit, et contrôlez l'appareil sans effort au moyen de la télécommande. Le radiateur combine chaleur, sécurité, efficacité énergétique et commodité en un seul appareil compact.

Chauffage rapide et efficace : D'une puissance de 1 500 W et doté de la technologie avancée de CTP, le système permet de réchauffer rapidement la pièce pour assurer un confort confortable en hiver.

D'une puissance de 1 500 W et doté de la technologie avancée de CTP, le système permet de réchauffer rapidement la pièce pour assurer un confort confortable en hiver. Protection de sécurité avec interruption automatique en cas de surchauffe et de basculement : Restez en sécurité grâce à la protection intégrée contre la surchauffe et le basculement.

Restez en sécurité grâce à la protection intégrée contre la surchauffe et le basculement. Économisez sur vos factures d'énergie avec le mode ÉCO : Réduisez la consommation d'énergie tout en maintenant la chaleur.

Réduisez la consommation d'énergie tout en maintenant la chaleur. Expérience sans bruit avec un niveau sonore < 50 dB : Profitez d'un environnement calme et confortable.

Profitez d'un environnement calme et confortable. Fonctionnement simple avec télécommande : Contrôlez le dispositif de chauffage sans effort grâce à sa fonction Wi-Fi, qui vous permet d'ajuster les paramètres à distance. La commodité d'une télécommande rend le fonctionnement encore plus simple et vous permet de gérer l'appareil de chauffage depuis n'importe où dans la pièce.

Humidificateur intelligent 6 L AH038 de PARIS RHÔNE avec application, connexion Wi-Fi et Bluetooth

Contrôlez à distance en toute commodité votre humidificateur à l'aide d'une application pour téléphone intelligent, surveillez les niveaux d'humidité en temps réel grâce à l'écran d'affichage DEL, et nettoyez-le et remplissez-le sans effort grâce à la conception de remplissage par le haut, pour profiter d'un sommeil tranquille. C'est le cadeau idéal pour un espace de vie plus sain et plus confortable.

Commandes à distance pratiques via application de téléphone intelligent : Connectez et contrôlez l'humidificateur à l'aide de son application via le Wi-Fi ou le Bluetooth. Réglez facilement les différents réglages (niveaux de brume, minuteries, humidité et éclairage ambiant) depuis n'importe où grâce à l'application d'humidificateur intelligent. Cet humidificateur avec application vous offre la commodité supplémentaire dont vous avez besoin lorsque vos mains sont occupées ou lorsque vous êtes loin de la maison.

Connectez et contrôlez l'humidificateur à l'aide de son application via le Wi-Fi ou le Bluetooth. Réglez facilement les différents réglages (niveaux de brume, minuteries, humidité et éclairage ambiant) depuis n'importe où grâce à l'application d'humidificateur intelligent. Cet humidificateur avec application vous offre la commodité supplémentaire dont vous avez besoin lorsque vos mains sont occupées ou lorsque vous êtes loin de la maison. Écran d'affichage DEL pour une surveillance en temps réel de l'humidité : Surveillez et ajustez les niveaux d'humidité en temps réel en vous servant de l'écran DEL.

Surveillez et ajustez les niveaux d'humidité en temps réel en vous servant de l'écran DEL. Remplissage par le haut pour un nettoyage et un remplissage faciles : Appareil simple à nettoyer grâce à la grande ouverture de remplissage par le haut

Appareil simple à nettoyer grâce à la grande ouverture de remplissage par le haut Caractéristiques propices au sommeil : Avec son niveau sonore inférieur à 28 décibels et son éclairage nocturne optionnel en 7 couleurs, profitez d'un sommeil paisible avec un faible bruit et un éclairage confortable.

Restez à l'affût des dernières innovations et des créations sensationnelles de Paris Rhône, la marque qui continue de redéfinir la vie intelligente.

À propos de Paris Rhône

Fondée en 1915, la marque d'électroménager Paris Rhône captive le monde avec ses conceptions innovantes. Avec une présence mondiale et un engagement à améliorer la vie des gens partout sur la planète, Paris Rhône continue de mener l'industrie avec ses sous-marques Evatronic, Aspiron et Sympa. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de Paris Rhône et Aspiron vous rendre dans les magasins de la marque.

Contacts relations publiques : Pour obtenir des images ou demander un échantillon des avis, veuillez communiquer avec nous :

Équipe marketing

[email protected]

Restez au fait de nos derniers développements en nous suivant sur les réseaux sociaux :

À propos de Paris Rhône

Instagram

Facebook

TikTok

À propos d'Aspiron

Instagram

Facebook

TikTok

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=WW5sk9Ocx6I

SOURCE Paris Rhône

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kelley Zhuang, [email protected]