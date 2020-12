Un résultat net de 311 M$ au deuxième trimestre 2020-2021

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La SAQ rapporte aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice financier 2020-2021, qui se terminait le 12 septembre 2020. Durant ce trimestre, les ventes ont enregistré une hausse de 6,7 %, comparativement au deuxième trimestre de l'exercice précédent, pour atteindre 861 M$. La SAQ a réalisé un résultat net de 311 M$, entièrement remis au gouvernement du Québec.

Résultat net 311 M$ + 4,6 % Ventes 861 M$ + 6,7 % Bénéfice brut 435,7 M$ + 5,7 % Ratio des charges nettes sur ventes 14,5 %

Réseau des succursales et des centres spécialisés (titulaires de permis, agences et autres clients)

Les ventes de ce réseau ont atteint 782,2 M$, contre 730,8 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 51,4 M$. Quant aux ventes en volume, elles ont augmenté de 4,7 % pour totaliser 44,7 millions de litres. La pandémie de COVID-19 a eu comme impacts l'imposition de restrictions liées aux déplacements à l'extérieur du Québec ainsi que des changements dans le comportement des consommateurs, notamment en raison de la réduction des activités des restaurants et des bars. Ces éléments expliquent l'augmentation des ventes dans le réseau des succursales de 91,9 M$ venant ainsi compenser la diminution de 45,8 M$ des ventes auprès des titulaires de permis.

Réseau des grossistes-épiciers

Les ventes réalisées auprès du réseau des grossistes-épiciers ont augmenté de 2,4 M$ ou 3,1 % pour atteindre 78,8 M$. Quant aux ventes en volume, celles-ci ont enregistré une hausse de 0,1 million de litres ou 1,1 %.

Charges nettes

Les charges nettes du second trimestre ont atteint 124,7 M$ comparativement à 115 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 9,7 M$. De cette hausse, les coûts additionnels directement attribuables aux effets de la pandémie sont évalués à 5,5M$ et incluent notamment des charges afin d'assurer la santé et la sécurité des employés et des clients ainsi que la perte de revenus commerciaux. Le ratio des charges nettes s'est établi à 14,5 % pour le deuxième trimestre comparativement à 14,2 % pour le deuxième trimestre de 2019-2020.

Panier moyen

L'achat moyen des consommateurs en succursale s'est chiffré à 72,09 $ durant cette période, comparé à 49,05 $ pour le trimestre de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par une baisse significative de l'achalandage en succursale, alors que nos clients ont préféré se présenter moins souvent en magasin en respect des directives de la Santé publique. Le prix de vente moyen au litre dans le réseau des succursales a augmenté, atteignant 19,36 $, comparativement à 18,73 $ pour la période correspondante de l'exercice 2019-2020.

Actualités et faits saillants

Les ventes en ligne en augmentation

Les ventes en ligne ont augmenté de 87 % durant ce deuxième trimestre comparativement à celui de l'exercice financier précédent, totalisant 2,4 % des ventes effectuées auprès des consommateurs. Les transactions et le nombre de bouteilles vendues ont plus que doublé pendant cette même période. La tendance observée depuis le début de la pandémie voulant que les gens prévoient davantage leurs achats en ajoutant plus de bouteilles à leur panier d'achats se poursuit.

Contribution aux Banques alimentaires du Québec

Du 27 août au 2 septembre dernier, la SAQ a mené une nouvelle campagne au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Une somme de 572 806 $ a ainsi été remise aux BAQ.

