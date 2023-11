Un réseau pour soutenir la publication scientifique en français au Québec

QUÉBEC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Au terme de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique, le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, est heureux d'annoncer la création du Réseau de services et de recherche pour la production des revues scientifiques et le libre accès. Ce nouveau réseau bénéficiera d'un budget minimal de 1 million de dollars par année pour une période de cinq ans.

Le mouvement mondial vers le libre accès et la science ouverte vient bouleverser le modèle d'affaires des revues scientifiques académiques québécoises. Dans la foulée de la position de l'Union européenne, il y a lieu d'affirmer que les résultats des recherches scientifiques issus de travaux financés par des fonds publics devraient être accessibles, sans entrave, pour toutes et tous car il s'agit d'un bien public.

Dans un contexte où les ressources humaines et techniques sont rares et de plus en plus onéreuses, la mutualisation des services apparaît collectivement comme une avenue prometteuse, un moyen de favoriser le développement des revues scientifiques québécoises en français dans le contexte du libre accès et de la science ouverte.

Ce nouveau réseau viendra ainsi renforcer l'écosystème de la publication scientifique en français au Québec, et garantir le maintien et le plein développement des revues québécoises francophones. Il permettra de mutualiser les services d'édition et de diffusion, de participer à l'accompagnement des revues québécoises vers le libre accès complet et immédiat, et de promouvoir la découvrabilité des contenus scientifiques en français pour les francophones et francophiles d'ici et d'ailleurs.

Mandats du Réseau

Favoriser le libre accès gratuit et immédiat des revues savantes québécoises au bénéfice de toute la Francophonie. Mutualiser les services d'édition et de diffusion. Collaborer avec les bibliothèques universitaires du Québec pour disséminer les services. Étudier et promouvoir la découvrabilité des contenus scientifiques en français dans tous les secteurs de recherche.

IMPORTANT : Prenez note que l'appel de propositions pour le Réseau sera diffusé ultérieurement. La communauté scientifique en sera avisée en temps et lieu.

Citations

« Avec l'annonce de ce réseau, l'année 2023 est susceptible de s'imposer comme une année charnière pour les revues scientifiques québécoises en particulier et pour les contenus francophones en général. Une occasion pour le Québec de se porter à l'avant-plan des pays et juridictions engagés dans le libre accès et la science ouverte en développant un modèle unique, susceptible d'inspirer ses partenaires bien au-delà de ses frontières. »

- Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« La découvrabilité des savoirs scientifiques francophones est un thème important pour moi et le gouvernement du Québec. En collaborant avec des partenaires de choix comme les Fonds de recherche du Québec et en trouvant des solutions innovantes, nous multiplions les occasions pour notre communauté scientifique. J'aimerais remercier M. Quirion de son leadership dans ce projet qui, j'en suis certaine, fera rayonner l'ensemble de la Francophonie sur la scène mondiale. »

- Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

En matière de gouvernance, la direction générale du Réseau sera assurée par un chercheur ou une chercheuse universitaire du Québec. Le détail de la gouvernance sera précisé dans l'appel de propositions qui sera diffusé ultérieurement.

Renseignements

Benoit Sévigny

Directeur des communications et de la mobilisation des connaissances

Fonds de recherche du Québec

SOURCE Fonds de recherche du Québec - Santé