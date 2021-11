MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des représentants de l'industrie du vapotage diffuse aujourd'hui un reportage révélateur quant à l'interdiction des saveurs pour les produits de vapotage au Canada et ses répercussions sur le marché noir. À la suite de la proposition du gouvernement fédéral visant à mettre en œuvre une interdiction des saveurs à l'échelle nationale, l'ARIV a pris l'initiative de bien comprendre les répercussions réelles de ces mesures sur les petites entreprises, les marchés illicites et le crime organisé. Pour ce faire, l'ARIV a mené sa propre enquête à ce sujet.

Au Canada, au cours des trois dernières années, les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ont mis en œuvre des approches réglementaires variées pour les produits de vapotage, sans prendre le temps de bien comprendre leur efficacité, leurs répercussions ou leurs conséquences inattendues. L'ARIV partage les inquiétudes du gouvernement fédéral quant au vapotage chez les jeunes. L'association croit que les produits de vapotage doivent être destinés aux fumeurs adultes qui cherchent à arrêter de fumer. En aucun cas, les jeunes et les non-fumeurs ne doivent consommer des produits de vapotage.

Pour mieux comprendre les répercussions et les risques, l'ARIV a engagé une tierce partie, une entreprise chevronnée et crédible, qui a mené une enquête en profondeur au sujet du marché illicite en place en Nouvelle-Écosse depuis l'interdiction des saveurs décrétée par le gouvernement il y a plus d'un an. Les conclusions de l'enquête sont claires : l'interdiction et l'inefficacité de son application ont aggravé considérablement la situation, tout en exposant les jeunes et les consommateurs à des produits non réglementés.

Une nouvelle étude1 d'Addictive Behaviors, une revue scientifique respectée et reconnue, a confirmé ce que l'ARIV a découvert durant son enquête. Cette étude a examiné les réactions comportementales prédictives face à une interdiction hypothétique de produits de vapotage aux saveurs autres que celle du tabac. L'étude a notamment révélé qu'en cas d'imposition d'une interdiction des saveurs, 17,1 % des vapoteurs recommenceront à fumer, alors que 28,3 % « trouveront un moyen d'obtenir des saveurs interdites », ce qui signifie qu'ils se tourneront vers un marché illicite peu fiable voire dangereux pour leur santé et non assujetti aux taxes et impôts. « Cette interdiction me poussera à me tourner vers le marché illicite; des gens vont en mourir et le gouvernement a mentionné une telle conséquence dans sa réglementation », exprime un vapoteur inquiet dans le reportage.

« Les réglementations en place au niveau fédéral et provincial fournissent déjà les outils nécessaires pour poursuivre toute personne qui vend des produits de vapotage aux jeunes. Le problème, c'est que ces mesures ne sont actuellement pas appliquées », a affirmé Daniel David, président de l'ARIV. « Les associations de l'industrie devraient être considérées comme des partenaires dévoués à la lutte contre la consommation des jeunes », a ajouté M. David.

L'ARIV a prouvé son engagement quant à la compréhension et à la proposition de solutions pour des enjeux nationaux, dont l'observation de la loi et la protection des jeunes. L'Association est impatiente de travailler avec des représentants des gouvernements pour la mise en place de réglementations basées sur des données probantes.

Des centaines de milliers de Canadiens adultes recourent à des produits de vapotage aromatisés. L'interdiction des saveurs dans un marché légal et réglementé encouragera le développement d'un marché illicite déjà en pleine expansion. L'ARIV poursuit sa collecte de données et d'informations pour contribuer au changement. Nous invitons le gouvernement à collaborer avec nous pour renforcer l'application et l'amélioration des réglementations actuelles.

