Un repas significatif en ce jour du Souvenir offre aux Canadiens un aperçu du sacrifice du temps de la guerre

Cette année, la Banque HomeEquity offre également une occasion unique de faire connaître aux Canadiens de tous âges les difficultés rencontrées par nos soldats pendant la Seconde Guerre mondiale grâce aux trousses de rations « Commandes du sacrifice ». Offertes par DoorDash dès le 10 novembre dans certains quartiers, les trousses de rations « Commandes du sacrifice » offrent des répliques exactes des aliments que l'on trouvait dans les sacs à dos militaires, et donnent la chance de tisser un lien tangible avec ce que nos vétérans ont dû vivre lorsqu'ils ont combattu en Europe et dans le Pacifique.

En ouvrant une trousse de ration, on découvre un code QR qui renvoie à une vidéo présentée par un expert en histoire européenne et commentée par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale Marvin Gord et Jack Boeki, âgés respectivement de 100 ans et 97 ans. Leurs anecdotes permettent de mettre en contexte l'expérience des « Commandes du sacrifice », offrant un rappel important, dans cette ère numérique, des sacrifices importants, grands et petits, consentis par les hommes et les femmes héroïques de notre histoire.

« C'est un grand honneur de soutenir le travail de la Fondation nationale Légion et la Campagne nationale du coquelicot de la Légion pour la troisième année consécutive. Il est extrêmement important pour nous de continuer à rendre hommage aux vétérans qui ont tant fait pour notre pays », a déclaré Steve Ranson, président et chef de la direction de la Banque HomeEquity. « Cette année, nous proposons quelque chose de différent pour relier les Canadiens au passé de nos vétérans en guise de commémoration. La nourriture rapproche tout le monde, et nous espérons que les trousses de rations « Commandes du sacrifice » serviront d'exercice de réflexion pour les Canadiens, leur permettant de prendre le temps de se recueillir sur les sacrifices de nos soldats. »

Les trousses de rations « Commandes du sacrifice » contiennent des biscuits de mer, du chocolat, des sachets de thé, des sardines, du lait évaporé et du bœuf salé en conserve. Une personne experte en histoire de la Seconde Guerre mondiale a approuvé chaque article de la trousse de rations afin d'en assurer l'exactitude, permettant ainsi aux Canadiens et Canadiennes de soutenir nos vétérans et leurs familles, tout en leur donnant un goût authentique de la nourriture consommée au front dans le passé.

Alors que les soldats ont été appelés à servir et à obéir aux ordres pendant la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens ont fait leur part pendant la pandémie en restant chez eux et en passant des commandes. Les recettes des trousses de rations étant destinées à soutenir la Fondation nationale Légion, les habitudes acquises pendant la pandémie peuvent devenir un moyen de se souvenir. Les quantités sont limitées. Partagez votre expérience avec #CommandesDuSacrifice.

Créez et dédiez votre coquelicot numérique

Alors que la pandémie continue d'avoir un effet sur la vie quotidienne, le téléchargement et le partage du coquelicot numérique est un moyen sûr et attentionné de soutenir les vétérans et leurs familles par le biais de la Fondation nationale Légion. Du dernier vendredi d'octobre jusqu'au jour du Souvenir le 11 novembre, les gens peuvent se rendre sur le site MyPoppy.ca pour obtenir leur coquelicot, le dédier, et le partager en ligne avec le mot-clic #PortezUnCoquelicot. Le coquelicot numérique offre un moyen additionnel de faire un don pour aider les vétérans du Canada, dans une société où il y a de moins en moins d'argent liquide, et en tenant compte du fait qu'il y a encore des restrictions liées à la pandémie.

« Le soutien que le coquelicot numérique apporte à la Fondation nationale Légion est énorme », déclare Dave Flannigan, président de la Fondation. « Il nous permet d'accomplir notre travail pour aider nos vétérans et leurs familles, et pour promouvoir le Souvenir. Je remercie tous ceux qui ont reçu un coquelicot numérique l'année dernière, et ceux qui en recevront un cette année. »

« Nous sommes heureux que le coquelicot numérique vienne une fois de plus compléter notre campagne globale cette année », déclare Bruce Julian, président national de la Légion royale canadienne. « Dédier un coquelicot numérique est une façon attentionnée de se souvenir et lorsqu'on le partage sur les réseaux sociaux, cela devient un hommage durable pour nos vétérans tombés au combat. »

Des célébrités canadiennes, comme le porte-parole de la Banque HomeEquity, Kurt Browning, ainsi que Justin Bieber, Margaret Atwood, Ashley Callingbull, Sandra Oh et Kevin Bieksa, ont participé au Souvenir pour inciter les gens à créer et à dédier un coquelicot numérique. C'est une façon sûre et attentionnée de rendre hommage à ceux qui ont servi et se sont sacrifiés pour nous tous.

Cette année, le soldat (retraité) Ardwell « Art » Eyres revient sur les écrans de télévision nationaux. Il dédiera son coquelicot numérique à son ami et mentor, le sergent-major John Copeland, dans une publicité télévisée nationale diffusée à partir du 1er novembre.

La Campagne du coquelicot numérique et les #CommandesDuSacrifice offertes par DoorDash sont deux façons pour la Fondation nationale Légion et la Banque HomeEquity de faire entrer le jour du Souvenir dans l'ère numérique et dans le cœur et l'esprit des jeunes générations.

La Banque HomeEquity tient à remercier ses précieux partenaires, Zulu Alpha Kilo et OMD Canada, qui ont contribué temps et effort pour rendre la troisième campagne annuelle du coquelicot numérique vraiment mémorable.

À propos de la Banque HomeEquity

La Banque HomeEquity est une banque canadienne de l'annexe 1 qui propose une gamme de solutions de prêts hypothécaires inversés, notamment son produit phare, l'hypothèque inversée CHIPMD. La société a été fondée il y a plus de 30 ans pour répondre aux besoins financiers des Canadiens qui souhaitaient accéder à la valeur de leur principal actif -- leur demeure. Elle s'est engagée à donner aux Canadiens âgés de 55 ans et plus les moyens de vivre la retraite qu'ils méritent, dans la demeure qu'ils aiment. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.chip.ca.

À propos de la Fondation nationale Légion

La Fondation nationale Légion est un organisme national qui se consacre à enrichir la vie des vétérans des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Grâce aux dons généreux des donateurs et à des initiatives telles que le coquelicot numérique, la Fondation soutient les vétérans et leurs familles. Les domaines visés sont la santé et le bien-être des vétérans, les bourses d'études pour les étudiants et l'éducation des enfants et des jeunes.

