Un renouveau culturel dans le Bas-Saint-Laurent avec la naissance de DIFFUSION 3P

TROIS-PISTOLES, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque le début d'une ère nouvelle pour la culture dans le Bas-Saint-Laurent avec le lancement officiel de DIFFUSION 3P. Ce projet innovant s'inscrit dans une démarche de renforcement de l'offre culturelle régionale, reflétant les ambitions et les analyses mises en avant dans le Portrait et Diagnostic Culturel du Bas-Saint-Laurent .

Alain Panneton, à la tête de cette initiative, partage sa vision : « Avec DIFFUSION 3P, nous ouvrons un chapitre riche en culture pour la région. Notre objectif est de rendre l'art plus accessible tout en valorisant notre patrimoine unique. » Cette ambition se concrétise par l'exploitation de trois espaces de diffusion à Trois-Pistoles, créant ainsi un pôle culturel dynamique et inclusif.

La première saison culturelle de DIFFUSION 3P s'annonce exceptionnelle avec des spectacles d'envergure, dont la tournée d'adieu de Patrick Norman. Ces événements symbolisent l'engagement de l'organisme à soutenir à la fois les artistes locaux et le patrimoine architectural de Trois-Pistoles.

« Notre collaboration avec des artistes de renom et des partenaires locaux est un témoignage de notre dévouement à enrichir la vie culturelle du Bas-Saint-Laurent. C'est un appel à la solidarité pour un avenir culturel prometteur », ajoute Alain Panneton.

Organisme à but non lucratif, DIFFUSION 3P se consacre à la promotion de la diversité culturelle et artistique dans le Bas-Saint-Laurent. Avec une programmation variée et de qualité, DIFFUSION 3P aspire à devenir un acteur clé dans le paysage culturel de la région. www.diffusion3P.com

