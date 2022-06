Un regard divergeant obligé sur celui qu'on a étiqueté de « terroriste islamophobe de la Mosquée de Québec ».

Loin de banaliser la gravité du drame commis par Bissonnette, l'auteur n'en cherche pas moins à clarifier les faits de la condamnation dans le respect des victimes innocentes. Sa plume nous plonge avec habileté, tact et émotions au cœur de cette saga juridique. Il ressort le contexte historique et politique dans lequel la tuerie et le verdict à eux lieu, les manquent flagrants de liberté de la justice noyautée par la classe politique, le sensationnalisme exacerbé des médias et les pressions idéologiques en court : le multiculturalisme et le racisme systémique. Il insiste sur deux déficiences inexpliquées du verdict : l'omission de l'examen psychiatrique de l'accusé et l'omission de l'enquête préliminaire.