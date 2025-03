Il désire continuer d'appuyer les causes qui lui tiennent à cœur.

TORONTO, le 20 mars 2025 /CNW/ - Pour la première fois de l'histoire d'OLG, un officier de l'Ordre du Canada a remporté un important lot de loterie en Ontario. En effet, Charles Coffey de Toronto a gagné le gros lot de LOTTO MAX de 25 millions $ du tirage du 31 janvier 2025.

Charles, surnommé Charlie par sa famille et ses amis, a reçu bon nombre de prestigieux prix et honneurs au fil des années, mais celui-ci est un peu différent des autres. Au cours de sa récente célébration du gagnant, où il a reçu un chèque pour son lot LOTTO MAX de 25 millions de dollars, Charlie a confié qu'il se sentait « submergé par les émotions et rempli d'humilité et de gratitude envers la vie pour cet important lot de loterie ».

Le parcours de Charlie vers ce lot de LOTTO MAX a commencé avec une visite dans une station-service locale pour acheter de l'essence et sa barre de chocolat favorite pour satisfaire sa dent sucrée ainsi que pour vérifier quelques billets de LOTTO MAX. « Quand j'ai balayé mes billets à l'aide du vérificateur libre-service, l'un d'eux n'était pas gagnant, mais l'autre s'est avéré l'être. J'ai d'abord cru voir 25 000 $ et je me suis dit que c'était un lot intéressant! », a expliqué Charlie. « Comme je ne portais pas mes lunettes, je les ai mises avant de revenir à mon billet, lequel ne valait pas 25 000 $, mais bien 25 millions $! »

Charlie est vite retourné à la maison pour obtenir un deuxième avis. « Dès que j'ai passé le pas de la porte, j'ai demandé à un membre de ma famille de confirmer les numéros. Pendant qu'ils m'étaient lus à voix haute, j'ai revérifié mon billet. Quand nous avons enfin réalisé que j'avais bel et bien gagné 25 millions $, quelqu'un a suggéré de prendre mon pouls pour être sûr que j'étais toujours en vie face à un tel montant! » Lorsque la nouvelle s'est répandue au reste de la famille, tout le monde a été surpris et ravi pour Charlie!

Charlie, maintenant retraité à 81 ans, est le septième de neuf enfants. Il a grandi dans une petite collectivité du Nouveau-Brunswick avant de faire carrière dans le secteur bancaire. Il attribue à son cheminement de vie ses convictions : le dévouement au travail, le soutien de sa communauté et l'humilité en toute circonstance, des valeurs qui lui ont été inculquées et qu'il a transmis à son tour à ses enfants et à ses petits-enfants.

Pendant des années, Charlie a appuyé des causes à Toronto et partout au Canada ayant trait aux peuples autochtones, aux enfants et au développement des jeunes enfants, aux femmes entrepreneures et fonctionnaires ainsi qu'à l'éducation et à la diversité. Son dévouement envers ces causes, parmi d'autres, est bien documenté par les nombreux honneurs qui lui ont été octroyés. En plus d'avoir été nommé officier de l'Ordre du Canada en 2003, l'Assembly of Manitoba Chiefs (l'assemblée des chefs du Manitoba) a accordé à Charlie le titre honorifique de chef pour son soutien des Premières Nations. De plus, il a reçu le prix de l'Initiative commerciale internationale pour les Canadiennes de l'ambassade du Canada aux États-Unis.

Aux yeux de Charlie, ce gros lot de LOTTO MAX signifie qu'il peut continuer à servir sa communauté. « Ce gain me donne l'occasion d'appuyer de façon continue les causes qui me sont chères depuis des décennies. J'adhère au principe de donner un coup de main sans faire la charité. Je veux soutenir des organisations dont la voix a besoin d'être amplifiée. Le mot d'ordre de l'Odre du Canada est le désir d'améliorer son pays. Cela m'interpelle. Je souhaite travailler pour améliorer la ville de Toronto, l'Ontario et le Canada, en particulier en ce qui concerne les peuples autochtones. »

Bien que Charlie se concentre sur l'appui des causes qui lui tiennent à cœur, nous avons réussi à lui soutirer quelques gâteries qu'il compte s'offrir avec son gain. « J'ai hâte de planifier des vacances en famille afin de célébrer et créer des souvenirs mémorables tous ensemble. »

Charlie a acheté son billet de LOTTO MAX à la station-service Shell, rue Yonge Street, à North York.

Pour obtenir une vidéo et des photos de la célébration du gagnant de Charlie, veuillez utiliser les liens ci-dessous :

Vidéo et photos de la célébration du gagnant :

https://f.io/NhAV-C6l

(Le lien demeurera actif pendant trente jours. Aucun mot de passe n'est requis.)

Contenu du lien :

Fichier 1 - Vidéo du gagnant - version pour diffusion à la télévision et version pour diffusion sur le Web

Fichier 2 -Photos du gagnant

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 9 milliards de dollars en lots : il y a eu 114 billets gagnants d'un gros lot et 937 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

Important à savoir : Tous les profits réalisés par OLG sont réinvestis dans la province. Alors, lorsque vous jouez à LOTTO MAX, vous jouez pour l'Ontario.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez Sensé reconnu à l'échelle mondiale.

