« Ce rapport confirme ce que nous observons au quotidien, a déclaré Russell Wallach, président mondial des médias et du commandite chez Live Nation. La musique de scène ne se contente pas de croître, elle façonne les économies, influence les marques et définit la culture en temps réel. Les amateurs de concerts en ont fait le cœur du divertissement mondial, et c'est maintenant l'un des moteurs les plus puissants de la connexion et de la croissance à l'échelle mondiale. »

Les fans considèrent les concerts comme le meilleur divertissement au monde

Près de quatre personnes sur 10 dans le monde (39 %) affirment que si elles ne pouvaient choisir qu'un seul type de divertissement pour toute leur vie, elles choisiraient la musique de scène, la classant devant le cinéma et le sport. Face à un choix encore plus radical, 70 % ont déclaré qu'elles préféreraient voir leur artiste préféré en concert plutôt que d'avoir des relations sexuelles.

Les fans vont aux concerts pour montrer qui ils sont

Pour 85 % des fans, la musique définit qui ils sont, et pour 84 %, les expériences live leur donnent le plus de vie. Ce qu'ils portent, partagent et vivent lors des concerts fait désormais partie de la façon dont ils s'expriment et se connectent aux autres.

Les concerts sont les nouveaux événements marquants de la vie

Les fans économisent, planifient et commémorent même les concerts de manière permanente : 75 % d'entre eux déclarent planifier leur agenda à l'avance en fonction des concerts, un sur quatre s'est fait faire un tatouage temporaire ou permanent pour immortaliser un souvenir de concert, et près de 80 % affirment que les concerts rapprochent leur famille.

Des scènes mondiales pour des fans mondiaux

Les fans prouvent que la musique parle toutes les langues. En 2024, ils ont parcouru 40 milliards de milles pour assister à des concerts, soit l'équivalent de 83 000 voyages vers la lune. 71 % des personnes dans le monde écoutent des artistes qui ne chantent pas dans leur langue maternelle et 84 % affirment que la musique de scène unit les gens au-delà des frontières.

Quand les fans se déplacent, l'économie suit

Près de six fans sur 10 se déplacent chaque année pour assister à des concerts, ce qui a des répercussions sur les hôtels, les restaurants et le commerce de détail. Des tournées dans les stades aux festivals, les concerts ont catalysé le tourisme et la croissance économique locale.

Les fans recherchent des expériences réelles

À l'ère de la saturation numérique, 93 % des fans déclarent assister à des concerts parce qu'ils recherchent des expériences réelles plutôt que virtuelles, et 80 % préfèrent dépenser leur argent pour des expériences plutôt que pour des objets. Pour la plupart, les concerts restent l'expérience partagée la plus riche en émotions au monde.

La musique de scène est devenue un moteur central de la culture mondiale, le lieu où se rencontrent l'attention, la fidélité et l'influence. Ce qui était autrefois un divertissement est aujourd'hui une infrastructure, et la prochaine décennie culturelle se construira en direct.

Pour découvrir Living for Live et ses neuf grandes tendances mondiales chez les fans, visitez le site livingforlive.com.

Sources (en anglais) :

Étude mondiale Living for Live 2025 de Live Nation. Résultats issus d'un échantillon de 40 000 répondants âgés de 18 à 54 ans dans 15 pays.

Étude mondiale personnalisée de Live Nation, 2025. Résultats issus d'un échantillon de plus de 1 000 utilisateurs assidus des réseaux sociaux âgés de plus de 18 ans dans huit pays.

À PROPOS DE LIVE NATION ENTERTAINMENT

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) est la principale société de spectacle sur scène au monde composée de chefs de file du marché mondial : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Sponsorship. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.livenationentertainment.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815178/Live_Nation_Entertainment_global_report_Living_for_Live.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2814964/Live_Nation_Entertainment.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2486209/LNE_Aug_2024_Logo.jpg

SOURCE Live Nation Entertainment

PERSONNE-RESSOURCE : Équipe des médias de Live Nation, [email protected]