OTTAWA, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Selon une firme de conseil indépendante sur le transport mondial de premier plan, CPCS, les tarifs du transport ferroviaire de marchandises du Canada sont les plus bas de toutes les grandes économies de marché étudiées, dont les États-Unis.

Les conclusions, présentées dans un nouveau rapport intitulé Comparaison internationale des tarifs marchandises, démontrent que les tarifs marchandises moyens du Canada sont de 11 % inférieurs à ceux des États-Unis.

Utilisant des données publiquement disponibles, l'étude, qui porte sur 11 pays représentant deux tiers du PIB mondial, indique que les tarifs canadiens sont considérablement moins élevés que ceux d'économies de marché en Europe et en Asie - qui sont toutes des nations commerçantes comme le Canada.

« Nous savons depuis longtemps que les chemins de fer de marchandises du Canada sont les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Ils sont également les plus rentables du continent et que leurs tarifs sont parmi les plus bas du monde », a dit Marc Brazeau, président-directeur général de l'Association des chemins de fer du Canada (ACFC).

M. Brazeau a ajouté : « Les chemins de fer du Canada offrent une valeur de calibre mondial à leurs clients et à tous les Canadiens. Notre système de transport ferroviaire de marchandises, très efficace et hautement concurrentiel, livre une performance en matière de sécurité qui la place à la tête de l'industrie, d'importants investissements en capital de la part du secteur privé et d'innovations de façon continue - tout ceci aux prix pratiquement les plus basses pour les expéditeurs. Il s'agit d'un avantage incroyable pour l'économie canadienne qui ne devrait pas être mis en péril par une réglementation gouvernementale accrue. »

L'étude de CPCS a comparé les tarifs marchandises de 11 pays, dont le Canada, qui ont tous des systèmes ferroviaires très performants. Voici ce qu'indique le rapport :

En 2021, les expéditeurs ont payé 4,16 cents américains par tonne-mille commerciale sur les chemins de fer du Canada et les expéditeurs de grain de l'Ouest ont payé près de 30 % de moins que le taux moyen à seulement 2,97 cents américains par tonne-mille commerciale.

américains par tonne-mille commerciale sur les chemins de fer du et les expéditeurs de grain de l'Ouest ont payé près de 30 % de moins que le taux moyen à seulement américains par tonne-mille commerciale. Les tarifs marchandises canadiens ont augmenté plus lentement que les tarifs américains - 43 % par rapport à 72 % - au cours des 33 dernières années et à un taux inférieur de moitié à celui des prix des produits de base et des prix généraux au cours de la même période.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous devons assurer que notre système ferroviaire est sain et solide. Nous devons promouvoir des politiques qui encouragent les investissements du secteur privé qui ajoutent à la capacité et font accroître l'économie canadienne. Plus de réglementation gouvernementale augmentera la complexité, créera des points d'étranglement et haussera les coûts pour les expéditeurs et les consommateurs », a souligné M. Brazeau.

On peut lire le rapport ici.

À propos de l'Association des chemins de fer du Canada :

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente près de 60 compagnies de chemin de fer et 60 membres associés (fournisseurs, consultants, etc.). Nos chemins de fer marchandises transportent 350 milliards de dollars de biens partout au pays et vers les marchés mondiaux, chaque année. L'ACFC défend les intérêts de ses membres et membres associés en assurant que le secteur ferroviaire reste concurrentiel au palier mondial, durable et surtout sûr. Apprenez-en plus au www.railcan.ca/fr/.

