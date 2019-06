Un rapport de l'Association des centres d'affaires internationaux souligne les stratégies de résilience des villes et indique que le dommage causé au commerce et aux investissements pourrait être plus extensif que prévu

Le commerce mondial a augmenté de 3 % en 2018, mais les tarifs et autres causes d'incertitude ont déjà incité l'Organisation mondiale du commerce à réduire ses prévisions de croissance de 3,7 % à 2,6 % pour 2019. La réalité pourrait être pire si le commerce et les investissements sont artificiellement améliorés par des entreprises qui essayent de devancer les barrières tarifaires imminentes ou de naviguer autour d'autres obstacles. Les membres de la WTCA ont signalé une forte hausse du commerce l'année dernière alors que les entreprises cherchaient à verrouiller les coûts avant Brexit, et avant que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne s'aggravent.

« L'incertitude économique a créé une 'nouvelle normalité' que les entreprises et les organisations sont obligées de confronter », a déclaré Claire Casey, directrice générale de FP Analytics. « Le rapport de cette année met en lumière les causes sous-jacentes qui génèrent ce bouleversement économique et fournit des stratégies à succès pour combattre cette nouvelle instabilité. »

Comment les villes peuvent-elles survivre les fluctuations de l'économie mondiale et promouvoir la croissance ? L'analyse des données économiques au niveau ville a déterminé que les villes qui surperforment leurs pays durant les ralentissements économiques ont certaines caractéristiques constantes. Indépendamment de leur emplacement ou de leur taille, ces villes ont des économies relativement diversifiées, des secteurs de services robustes, des populations éduquées, une grande proportion de citoyens étrangers, et une solide infrastructure de transport. Et elles ont défié la chance en attirant des investissements dans des circonstances adverses : leur investissement direct à l'étranger (IDE) en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) était en moyenne le double de celui de villes non résilientes.

« Le Rapport annuel sur le commerce et les investissements 2019 de la WTCA montre que les villes et les entreprises sont forcées d'envisager de nouvelles stratégies d'investissement et de nouvelles opportunités commerciales lorsque l'économie mondiale est dans un état de flux quasi constant », a déclaré Scott Ferguson, chef de la direction de la WTCA. « Les villes sont toutefois bien placées pour agir en tant que centres de stabilité économique et de croissance durant des changements de politiques et des circonstances économiques mondiales incertaines. »

Le rapport a été lancé à Metz, en France, avec des débats de ses conclusions par des spécialistes. Le chef de la direction de la WTCA, Scott Ferguson; Rolf Alter, agrégé supérieur de recherches à la Hertie School of Governance à Berlin, et ancien directeur de gouvernance publique à l'Organisation de coopération et de développement économiques; Rani Dabrai, directrice du World Trade Center Dublin; et Bruce Nairne de Nairne Limited, un cabinet de conseil du secteur privé, ont partagé leurs perspectives sur le rapport et sur les défis et les opportunités pour les affaires dans l'environnement actuel.

« C'est dans les villes que les politiques et les gens se rencontrent », a indiqué M. Alter, qui a ajouté, « Nous vivons dans le siècle métropolitain, et ce rapport est riche d'exemples de ce qui fonctionne pour assurer la résilience d'une ville dans ce qui est certainement une période de changement fondamental. Le point de vue du praticien détaillé ici par les membres de la WTCA est révélateur et important. »

Les résultats du rapport complet, y compris les commentaires des membres de la WTCA, peuvent être téléchargés sur www.WTCAReports.org .

À propos du rapport sur le commerce et les investissements 2019 de la WTCA

Cette étude, menée en partenariat avec FP Analytics et l'Association des centres d'affaires internationaux (WTCA), est le produit d'une analyse de données originales de niveau ville et de sondages et d'entretiens avec des membres de la WTCA du monde entier. Les villes qui ont un membre dans la WTCA représentent plus de 35 % du PIB mondial et comptent près de 1,24 milliard d'habitants. En capturant les observations de ce réseau mondial unique de centres d'affaires internationaux dans plus de 325 villes, cette analyse tente d'élucider la façon dont les tendances économiques mondiales façonnent le commerce et les investissements au niveau local, et les façons innovantes dont les villes et les centres d'affaires internationaux naviguent cette « nouvelle normalité », établissant des connexions globales pour stimuler la croissance locale.

À propos de l'Association des centres d'affaires internationaux

L'Association des centres d'affaires internationaux (World Trade Centers Association, WTCA) est un réseau de plus de 325 entreprises et organisations fortement connectées qui se soutiennent mutuellement dans près de 100 pays. En tant que propriétaire des marques commerciales « World Trade Center » et « WTC », la WTCA octroie à ses membres des droits exclusifs sur ces marques sous forme de licence qu'ils peuvent utiliser conjointement avec leurs propriétés, installations et services commerciaux emblématiques et indépendants. Grâce au solide portefeuille d'événements, de programmes et de ressources qu'elle offre à ses membres, l'objectif de la WTCA est d'aider les économies locales à prospérer en encourageant et en facilitant le commerce et les investissements dans le monde grâce à l'engagement de ses membres. Pour en savoir plus, consultez www.wtca.org .

