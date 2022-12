UN RAPPORT COMMANDITÉ PAR LE GROUPE TMX ET L'IAS APPELLE AU RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE AU CANADA POUR FAIRE FACE AUX NOUVEAUX RISQUES ET AUX CHANGEMENTS RAPIDES

Le rapport d'un comité d'éminents administrateurs et experts en gouvernance canadiens souligne l'impératif pour les conseils d'administration de répondre aux attentes croissantes dans un contexte aux multiples parties prenantes.

Une copie du rapport final est disponible au www.chartthefuture.ca.

Le premier d'une série d'événements virtuels aura lieu le 17 janvier 2023 à 12 h HE; les renseignements concernant l'inscription se trouvent ci-dessous.

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX et l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS), en tant que commanditaires, sont heureux de présenter « L'avenir de la gouvernance des sociétés canadiennes : une approche raisonnée pour répondre aux attentes croissantes envers le conseil d'administration », un rapport marquant qui présente des recommandations pour veiller à ce que les conseils d'administration canadiens disposent des outils nécessaires pour relever les nouveaux défis et répondre aux demandes grandissantes.

Le rapport est le fruit de travaux et d'examens critiques menés sur plus de deux ans par un comité diversifié composé de 13 membres qui comprend des administrateurs de sociétés et des experts en gouvernance de premier plan de partout au pays. Il représente une approche raisonnée pour faire progresser l'état de la gouvernance d'entreprise au Canada. Le rapport du comité est conçu pour fournir des lignes directrices aux administrateurs de sociétés et d'organismes de toutes tailles dans la communauté des affaires du Canada, reflétant la diversité de leurs besoins et ressources, y compris la spécificité du marché du capital de risque public canadien, qui permet aux petites entreprises de s'inscrire en bourse.

« Nous vivons dans un monde qui change à un rythme extraordinaire, et il est plus important que jamais que les conseils d'administration continuent de s'adapter et d'évoluer pour suivre le rythme », a déclaré Cheryl Graden, chef des affaires juridiques et des affaires générales de l'entreprise, Groupe TMX Limitée et commanditaire* du rapport. « Les entreprises canadiennes évoluent désormais dans un monde de plus en plus dynamique, axé sur le numérique et rempli de nouveaux défis sur les plans géopolitique, environnemental et social, tout en devant se conformer aux attentes croissantes d'un vaste éventail de parties prenantes. Le rapport du comité est une ressource essentielle pour les administrateurs dans ce contexte, qui vise à orienter une discussion importante sur l'évolution nécessaire de la gouvernance d'entreprise canadienne dans un contexte complexe, au rythme rapide et aux multiples parties prenantes. »

« Le rapport a été conçu pour préciser et valider les aspects importants de la gouvernance d'entreprise sur lesquels les administrateurs doivent se pencher afin de répondre à ces nouvelles attentes », a déclaré Rahul Bhardwaj, président et chef de la direction, Institut des administrateurs de sociétés et commanditaire du rapport. « Notre intention est que ce rapport donne lieu à des programmes de formation de l'IAS à l'intention des administrateurs et qu'il fasse partie de nos initiatives prises en charge par les sections régionales au cours des prochaines années. Nous espérons que son contenu aidera les conseils d'administration à tenir les discussions et à prendre les mesures nécessaires pour façonner l'avenir de la gouvernance d'entreprise au Canada. »

Les commanditaires tiennent à remercier les membres du comité ainsi que tous nos autres collaborateurs pour leur point de vue, leur expertise, leur temps et leurs efforts, grâce auxquels nous avons pu produire ce document d'une importance cruciale.

Principales recommandations du rapport

Les recommandations contenues dans le rapport mettent l'accent sur les domaines les plus pertinents à l'heure actuelle pour les conseils d'administration, ainsi qu'aux domaines pour lesquels il existe peu ou pas d'indications concernant les principaux changements de gouvernance que les conseils doivent envisager.

En résumé, le rapport :

Souligne l'impératif pour les conseils d'administration de connaître, de comprendre et d'agir dans l'intérêt d'un plus large éventail de parties prenantes, en plus des actionnaires.





Traite de la nécessité pour les conseils d'administration et la direction d'établir une stratégie qui reflète les défis actuels du nouvel environnement opérationnel et plaide pour que les conseils d'administration s'assurent que la direction détermine, gère et atténue efficacement les nouveaux risques pour les entreprises.





Décrit un nouvel ensemble de principes pour favoriser l'efficacité des conseils d'administration, y compris des lignes directrices pour sélectionner des présidents performants et l'impératif pour les conseils de refléter la diversité des parties prenantes de l'entreprise et des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités.





Met en lumière la nécessité d'un nouveau type de dirigeant mieux outillé pour piloter le changement de la manière la plus large possible, compte tenu de la complexité du monde dans lequel évoluent les entreprises.





Attire l'attention sur l'importance de la culture pour le succès d'une organisation, y compris la nécessité pour le chef de la direction et les membres de la haute direction d'incarner la culture et les valeurs de l'entreprise et de s'assurer que cette culture est ancrée dans la raison d'être et la stratégie de l'entreprise.





Insiste sur le fait que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont indissociables de la stratégie d'une entreprise, fait remarquer l'impératif pour les conseils d'administration de s'assurer que la direction a pris en considération les enjeux ESG pertinents à la finalité de l'entreprise et renforce la nécessité de faire concorder les intérêts des parties prenantes à long terme.





Met en évidence les principes de surveillance par le conseil des initiatives liées au changement climatique, y compris l'évaluation de l'efficacité des plans d'action et des développements pertinents en matière de changement climatique tels que la carboneutralité et les activités de transition connexes.





Inclut des principes pour une meilleure surveillance de la performance et de la présentation d'information par le conseil d'administration, notamment en soulignant l'importance pour la direction de tenir compte de l'évolution des normes pour faire le suivi de la création de valeur pour toutes les parties prenantes et présenter l'information à ce sujet.





Offre des lignes directrices aux conseils d'administration concernant la façon de se transformer, compte tenu de l'évolution du monde et des attentes croissantes, tout en précisant que la réforme proposée obligera les administrateurs à consacrer leur temps et leurs efforts précieux de manière différente au sein du conseil d'administration.

Prochaines étapes - Utiliser le rapport pour orienter les changements de gouvernance au Canada

Le rapport et un guide de discussion qui l'accompagne serviront maintenant à faire avancer la discussion cruciale sur la façon dont la gouvernance d'entreprise doit évoluer au Canada. Le rapport a été partagé avec un éventail de parties prenantes du milieu des affaires canadien.

Le mardi 17 janvier 2023 à 12 h HE, l'IAS et le Groupe TMX organiseront le premier d'une série de panels virtuels pour discuter des principes clés énoncés dans le rapport. Cet événement comprendra un bref aperçu des recommandations du rapport suivi d'une table ronde.

Pour vous inscrire à cet événement virtuel, veuillez visiter le icd.ca/risingexpectations

Membres du Comité pour définir l'avenir de la gouvernance d'entreprise au Canada

Le comité de 13 membres est composé des administrateurs et des experts en gouvernance de premier plan suivants :

Rahul K. Bhardwaj (commanditaire)

Président-directeur général, Institut des administrateurs de sociétés





(commanditaire) Président-directeur général, Institut des administrateurs de sociétés Cheryl L. Graden (commanditaire)

Chef des affaires juridiques et des affaires générales de l'entreprise, Groupe TMX





(commanditaire) Chef des affaires juridiques et des affaires générales de l'entreprise, Groupe TMX Raymond Chan

Administrateur de sociétés





Administrateur de sociétés Jean Paul (JP) Gladu

Directeur de Mokwateh; administrateur de sociétés





(JP) Gladu Directeur de Mokwateh; administrateur de sociétés Dexter John

Président et chef de la direction, Morrow Sodali ( Canada )





Président et chef de la direction, Morrow Sodali ( ) Colleen Johnston

Administratrice de sociétés





Administratrice de sociétés Monique Leroux

Administratrice de sociétés





Administratrice de sociétés L'honorable A. Anne McLellan

Conseillère principale, Bennett Jones





Conseillère principale, Heather Munroe-Blum

Présidente du conseil, Investissements PSP; principale et vice-chancelière, Université McGill





Présidente du conseil, Investissements PSP; principale et vice-chancelière, Université McGill Robert L. Pace

Ancien président du conseil, La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada





Ancien président du conseil, La Compagnie des chemins de fer nationaux du Indira V. Samarasekera

Conseillère principale, Bennett Jones





Conseillère principale, Barbara G. Stymiest

Administratrice de sociétés





Administratrice de sociétés Mac Van Wielingen

Fondateur et président du conseil, Viewpoint Group

Les biographies de chacun des membres du comité sont disponibles au www.chartthefuture.ca.

* Le Groupe TMX participe à cette initiative dans le cadre de son rôle sur les marchés des capitaux canadiens pour promouvoir l'investissement durable à long terme. Le Groupe TMX s'est engagé à adopter des changements progressifs et, à ce titre, s'est joint à ce comité pour dialoguer avec ses diverses parties prenantes dans le but de fournir des recommandations sur les pratiques de bonne gouvernance d'entreprise. Cependant, nous notons que les opinions et recommandations avancées par le comité peuvent servir d'outil et/ou de lignes directrices pour les émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto et/ou à la Bourse de croissance TSX (les « Bourses »).

Étant donné le rôle des Bourses dans la réglementation des émetteurs inscrits, ainsi que leur responsabilité d'assurer l'intégrité du marché et l'intérêt public tout en tenant compte des intérêts de multiples parties prenantes différentes, les Bourses sont d'avis que les conseils d'administration des émetteurs inscrits sont les mieux placés pour déterminer lesquelles, le cas échéant, des recommandations formulées par le comité sont dans l'intérêt supérieur de leur société, de leurs actionnaires et de leurs autres parties constituantes. Si les Bourses décident d'adopter des recommandations en tant qu'exigence de la Bourse pour les émetteurs inscrits, les Bourses suivront les procédures établies énoncées dans les diverses ordonnances de reconnaissance lorsqu'elles chercheront à modifier leurs politiques ou procédures, y compris, le cas échéant, en publiant ces modifications pour solliciter les commentaires du grand public.

À propos du Groupe TMX (TSX-X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, la Bourse de Montréal, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez notre site Web au www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

À propos de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS)

Établi en 1981, l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) est une organisation à but non lucratif composée de membres qui représente les administrateurs et les conseils d'administration canadiens des secteurs à but lucratif, à but non lucratif et de la Couronne.

En tant que plus grande communauté d'administrateurs au Canada, l'IAS organise des forums, organise des événements de réseautage et donne accès à des ressources de niveau international à plus de 16 500 membres à travers un réseau de onze sections régionales. Les membres qui réussissent le Programme de perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman (PPA) et le processus d'examen dirigé par l'IAS méritent le très reconnu titre IAS.A.

Les membres de l'IAS assument le rôle de surveillance dévolu au conseil d'administration de tous les secteurs de l'économie ainsi que des sociétés qui ont une incidence sur la vie de presque tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site icd.ca.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Martine St-Victor

Edelman Montreal

[email protected]

SOURCE Le Groupe TMX