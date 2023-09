ÉDIMBOURG, Écosse, 7 septembre 2023 /CNW/ - Beijing et Chengdu ont été nommés quatrième et huitième villes sportives mondiales pour la tenue d'événements selon un rapport intitulé « Global Sport Cities & The Olympic Ecosystem », publié récemment par Quantum Consultancy, un groupe de réflexion sur les sports professionnels internationaux, et l'école de commerce de l'Université Durham.

Le rapport présente les 60 principales villes en fonction de leur accueil de grands événements sportifs multidisciplinaires et de championnats mondiaux dans l'écosystème sportif, qui leur ont valu une reconnaissance prestigieuse en tant que villes sportives mondiales pour la tenue d'événements.

Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, est l'une des deux villes chinoises à figurer parmi les 10 premières positions, derrière Pékin. Pékin se retrouve en quatrième position en raison de son statut de « ville à avoir accueilli deux fois les Jeux olympiques ». Selon le rapport : « Chengdu à mis en œuvre une stratégie de tenue d'événements qui comprend deux événements sportifs multidisciplinaires internationaux de grande envergure, dont les 31e Jeux mondiaux universitaires de la FISU, qui ont pris fin récemment, et les Jeux mondiaux, prévus en 2025 ».

Les villes sont classées en fonction de leur pointage cumulative sur le plan des événements, qui tient compte du nombre d'événements qu'une ville a organisés ou qu'elle doit accueillir entre 2021 et 2028, ainsi que de la taille, de l'envergure et de la reconnaissance de ces événements selon le système de pointage.

Le rapport a analysé 355 éditions d'épreuves individuelles dans 95 disciplines et 156 propriétés événementielles. Au total, 75 pays hôtes et 330 villes hôtes auront accueilli cet ensemble d'événements prestigieux entre 2021 et 2028, ce qui témoigne d'une plus grande diversité quant au nombre et au type de destinations accueillant ces événements comparativement aux années précédentes.

La concurrence entre les villes pour accueillir de grands événements sportifs internationaux devient de plus en plus féroce à l'échelle mondiale, ce qui indique qu'il est de plus en plus exigeant d'obtenir le privilège d'accueillir de grands événements sportifs internationaux.

S'appuyant sur le cycle de 2021 à 2028, le rapport compare et analyse les grandes compétitions et grands événements sportifs mondiaux organisés par des villes importantes dans le monde entier dans le cadre de l'écosystème olympique, et sélectionne les 60 villes les plus performantes dans le monde sur le plan de la tenue d'événements internationaux aux fins de publication. Parmi celles-ci, Paris, qui sera l'hôte des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, figure en tête de liste.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2203023/image_5004149_44830616.jpg

SOURCE Quantum Consultancy

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Shi Rong, [email protected]