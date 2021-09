Ceux qui tirent le meilleur parti de l'infonuagique - les « concurrents du continuum » - le considèrent comme un modèle d'exploitation favorisant l'innovation

TORONTO, le 15 sept. 2021 /CNW/ - Un nouveau rapport mondial d'Accenture (NYSE: ACN) a identifié un petit groupe d'entreprises de plusieurs secteurs d'activité qui considèrent le nuage comme un nouveau modèle d'exploitation pour réinventer continuellement leurs activités en utilisant des capacités multinuage innovantes - public, privé et en périphérie - pour générer une plus grande valeur commerciale, bien au-delà des économies de coûts.

Le rapport, rédigé en anglais et intitulé « Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum » (Toujours prêt à saisir chaque occasion : Comment libérer la compétitivité sur le continuum du nuage), est basé sur une enquête menée auprès de près de 4 000 cadres supérieurs d'entreprises des secteurs privé et public à l'échelle mondiale, dont 200 cadres canadiens. On y explique pourquoi le fait de considérer le nuage comme une migration unique vers une destination statique - essentiellement comme un centre de données moins cher et plus efficace - est limitatif pour la plupart des organisations, y compris celles du Canada. En fait, une approche centrée sur la réduction des coûts peut désavantager les entreprises par rapport à celles qui utilisent le nuage de manière plus stratégique dans ses nombreuses formes dynamiques, notamment publiques, privées et en périphérie.

« Bien que le Canada soit à l'avant-garde de l'adoption de l'infonuagique, de nombreuses entreprises déploient aujourd'hui un mélange de nuages publics, privés et en périphérique, avec peu d'intégration entre eux », constate Neil D'Souza, qui dirige le groupe en stratégie technologique et capacité de transformation chez Accenture au Canada. « Cette approche en vase clos empêche les entreprises de tirer le meilleur parti du nuage. Cependant, notre recherche a révélé qu'un petit pourcentage d'entreprises canadiennes abordent le nuage différemment - comme un continuum de technologies avec divers emplacements et types de propriété. Elles utilisent le nuage comme une rampe de lancement pour l'innovation et pour développer de nouveaux modèles d'exploitation, ce qui génère une valeur bien supérieure aux simples économies de coûts et à l'efficacité opérationnelle. »

Il ressort du rapport que les entreprises canadiennes prévoient de migrer plus des deux tiers de leurs charges de travail vers le nuage, en moyenne, au cours des trois à cinq prochaines années. Cependant, seulement la moitié d'entre elles utilisent le plein potentiel du nuage sous ses diverses formes pour transformer leurs opérations courantes, accomplir du travail fondé sur les connaissances et moderniser les applications afin de répondre aux besoins de l'entreprise.

Accenture qualifie de « concurrents du continuum » les entreprises qui sont à l'avant-garde de l'infonuagique. Ces entreprises - entre 12 et 15 % des répondants à travers le monde - se distinguent en transmettant l'expérience acquise dans le cadre du nuage public à leurs centres de données privés et en périphérie pour transformer leurs activités quotidiennes. Par conséquent, elles réalisent des gains substantiels résultant de leur engagement continu dans le nuage et surpassent leurs concurrents.

Selon l'étude, ces « concurrents du continuum » sont également bien mieux positionnés pour faire face aux perturbations futures. Parmi ceux-ci figurent des entreprises telles que Carlsberg, par exemple.

« La compétitivité future d'une entreprise dépend de la sélection du bon type de nuage pour les bonnes applications, et du choix des services basés sur le nuage dans tout le continuum », ajoute M. D'Souza. « Les technologies comme l'intelligence artificielle, les centres de contact intelligents, l'informatique de pointe, la robotique et la réalité étendue peuvent donner aux entreprises canadiennes cet avantage concurrentiel. Mais toutes nécessitent une approche axée sur le nuage, qui permet d'offrir une meilleure expérience aux clients, des processus d'affaires plus intelligents et des produits plus durables. »

À la différence des entreprises dont les initiatives en matière de nuage portent principalement sur une migration ponctuelle pour réaliser des économies et améliorer l'efficacité, les concurrents du continuum au Canada :

Ont 1,6 fois plus de chances de voir des résultats tels que le travail fondé sur les connaissances enrichis par l'IA ;





Atteignent une réduction des coûts de 1,3 fois supérieure à celle des entreprises qui se concentrent principalement sur la migration des données ;





Ciblent une amélioration d'au moins 1,3 fois par rapport aux objectifs financiers et opérationnels, tels que l'augmentation de la valeur pour le client, la réduction des coûts d'exploitation, la croissance et la flexibilité financières, et le déploiement de nouvelles innovations ;





Sont 3,6 fois plus susceptibles d'utiliser le nuage pour atteindre au moins deux objectifs de durabilité, tels que l'utilisation de sources d'énergie vertes, la conception pour une plus faible consommation d'énergie et l'utilisation plus efficace des serveurs pour réduire la consommation d'énergie.

En étudiant l'utilisation du nuage par les concurrents du continuum, Accenture a identifié quatre approches fructueuses du nuage, applicables à toute entreprise :

Déterminez où vous souhaitez que le continuum vous mène. Une entreprise doit d'abord élaborer une stratégie avec une vision qui énonce clairement les valeurs fondamentales et les aspirations futures, identifie les vulnérabilités concurrentielles et classe les capacités en fonction de la situation actuelle de l'entreprise et de ses aspirations futures. Elles doivent élaborer ces stratégies en tenant compte de l'évolution constante des capacités du nuage dans le continuum.



Établissez des pratiques en matière de nuage pour appuyer et renforcer vos technologies. Les entreprises doivent associer l'adoption de la technologie à des pratiques qui favorisent la rigueur et aident à faire évoluer les domaines non technologiques au rythme des améliorations informatiques. L'agilité est l'état d'esprit le plus critique pour devenir un compétiteur du continuum : elle imprègne les applications en nuage, la transformation des talents, l'expérimentation des technologies de l'information et la sensibilisation à l'informatique, entre autres choses.



Intensifiez l'innovation pour offrir des expériences exceptionnelles. Les concurrents du continuum priorisent leurs investissements dans un domaine : l'expérience. Ils utilisent une combinaison de conception centrée sur l'humain et de technologies dans le nuage, comme l'informatique en périphérie, pour repenser l'expérience et la rendre plus proche de l'endroit où leurs clients, partenaires et employés interagissent. Pour ce faire, ils adoptent un état d'esprit axé sur l'expérience dans toute leur entreprise, y compris les produits et services, l'expérience des employés et les modèles de distribution.



Assurez un engagement stratégique constant. La haute direction doit établir des objectifs d'affaires, fixer des niveaux de risque appropriés et promouvoir une culture d'agilité et de croissance. Les entreprises doivent également reconnaître la nature « globale » du défi : chaque membre de l'organisation doit être informé du potentiel et des meilleures pratiques de l'infonuagique, qui ne cessent de s'améliorer.

Le rapport « Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum » d'Accenture arrive à un moment où les entreprises canadiennes ont été contraintes par la pandémie à offrir à leurs clients des expériences particulières et à leur offrir des services nouveaux et virtuels. Une recherche mondiale réalisée antérieurement par Accenture a révélé que les entreprises, y compris celles du Canada, qui ont intensifié l'innovation technologique pendant la COVID-19 augmentent leur chiffre d'affaires environ cinq fois plus vite que celles qui tardent à adopter l'innovation technologique.

À propos de l'étude

À la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, Accenture a sondé près de 4 000 hauts dirigeants, occupant des fonctions liées ou non aux technologies de l'information (TI), répartis dans 25 pays et 16 secteurs d'activité. La recherche - qui comprenait des entretiens, des études de cas et une modélisation économique - s'est concentrée sur la collecte de données relatives à l'adoption et au déploiement des technologies associées au nuage, au parcours, à la stratégie et aux objectifs de chaque entreprise en matière de nuage, aux pratiques de gestion autour du nuage, à de multiples mesures de la performance financière et opérationnelle, ainsi qu'à l'impact du nuage sur les résultats en matière d'innovation et de durabilité.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 569 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagés par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : https://www.accenture.com/.

Copyright © 2021 Accenture. Tous droits réservés. Accenture et son logo sont des marques de commerce d'Accenture.

SOURCE Accenture

Renseignements: Susan Kirwin, Accenture, +1 (416) 641-5148, [email protected]; Stéphane Vaillancourt, Capital-Image, pour Accenture, +1 (514) 265-5644, [email protected]

Liens connexes

http://www.accenture.ca