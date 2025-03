Un Québécois sur trois en quête de sens - Dévoilement d'un sondage Léger/Le Verbe médias

QUÉBEC, le 5 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de son 50e anniversaire, Le Verbe médias, en collaboration avec la firme Léger, a mené un sondage inédit pour mieux comprendre les chercheurs de sens au Québec. Les résultats, riches en informations, offrent un regard unique sur un phénomène qui façonne notre société et nos concitoyens.

34 % de la population québécoise se considère en quête de sens. Que cherchent ces Québécois exactement? Quels sont les moteurs de leur quête? Et comment les acteurs médiatiques, culturels et sociaux peuvent-ils y répondre?

Les représentants des médias sont invités à assister au dévoilement officiel de cette enquête :

- Date : Jeudi 20 mars 2025 à 16 h

- Lieu : La Nef - 160, rue Saint-Joseph Est, Québec, G1K 3A7

L'évènement réunira de nombreux acteurs clés du milieu pour décortiquer les grandes tendances qui émergent de cette recherche. Le Verbe médias dévoilera l'évolution de son offre médiatique afin de mieux répondre aux attentes des chercheurs de sens. Une période de questions avec les responsables de l'étude sera également prévue.

Accréditation média requise. Merci de confirmer votre présence avant le 10 mars 2025 via notre formulaire en ligne : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/cherchez-vous-trouverez-devoilement-de-letude-sur-les-chercheurs-de-sens-au-quebec

À propos du Verbe médias

100 % indépendant et gratuit, Le Verbe médias se dédie depuis 1975 à la production de contenus journalistiques et culturels qui explorent les grandes questions de sens, de foi et de société. À travers ses magazines, ses émissions et sa présence numérique, Le Verbe propose un regard éclairé et accessible sur les enjeux contemporains, favorisant le dialogue et la réflexion dans l'espace public. Rejoignant plus de 2 000 000 personnes annuellement, il se distingue par une approche rigoureuse, ouverte et ancrée dans l'héritage chrétien et catholique. Pour en savoir plus sur Le Verbe médias : www.leverbe.com.

