Un québécois parmi les nominés pour le titre de Rookie de l'année par la NHRA

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La National Hot Rod Association (NHRA) annonce la nomination de cinq concurrents du NHRA Camping World Racing dans la course pour le Rookie de l'année 2023.

Parmi eux, se trouve le québécois Daniel Mercier de Mercier Racing, pilote de Top Fuel originaire de Salaberry-de-Valleyfield, Québec. Le Top fuel c'est quoi ? c'est la plus rapide des courses de dragster, on pourrait la comparer à la Formule 1 ou au Nascar. Cette saison il s'est qualifié pour six épreuves nationales dans cette catégorie, c'est la spécificité qui lui permet d'avoir une chance d'accéder au titre de Rookie, malgré plus de 15 ans déjà dans la course d'accélération.

Ce sport rassemble des millions de fans sur les réseaux sociaux au niveau international. En Amérique du Nord, ce sont des centaines de milliers de téléspectateurs qui visionnent les performances sur NHRA.tv ou Fox sports app.

Ce prix récompense le meilleur débutant qui représente également l'avenir des séries de courses de drag de la NHRA. Des journalistes de courses automobiles américains sélectionneront le vainqueur via un système de vote.

Pourquoi c'est digne de mention ? Parce que ce québécois clairement plus rapide que son ombre est 14ème dans un classement d'une quarantaine d'équipes. Aussi, parce qu'il ne court pas toutes les courses de la catégorie, alors que les treize équipes classées devant lui font des courses à temps plein.

Pour simplifier les choses, c'est comme s'il était un joueur de la LNH qui a joué seulement une demi-saison ! Sauf que lui est capable d'atteindre 524,27 km/h en 3,743 secondes. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.

M. Mercier disputera sa dernière course de la saison en fin de semaine aux In-N-Out Burger NHRA Finals, Pomona, Californie.

SOURCE Mercier Racing

