Un Québécois champion du monde des échecs des moins de 18 ans

MONTRÉAL, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Shawn Rodrigue-Lemieux de Montréal a remporté le Championnat du monde des échecs pour les moins de 18 ans. Il devient le premier Québécois et le second Canadien à décrocher un titre mondial aux échecs. Le Championnat du monde des échecs jeunesse s'est conclu ce 16 septembre à Mamaia en Roumanie. Shawn a réalisé un score de 9 points sur 11 (une victoire vaut un point, une partie nulle ½ point et une défaire 0 point) devançant des adversaires provenant de 54 pays. Il décroche ainsi une première norme de Grand maître. Trois sont nécessaires pour obtenir le titre.

