Un Québécois atterrit sur Mars et Vénus

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - L'auteur à succès John Gray vient de lancer un ouvrage conçu par un collectif de coachs certifiés qui fait partie de son organisation. Ce livre a pour titre Love and Coaching : Understanding Men and Women in Life, Love and Business. Le docteur Gray est la principale autorité mondiale en matière de psychologie, de communication de genre, d'intelligence de genre ainsi que dans le domaine de croissance personnelle et professionnelle.

Ce fondateur de Mars Venus Coaching a, en effet, contribué à la formation des accompagnateurs certifiés dans 34 pays, dont 31 d'entre eux ont collaboré à l'écriture de cet ouvrage. Leur approche est unique et se base sur le concept d'intelligence genrée, qui répond aux besoins d'un grand nombre de personnes et qui contribue à changer le monde une relation à la fois.

Éric Lanthier est le seul Franco-Québécois à faire partie de ce collectif. Dans l'ouvrage en question, il fait le point sur les bienfaits qu'il a personnellement expérimentés en participant à des séances de coaching. Il fait part également à ses lecteurs que c'est à la suite d'un événement tragique qu'il a cheminé et a trouvé sa voie au travers du coaching. Son chapitre s'intitule The greatest gift you can give yourself. La version française porte ce titre : Le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, offerte sur Décentrer.

M. Lanthier est un coach certifié par l'organisation Mars Venus Coaching à titre de coach de vie et d'entrepreneurs. Son intérêt pour l'intelligence genrée l'amène à partager sa passion à la radio, dans la région de la métropole québécoise, celle de la capitale nationale et aussi celle de la capitale canadienne. Il offre également des conférences en salle et sur les réseaux sociaux. Ses interventions radiophoniques et ses conférences en ligne sont disponibles sur Décentrer.

